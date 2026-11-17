Олмаота полицияси ақлли кўзойнакларни синовдан ўтказмоқда: бу технология қандай ишлайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Олмаота полицияси ходимлари биометрик видеоаналитика функсиясига эга ақлли кўзойнакларни синов тариқасида қўллашни бошлади.
- Мазкур қурилма фуқаролар юзини сканер қилиб, уларни қидирув базалари билан автоматик солиштиради ва мослик аниқланганда ходимни дарҳол огоҳлантиради.
- Ушбу технология аллақачон масжидлардан бирида Шимкент полицияси томонидан қидирилаётган шахсни аниқлашда ўз самарасини кўрсатди.
Қозоғистонда ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимини янада такомиллаштириш ва рақамлаштириш борасида янги қадам ташланди. «airpress.kz» хабарига кўра, Олмаота шаҳрида полиция ходимлари биометрик видеоаналитика функциясига эга бўлган ақлли кўзойнакларни синов тариқасида тест қилишни бошлади. Ҳозирча ушбу инновацион қурилма ягона нусхада қўлланилмоқда.
Ақлли кўзойнаклар қандай ишлайди?
Мазкур замонавий қурилма патруль ходимининг кўз ўнгидан ўтаётган фуқароларнинг юзларини сканер қилиб, уларни дарҳол полиция бўлимининг қидирув базалари билан автоматик равишда солиштиради.
Агар тизим маълумотлар базасида бирор мосликни аниқласа, керакли маълумот ва огоҳлантириш тўғридан-тўғри кўзойнак линзаларидаги экранга чиқарилади. Бу эса полиция ходимига қўшимча равишда планшет ёки смартфонларга чалғиб ўтирмасдан, айниқса одамлар гавжум жойларда зудлик билан ҳаракат қилиш имконини беради.
Технология хусусиятлари
Имкониятлар ва кўрсаткичлар
Қурилма тури
Биометрик видеоаналитика функциясига эга ақлли кўзойнаклар
Синов ҳудуди
Олмаота шаҳри (жамоат жойлари, масжидлар ва гавжум ҳудудлар)
Шаҳардаги камералар сони
Ҳозирда 63 мингта, 2032 йилга бориб 130 мингтага етказилади
Жорий йилги кўрсаткич
Камералар орқали 360 нафар қидирувдаги шахс қўлга олинган
Илк амалий натижа ва шаҳар видеоназорат тизими
Қурилма ҳали синов жараёнида бўлишига қарамай, ўзнинг илк амалий натижасини кўрсатиб улгурди. Олмаотадаги масжидлардан бирида патруллик қилиш вақтида ақлли кўзойнак тизими оломон орасидан Шымкент полицияси томонидан қидирувда бўлган эркакни аниқлади. Ҳужжатлар текширилгандан сўнг у гумондор сифатида дарҳол қўлга олинди.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу ақлли кўзойнаклар шаҳарнинг умумий видеоназорат тизимига қўшимча сифатида жорий этилмоқда. Полиция департаменти маълумотларига кўра, ҳозирда Олмаотада 63 мингга яқин камералар ишлайди. Ушбу кўрсаткични 2032 йилга бориб 130 мингтага етказиш режалаштирилган бўлиб, уларнинг ёрдами билан жорий йилнинг бошидан буён аллақачон 360 нафар қидирувдаги шахс аниқланиб, қўлга олинган. Ички ишлар вазирлиги ҳозирча кўзойнакларни ишлаб чиқарувчи компания, уларнинг қиймати ва уланган базаларнинг тўлиқ рўйхатини сир сақламоқда.
Сизнингча, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятида бундай ақлли технологик қурилмалар ва сунъий интеллектдан фойдаланиш хавфсизликни таъминлашга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…