Олмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз берди
Қозоғистоннинг Олмаота шаҳридаги нуфузли ва элита таълим муассасаларидан бири — Республика физика-математика мактабида (РФМШ) ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиш ҳолати қайд этилди. Сўнгги кунлар ичида ўнлаб ўқувчилар ўткир ичак инфекцияси ташхиси билан шифохонага ётқизилган.
Мазкур фавқулодда ҳолат ортидан мактаб ҳамда унга қарашли интернат фаолияти вақтинча тўхтатилиб, полиция томонидан жиноий иш қўзғатилди.
Ҳодиса масштаби: Қанча бола жабрланди?
Zakon.kz нашри тарқатган расмий маълумотларга кўра, ҳолатнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича:
Шифохонага ётқизилганлар: 12–14 октябрь кунлари мактабнинг 48 нафар ўқувчиси Олмаота шаҳар болалар клиник юқумли касалликлар шифохонасига жойлаштирилди;
Изолятордагилар: Яна бир нечта ўқувчи (маълумотларга кўра 6 дан 8 нафаргача) мактаб-интернати ҳузуридаги тиббий изоляторда алоҳида ажратилиб, шифокорлар назоратига олинган;
Болаларнинг ҳолати: Шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси ва мактаб раҳбариятининг маълум қилишича, барча беморларнинг аҳволи барқарор, ҳеч ким жонлантириш (реанимация) бўлимига муҳтож эмас.
Текширув хулосаси: Ошхонада қандай камчиликлар аниқланди?
Санитария-эпидемиология назорати департаменти ва Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги воқеа жойида кенг қамровли текширув ўтказди:
Санитария қоидалари бузилган: Ошхонага хизмат кўрсатувчи «Master Food» МЧЖ фаолиятида қатор қўпол камчиликлар аниқланди. Хусусан, маҳсулотларни сақлаш қоидаларига риоя этилмаган ва тайёр таомлардан суткалик намуналар олиш тартиби бузилган;
Маҳсулотлар мусодара қилинди: Текширув натижаларига кўра, тегишли ҳужжатлари бўлмаган сут маҳсулотлари савдодан олиб қўйилди ва айрим таомларни тарқатишга расман тақиқ қўйилди;
Лаборатория таҳлиллари: Инфекциянинг аниқ манбасини топиш учун сув, озиқ-овқат маҳсулотлари ва ошхона ходимларидан суртма намуналари олинди.
Кўрилган чоралар: Онлайн таълим ва жиноий иш
Хавфсизликни таъминлаш ва касаллик тарқалишининг олдини олиш мақсадида зудлик билан ташкилий чоралар кўрилди:
Масофавий таълимга ўтиш: Ўқувчилар хавфсизлиги учун мактаб 14 октябрдан 16 октябрга қадар онлайн (дистанцион) ўқитиш тизимига ўтказилди, биноларда тўлиқ дезинфекция ишлари бажарилди;
Интернат тарбияланувчилари: Мактаб-интернатда яшовчи ўқувчилар вақтинча ота-оналари ва яқин қариндошлари қарамоғига топширилди;
Жиноий иш: Олмаота полицияси мактабдаги оммавий заҳарланиш факти юзасидан жиноий иш қўзғатди, айбдор шахсларга нисбатан қонуний чоралар кўрилиши белгиланди.
Вазият тегишли вазирлик ва ҳуқуқ-тартибот органларининг қатъий назоратида турибди.
Изоҳлар 0
…