Қозоғистонда мушугини қидирган аёлни безовта қилган ўсмирларнинг ота-оналари жаримага тортилди
Қозоғистоннинг Ақтўбе шаҳрида йўқолган мушуги ҳақида эълон берган аёл бир гуруҳ ўсмирлар томонидан мунтазам равишда безовта қилинган. Улар турли рақамлардан қўнғироқ қилиб, телефон орқали мушукдек миёвлашган, аёлни ҳақорат қилиб, унинг устидан кулишган. Бу ҳақда New Times.kz хабар берди.
Аёлнинг айтишича, дастлаб унга кунига 10–12 марта қўнғироқ қилишган. Кейинчалик эса қўнғироқлар сони 50–60 тагача кўпайган. Ўсмирлар ўз қилмишларини видеога олиб, TikTok’ка ҳам жойлаштирган. Роликлардан бири бир сутка ичида 12–13 минг марта кўрилган.
Вазиятдан чарчаган аёл қўнғироқларнинг ёзувларини сақлаб, полицияга мурожаат қилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари текшируви давомида воқеага алоқадор уч нафар вояга етмаган шахс аниқланган.
Ўсмирлар ота-оналари билан бирга полиция бўлимига келиб, аёлдан узр сўрашган. Улар билан профилактик суҳбат ўтказилган. Ўсмирларнинг ота-оналари эса фарзандлари тарбиясига етарлича эътибор бермагани учун маъмурий жавобгарликка тортилган.
Аёлнинг маълум қилишича, ҳар бир ота-онага 21 минг тенге миқдорида жарима белгиланган.
Изоҳлар 0
…