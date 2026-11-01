Қозоғистонда мушугини қидирган аёлни безовта қилган ўсмирларнинг ота-оналари жаримага тортилди

·60·Дунё
Қозоғистонда мушугини қидирган аёлни безовта қилган ўсмирларнинг ота-оналари жаримага тортилди

Қозоғистоннинг Ақтўбе шаҳрида йўқолган мушуги ҳақида эълон берган аёл бир гуруҳ ўсмирлар томонидан мунтазам равишда безовта қилинган. Улар турли рақамлардан қўнғироқ қилиб, телефон орқали мушукдек миёвлашган, аёлни ҳақорат қилиб, унинг устидан кулишган. Бу ҳақда New Times.kz хабар берди.

Аёлнинг айтишича, дастлаб унга кунига 10–12 марта қўнғироқ қилишган. Кейинчалик эса қўнғироқлар сони 50–60 тагача кўпайган. Ўсмирлар ўз қилмишларини видеога олиб, TikTok’ка ҳам жойлаштирган. Роликлардан бири бир сутка ичида 12–13 минг марта кўрилган.

Вазиятдан чарчаган аёл қўнғироқларнинг ёзувларини сақлаб, полицияга мурожаат қилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари текшируви давомида воқеага алоқадор уч нафар вояга етмаган шахс аниқланган.

Ўсмирлар ота-оналари билан бирга полиция бўлимига келиб, аёлдан узр сўрашган. Улар билан профилактик суҳбат ўтказилган. Ўсмирларнинг ота-оналари эса фарзандлари тарбиясига етарлича эътибор бермагани учун маъмурий жавобгарликка тортилган.

Аёлнинг маълум қилишича, ҳар бир ота-онага 21 минг тенге миқдорида жарима белгиланган.

АқтўбеКибербуллингTikTokҚозоғистон полицияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ногиронлиги сабаб ҳақоратланган аёл жамиятга муҳим эслатма бердиНогиронлиги сабаб ҳақоратланган аёл жамиятга муҳим эслатма берди28 октябр 23:53Navai’га нисбатан жиноят иши тугатилди: раппер Қозоғистондан чиқариб юборилдиNavai’га нисбатан жиноят иши тугатилди: раппер Қозоғистондан чиқариб юборилди20 октябр 14:39Олмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз бердиОлмаотадаги элита мактабида ўқувчиларнинг оммавий заҳарланиши юз берди14 октябр 19:41Россия мадҳияси янграётганда турмаган икки аёлга 2500 рублдан жарима солиндиРоссия мадҳияси янграётганда турмаган икки аёлга 2500 рублдан жарима солиндиБугун 10:35Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиРоссияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилди29 июл 14:08Оқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиОқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солинди18 август 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда