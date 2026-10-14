Репер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқда

·50·Дунё
Репер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқда

МДҲ ва рус тилли мусиқа оламида машҳурликка эришган таниқли репер Navai (Навай Бакиров) Қозоғистон чегарасида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан ҳибсга олингани ҳақида хабарлар тарқалди. ОАВ ва турли манбаларнинг маълум қилишича, санъаткор бошқарувидаги ёки у кетаётган транспорт воситаси кўздан кечирилганда тақиқланган моддалар топилган.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда ва мухлислар расмий изоҳларни кутмоқда.

Қордай чегара пунктидаги воқеа: Дастлабки тафсилотлар

Тарқалган хабарларга кўра, ҳодиса қуйидагича ривожланган:

  • Ҳодиса вақти ва жойи: Репер 13 октябрь куни Қозоғистон чегарасида жойлашган «Қордай» назорат-ўтказиш пункти орқали ўтаётган пайтда тўхтатилган;

  • Қўлга олиш сабаби: Чегарачилар ва божхона ходимлари томонидан автомобиль кўздан кечирилганда, машина ичидан тақиқланган модда (гиёҳвандлик воситаси) топилгани айтилмоқда;

  • Эҳтиёт чораси: Хабарларга кўра, Навай Бакиров воқеа жойидаёқ қўлга олиниб, вақтинча сақлаш изоляторига (ИВС) жойлаштирилган.

Репер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқда

Текширув ва тергов кутилмоқда

Ҳозирча Қозоғистон ҳуқуқ-тартибот органлари ёки санъаткорнинг расмий вакиллари томонидан ҳолат бўйича батафсил расмий баёнот берилганича йўқ:

  • Модда экспертизаси: Аниқланган модданинг аниқ таркиби ва оғирлигини белгилаш учун экспертиза тайинланиши кутилмоқда;

  • Ҳуқуқий оқибатлар: Агар мазкур маълумотлар расман тасдиқланса, реперга нисбатан контрабанда ёки тақиқланган моддаларни ноқонуний сақлаш/олиб ўтиш моддалари бўйича жиноий иш қўзғатилиши мумкин.

Ҳолат юзасидан расмий идораларнинг якуний хулосалари ва қўшимча тафсилотлар кутилмоқда.

Навай БакировҚозоғистон чегарасиҚордайконтрабанда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солди14 сентябр 17:17Америкалик рэпер машинасидан бир қизнинг чириган жасади топилдиАмерикалик рэпер машинасидан бир қизнинг чириган жасади топилди19 апрел 16:00Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиБугун 23:05Ўзбекистон фуқаролари учун Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқдаЎзбекистон фуқаролари учун Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқдаБугун 22:23Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаБокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаБугун 21:06Европада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиЕвропада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиБугун 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди