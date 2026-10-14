Олмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз берди

·0·Дунё
Олмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз берди

Қозоғистоннинг Олмаота шаҳридаги нуфузли ва элита таълим муассасаларидан бири — Республика физика-математика мактабида (РФМШ) ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиш ҳолати қайд этилди. Сўнгги кунлар ичида ўнлаб ўқувчилар ўткир ичак инфекцияси ташхиси билан шифохонага ётқизилган.

Мазкур фавқулодда ҳолат ортидан мактаб ҳамда унга қарашли интернат фаолияти вақтинча тўхтатилиб, полиция томонидан жиноий иш қўзғатилди.

Ҳодиса масштаби: Қанча бола жабрланди?

Zakon.kz нашри тарқатган расмий маълумотларга кўра, ҳолатнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича:

  • Шифохонага ётқизилганлар: 12–14 октябрь кунлари мактабнинг 48 нафар ўқувчиси Олмаота шаҳар болалар клиник юқумли касалликлар шифохонасига жойлаштирилди;

  • Изолятордагилар: Яна бир нечта ўқувчи (маълумотларга кўра 6 дан 8 нафаргача) мактаб-интернати ҳузуридаги тиббий изоляторда алоҳида ажратилиб, шифокорлар назоратига олинган;

  • Болаларнинг ҳолати: Шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси ва мактаб раҳбариятининг маълум қилишича, барча беморларнинг аҳволи барқарор, ҳеч ким жонлантириш (реанимация) бўлимига муҳтож эмас.

Текширув хулосаси: Ошхонада қандай камчиликлар аниқланди?

Санитария-эпидемиология назорати департаменти ва Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги воқеа жойида кенг қамровли текширув ўтказди:

  • Санитария қоидалари бузилган: Ошхонага хизмат кўрсатувчи «Master Food» МЧЖ фаолиятида қатор қўпол камчиликлар аниқланди. Хусусан, маҳсулотларни сақлаш қоидаларига риоя этилмаган ва тайёр таомлардан суткалик намуналар олиш тартиби бузилган;

  • Маҳсулотлар мусодара қилинди: Текширув натижаларига кўра, тегишли ҳужжатлари бўлмаган сут маҳсулотлари савдодан олиб қўйилди ва айрим таомларни тарқатишга расман тақиқ қўйилди;

  • Лаборатория таҳлиллари: Инфекциянинг аниқ манбасини топиш учун сув, озиқ-овқат маҳсулотлари ва ошхона ходимларидан суртма намуналари олинди.

Кўрилган чоралар: Онлайн таълим ва жиноий иш

Хавфсизликни таъминлаш ва касаллик тарқалишининг олдини олиш мақсадида зудлик билан ташкилий чоралар кўрилди:

  • Масофавий таълимга ўтиш: Ўқувчилар хавфсизлиги учун мактаб 14 октябрдан 16 октябрга қадар онлайн (дистанцион) ўқитиш тизимига ўтказилди, биноларда тўлиқ дезинфекция ишлари бажарилди;

  • Интернат тарбияланувчилари: Мактаб-интернатда яшовчи ўқувчилар вақтинча ота-оналари ва яқин қариндошлари қарамоғига топширилди;

  • Жиноий иш: Олмаота полицияси мактабдаги оммавий заҳарланиш факти юзасидан жиноий иш қўзғатди, айбдор шахсларга нисбатан қонуний чоралар кўрилиши белгиланди.

Вазият тегишли вазирлик ва ҳуқуқ-тартибот органларининг қатъий назоратида турибди.

Республика физика-математика мактабиОлмаотаMaster FoodҚозоғистон полицияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!28 сентябр 19:00Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)27 сентябр 08:03Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши11 сентябр 14:57Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)21 сентябр 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди