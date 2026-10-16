Рэпер Гуф Қозоғистонда наркотик сабаб қамоққа олинган Navai’ни ҳимоя қилиб чиқди

·0·Дунё
Рэпер Гуф Қозоғистонда наркотик сабаб қамоққа олинган Navai’ни ҳимоя қилиб чиқди

Россия рэп олами афсонаси Гуф (Алексей Долматов) ҳамкасби ва дўсти, машҳур рэпер Navai (Наваи Бакиров)нинг Қозоғистонда гиёҳванд моддалар контрабандасида гумонланиб ҳибсга олинишига муносабат билдирди. У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ҳамкасбини очиқчасига қўллаб-қувватлаб, қўйилган айбловларга асло ишонмаслигини билдирди.

Айни пайтда Қозоғистон суди томонидан россиялик санъаткорга нисбатан 2 ойлик қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган бўлиб, Россия расмий дипломатик идоралари ҳам вазиятга аралашган.

«Арбатда кутамиз, қадрдоним!»: Гуф нима деди?

Алексей Долматов ўз постида Navai’ни биродар деб атаб, унинг гиёҳвандликка алоқаси йўқлигини таъкидлади:

«Биродарим, мен сенинг қандай “раста” эканингни биламан. Ҳеч қанақа! Сен ҳақингда ҳозир тарқатилаётган бўҳтонларга ҳеч қачон ишонмайман! Ҳаммаси яхши бўлишига аминман! Сени Арбатда кутамиз, қадрдоним», — деб ёзди Гуф.

Чегарадаги ҳибс ва суд қарори: Воқеа қандай содир бўлди?

Ҳодисалар ривожи қуйидагича кечди:

  • Чегарада қўлга олиниш: 13 октябрь куни Navai Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитасининг Чегара хизмати ва полиция ходимлари томонидан мамлакатга кириш вақтида ушланган. Унинг автомобили текширилганда гиёҳвандлик моддаси топилган ва ҳолат юзасидан гиёҳвандлик воситалари контрабандасига суиқасд моддаси билан жиноят иши қўзғатилган;

  • 2 ойлик қамоқ: 15 октябрь куни эрталаб Жамбил вилояти Қордай туман суди ажрими билан Наваи Бакировга нисбатан 2 ой муддатга қамоққа олиш эҳтиёт чораси тайинланди;

  • Дипломатик нота: Россиянинг Олмаотадаги бош консуллиги Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлигига расмий нота юбориб, Россия фуқароси билан боғлиқ вазиятга расмий изоҳ беришни сўради.

Қолдирилган концертлар ва онасининг баёноти

Мазкур ҳибс рэпернинг гастроль жадвалини бутунлай издан чиқарди:

  • Остонадаги бекор қилинган чиқиш: Бишкекдаги концертдан сўнг 14 октябрь куни Остона шаҳрида ўтказилиши керак бўлган концерт ташкилотчилар томонидан «техник сабабларга кўра» номаълум муддатга қолдирилди;

  • Онасининг иқрори: Рэпернинг онаси Айнур Бакирова мусиқачининг жамоаси уни «ҳозир ўғлингизни қўйиб юборишади, жаримасини тўлайди, шу билан ҳаммаси ҳал бўлади» деб ишонтирганини айтганди;

  • Москвадаги концерт ҳам тўхтатилди: 22 октябрь куни Москванинг машҳур «VK Stadium» мажмуасида режалаштирилган катта яккахон концерт ҳам қолдирилди ва унинг қачон ўтказилиши номаълум бўлиб қолмоқда.

Қозоғистон қонунчилигига кўра, гиёҳвандлик моддаларини чегара орқали ноқонуний олиб ўтиш жуда оғир жиноятлар сирасига киради ва тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ГуфНаваи БакировҚозоғистондаги гиёҳвандлик контрабандасиРоссия дипломатик нотаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Репер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқдаРепер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқда14 октябр 22:30Қамоқдаги таниқли рэпер ва продюсер P.Diddy атрофида нималар юз бермоқда?Қамоқдаги таниқли рэпер ва продюсер P.Diddy атрофида нималар юз бермоқда?13 октябр 09:01Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиИспанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушланди13 сентябр 15:33Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солди14 сентябр 17:17Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олди13 сентябр 23:08Шри-Ланкада роҳиблар иштирокидаги йирик наркотик контрабанда фош этилдиШри-Ланкада роҳиблар иштирокидаги йирик наркотик контрабанда фош этилди28 апрел 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди