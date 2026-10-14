Репер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқда
МДҲ ва рус тилли мусиқа оламида машҳурликка эришган таниқли репер Navai (Навай Бакиров) Қозоғистон чегарасида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан ҳибсга олингани ҳақида хабарлар тарқалди. ОАВ ва турли манбаларнинг маълум қилишича, санъаткор бошқарувидаги ёки у кетаётган транспорт воситаси кўздан кечирилганда тақиқланган моддалар топилган.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда ва мухлислар расмий изоҳларни кутмоқда.
Қордай чегара пунктидаги воқеа: Дастлабки тафсилотлар
Тарқалган хабарларга кўра, ҳодиса қуйидагича ривожланган:
Ҳодиса вақти ва жойи: Репер 13 октябрь куни Қозоғистон чегарасида жойлашган «Қордай» назорат-ўтказиш пункти орқали ўтаётган пайтда тўхтатилган;
Қўлга олиш сабаби: Чегарачилар ва божхона ходимлари томонидан автомобиль кўздан кечирилганда, машина ичидан тақиқланган модда (гиёҳвандлик воситаси) топилгани айтилмоқда;
Эҳтиёт чораси: Хабарларга кўра, Навай Бакиров воқеа жойидаёқ қўлга олиниб, вақтинча сақлаш изоляторига (ИВС) жойлаштирилган.
Текширув ва тергов кутилмоқда
Ҳозирча Қозоғистон ҳуқуқ-тартибот органлари ёки санъаткорнинг расмий вакиллари томонидан ҳолат бўйича батафсил расмий баёнот берилганича йўқ:
Модда экспертизаси: Аниқланган модданинг аниқ таркиби ва оғирлигини белгилаш учун экспертиза тайинланиши кутилмоқда;
Ҳуқуқий оқибатлар: Агар мазкур маълумотлар расман тасдиқланса, реперга нисбатан контрабанда ёки тақиқланган моддаларни ноқонуний сақлаш/олиб ўтиш моддалари бўйича жиноий иш қўзғатилиши мумкин.
Ҳолат юзасидан расмий идораларнинг якуний хулосалари ва қўшимча тафсилотлар кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…