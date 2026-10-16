Рэпер Гуф Қозоғистонда наркотик сабаб қамоққа олинган Navai’ни ҳимоя қилиб чиқди
Россия рэп олами афсонаси Гуф (Алексей Долматов) ҳамкасби ва дўсти, машҳур рэпер Navai (Наваи Бакиров)нинг Қозоғистонда гиёҳванд моддалар контрабандасида гумонланиб ҳибсга олинишига муносабат билдирди. У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ҳамкасбини очиқчасига қўллаб-қувватлаб, қўйилган айбловларга асло ишонмаслигини билдирди.
Айни пайтда Қозоғистон суди томонидан россиялик санъаткорга нисбатан 2 ойлик қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган бўлиб, Россия расмий дипломатик идоралари ҳам вазиятга аралашган.
«Арбатда кутамиз, қадрдоним!»: Гуф нима деди?
Алексей Долматов ўз постида Navai’ни биродар деб атаб, унинг гиёҳвандликка алоқаси йўқлигини таъкидлади:
«Биродарим, мен сенинг қандай “раста” эканингни биламан. Ҳеч қанақа! Сен ҳақингда ҳозир тарқатилаётган бўҳтонларга ҳеч қачон ишонмайман! Ҳаммаси яхши бўлишига аминман! Сени Арбатда кутамиз, қадрдоним», — деб ёзди Гуф.
Чегарадаги ҳибс ва суд қарори: Воқеа қандай содир бўлди?
Ҳодисалар ривожи қуйидагича кечди:
Чегарада қўлга олиниш: 13 октябрь куни Navai Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитасининг Чегара хизмати ва полиция ходимлари томонидан мамлакатга кириш вақтида ушланган. Унинг автомобили текширилганда гиёҳвандлик моддаси топилган ва ҳолат юзасидан гиёҳвандлик воситалари контрабандасига суиқасд моддаси билан жиноят иши қўзғатилган;
2 ойлик қамоқ: 15 октябрь куни эрталаб Жамбил вилояти Қордай туман суди ажрими билан Наваи Бакировга нисбатан 2 ой муддатга қамоққа олиш эҳтиёт чораси тайинланди;
Дипломатик нота: Россиянинг Олмаотадаги бош консуллиги Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлигига расмий нота юбориб, Россия фуқароси билан боғлиқ вазиятга расмий изоҳ беришни сўради.
Қолдирилган концертлар ва онасининг баёноти
Мазкур ҳибс рэпернинг гастроль жадвалини бутунлай издан чиқарди:
Остонадаги бекор қилинган чиқиш: Бишкекдаги концертдан сўнг 14 октябрь куни Остона шаҳрида ўтказилиши керак бўлган концерт ташкилотчилар томонидан «техник сабабларга кўра» номаълум муддатга қолдирилди;
Онасининг иқрори: Рэпернинг онаси Айнур Бакирова мусиқачининг жамоаси уни «ҳозир ўғлингизни қўйиб юборишади, жаримасини тўлайди, шу билан ҳаммаси ҳал бўлади» деб ишонтирганини айтганди;
Москвадаги концерт ҳам тўхтатилди: 22 октябрь куни Москванинг машҳур «VK Stadium» мажмуасида режалаштирилган катта яккахон концерт ҳам қолдирилди ва унинг қачон ўтказилиши номаълум бўлиб қолмоқда.
Қозоғистон қонунчилигига кўра, гиёҳвандлик моддаларини чегара орқали ноқонуний олиб ўтиш жуда оғир жиноятлар сирасига киради ва тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…