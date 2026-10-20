Navai’га нисбатан жиноят иши тугатилди: раппер Қозоғистондан чиқариб юборилди

·2·Дунё
Navai’га нисбатан жиноят иши тугатилди: раппер Қозоғистондан чиқариб юборилди

Россиялик раппер Navai (Наваи Бакиров)га нисбатан Қозоғистонда қўзғатилган жиноят иши тугатилди. Мусиқачининг ўзи эса мамлакат ҳудудидан чиқариб юборилди. Бу ҳақда Қозоғистон полицияси маълумотларига таяниб, маҳаллий ва халқаро ОАВ хабар бермоқда.

Қайд этилишича, Жамбил вилояти полиция департаменти иш раппернинг қилмишидан чин дилдан пушаймон бўлгани ва ҳуқуқбузарликни биринчи марта содир этганини инобатга олиб тугатилганини билдирган. Бироқ иш оқловчи бўлмаган асослар билан ёпилган. Бу қарор мусиқачининг айбсиз деб топилганини англатмайди.

Эслатиб ўтамиз, Наваи 13-октябрь куни Қозоғистоннинг Қирғизистон билан чегарасидаги “Қордай” назорат-ўтказиш пунктида мамлакатга кираётган вақтида тўхтатилган. Унинг автомобили текширилганда, ҳуқуқ-тартибот идоралари тақиқланган моддани аниқлаб, олиб қўйган. Шундан сўнг мусиқачига нисбатан гиёҳванд моддалар контрабандаси ва ноқонуний сақланиши билан боғлиқ моддалар асосида тергов бошланган.

15-октябрь куни суд рапперни икки ой муддатга ҳибсга олиш ҳақида қарор чиқарган эди. Бироқ кейинчалик жиноят иши тугатилиб, Navai Қозоғистондан чиқариб юборилди.

Наваи БакировҚозоғистон полициясиҚордай назорат-ўтказиш пунктиГиёҳванд моддалар контрабандаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рэпер Гуф Қозоғистонда наркотик сабаб қамоққа олинган Navai’ни ҳимоя қилиб чиқдиРэпер Гуф Қозоғистонда наркотик сабаб қамоққа олинган Navai’ни ҳимоя қилиб чиқди16 октябр 19:56Олмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз бердиОлмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз берди14 октябр 19:41Репер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқдаРепер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқда14 октябр 22:30Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солди14 сентябр 17:172035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?2035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?Бугун 13:06Япон олимлари нега сигирларни зебрага айлантирди ?Япон олимлари нега сигирларни зебрага айлантирди ?Бугун 11:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда