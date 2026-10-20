Ота-она паспорти муддати ўтган 10 ёшли ўғлини аэропортда ташлаб кетди

·0·Дунё
Ота-она паспорти муддати ўтган 10 ёшли ўғлини аэропортда ташлаб кетди

Испаниянинг Барселона шаҳридаги Эль-Прат аэропортида бир жуфтлик 10 ёшли ўғлининг паспорти муддати ўтгани сабабли уни терминалда қолдириб, ўзлари Марокашга учиб кетишга уринган. Ҳодиса оқибатида самолёт парвози ҳам кечиктирилган.

Самолёт парвози тўхтатилди

Аэропортда авиадиспетчер бўлиб ишлайдиган Лилиан Лимасин ушбу воқеа ҳақида TikTok саҳифасида сўзлаб берди.

Унинг айтишича, ўтган ой эрталаб соат 08:30 да Касабланкага учадиган самолётнинг парвозини назорат қилаётганида унга самолётни вақтинча ушлаб туриш ҳақида шошилинч хабар келган.

Бунга Каталония полицияси аэропортда ёлғиз юрган 10 ёшли болани аниқлагани сабаб бўлган. Боланинг айтишича, ота-онаси уни қолдириб, ўзлари кетиб қолган.

Аэропорт ходимлари ота-онасини топиш учун эълон беришган, аммо ҳеч ким мурожаат қилмаган. Кейинроқ уларнинг Касабланкага учадиган самолёт бортида экани аниқланган. Шу сабабли Испания Фуқаролик гвардияси самолёт парвозини тўхтатишни сўраган.

Ота-она сафарни бекор қилишни истамаган

Полиция суриштируви давомида жуфтлик икки фарзанди билан Марокашга таътилга бормоқчи бўлгани маълум бўлган. Бироқ ҳужжатлар текширилганда катта ўғлининг паспорти муддати ўтгани аниқланган.

Боланинг миллий паспорти амал қилиш муддатини тугатгани сабабли, у Испания паспорти билан сафар қилиши керак эди. Аммо бунинг учун виза талаб этилган, оилада эса зарур ҳужжат бўлмаган.

Лилиан Лимасиннинг тушунтиришича, ота-она сафардан воз кечиш ўрнига, ўғлини аэропортда қолдириб, уни олиб кетиш учун қариндошларидан бирини чақирган ва ўзлари самолётга чиқишга шошилган.

Авиадиспетчернинг айтишича, ота-она бу ҳаракатини оддий ҳолат деб ҳисоблаган. Бироқ полиция уларнинг қарорига бундай муносабат билдирмаган.

Ҳозирда жуфтлик вояга етмаган фарзандини ташлаб кетиш ва самолёт парвозининг сезиларли даражада кечикишига сабаб бўлишда айбланмоқда.

Испания оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, ижтимоий хизматлар ҳодиса юзасидан текширув олиб бормоқда. Ота-онага нисбатан қандай чора кўрилиши текширув якунланганидан кейин маълум бўлади.

Эль-Прат аэропортиЛилиан ЛимасинКаталония полициясиИспания Фуқаролик гвардияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?23 сентябр 08:30Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиТрамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилди27 июн 13:40Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди22 сентябр 10:21Японияда ота 7 ёшли ўғлини Фудзияма тоғида қолдириб кетдиЯпонияда ота 7 ёшли ўғлини Фудзияма тоғида қолдириб кетди23 август 19:5812 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди11 октябр 21:16Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)1 сентябр 07:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда