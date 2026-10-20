Ота-она паспорти муддати ўтган 10 ёшли ўғлини аэропортда ташлаб кетди
Испаниянинг Барселона шаҳридаги Эль-Прат аэропортида бир жуфтлик 10 ёшли ўғлининг паспорти муддати ўтгани сабабли уни терминалда қолдириб, ўзлари Марокашга учиб кетишга уринган. Ҳодиса оқибатида самолёт парвози ҳам кечиктирилган.
Самолёт парвози тўхтатилди
Аэропортда авиадиспетчер бўлиб ишлайдиган Лилиан Лимасин ушбу воқеа ҳақида TikTok саҳифасида сўзлаб берди.
Унинг айтишича, ўтган ой эрталаб соат 08:30 да Касабланкага учадиган самолётнинг парвозини назорат қилаётганида унга самолётни вақтинча ушлаб туриш ҳақида шошилинч хабар келган.
Бунга Каталония полицияси аэропортда ёлғиз юрган 10 ёшли болани аниқлагани сабаб бўлган. Боланинг айтишича, ота-онаси уни қолдириб, ўзлари кетиб қолган.
Аэропорт ходимлари ота-онасини топиш учун эълон беришган, аммо ҳеч ким мурожаат қилмаган. Кейинроқ уларнинг Касабланкага учадиган самолёт бортида экани аниқланган. Шу сабабли Испания Фуқаролик гвардияси самолёт парвозини тўхтатишни сўраган.
Ота-она сафарни бекор қилишни истамаган
Полиция суриштируви давомида жуфтлик икки фарзанди билан Марокашга таътилга бормоқчи бўлгани маълум бўлган. Бироқ ҳужжатлар текширилганда катта ўғлининг паспорти муддати ўтгани аниқланган.
Боланинг миллий паспорти амал қилиш муддатини тугатгани сабабли, у Испания паспорти билан сафар қилиши керак эди. Аммо бунинг учун виза талаб этилган, оилада эса зарур ҳужжат бўлмаган.
Лилиан Лимасиннинг тушунтиришича, ота-она сафардан воз кечиш ўрнига, ўғлини аэропортда қолдириб, уни олиб кетиш учун қариндошларидан бирини чақирган ва ўзлари самолётга чиқишга шошилган.
Авиадиспетчернинг айтишича, ота-она бу ҳаракатини оддий ҳолат деб ҳисоблаган. Бироқ полиция уларнинг қарорига бундай муносабат билдирмаган.
Ҳозирда жуфтлик вояга етмаган фарзандини ташлаб кетиш ва самолёт парвозининг сезиларли даражада кечикишига сабаб бўлишда айбланмоқда.
Испания оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, ижтимоий хизматлар ҳодиса юзасидан текширув олиб бормоқда. Ота-онага нисбатан қандай чора кўрилиши текширув якунланганидан кейин маълум бўлади.
Изоҳлар 0
…