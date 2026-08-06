Эль-Ниньо кучаймоқда: миллионлаб одамлар очлик хавфи остида қолади

·741·Дунё
Эль-Ниньо кучаймоқда: миллионлаб одамлар очлик хавфи остида қолади
Қисқача

БМТнинг Бутунжаҳон озиқ-овқат дастури кучайиб бораётган Эл-Нино сабаб яқин ойларда дунёнинг энг заиф минтақаларида яшовчи қарийб 50 миллион киши ўткир очлик хавфига дуч келиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Эл-Нино жорий йилнинг сентябр ойида кучайиши, ўткир озиқ-овқат танқислигига учраётганлар сони эса 225 миллиондан 274 миллион нафаргача, яни қарийб 22 фоизга ошиши кутилмоқда.

БМТнинг Бутунжаҳон озиқ-овқат дастури кучайиб бораётган Эль-Ниньо иқлим ҳодисаси оқибатида дунёнинг энг заиф минтақаларида яшовчи яна қарийб 50 миллион киши яқин ойларда ўткир очлик хавфига дуч келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Ташкилот маълумотларига кўра, очликнинг ўткир фазаси инсонларнинг кундалик энг асосий озиқ-овқат эҳтиёжларини ҳам қондириш имкони қолмайдиган вазиятни англатади. Мутахассислар таъкидлашича, Эль-Ниньонинг кучайиши озиқ-овқат хавфсизлигига жиддий таҳдид солиши мумкин.

Бутунжаҳон озиқ-овқат дастури раҳбари вазифасини бажарувчи Карл Скаунинг сўзларига кўра, Эль-Ниньо миллионлаб инсонларнинг ҳаёти ва турмуш тарзига салбий таъсир кўрсатади. Унинг таъкидлашича, халқаро ҳамжамият иқлим билан боғлиқ хавфларга қанчалик эрта тайёргарлик кўрса, шунчалик кўпроқ инсон ҳаётини сақлаб қолиш ва аҳолининг даромад манбаларини ҳимоя қилиш мумкин бўлади.

Ҳисоб-китобларга кўра, Эль-Ниньо жорий йилнинг сентябрь ойида янада кучаяди. Бунинг натижасида ўткир озиқ-овқат танқислигига учраётган одамлар сони 225 миллиондан 274 миллион нафаргача, яъни қарийб 22 фоизга ошиши кутилмоқда.

Энг оғир оқибатлар Марказий Америка ҳамда Африканинг жанубий қисми давлатларида кузатилиши прогноз қилинмоқда. Шунингдек, Шарқий Африка, Жанубий Осиё ва Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари ҳам жиддий хавф остида экани қайд этилган.

Мутахассислар Эль-Ниньо таъсири барча ҳудудларда бир хил эмаслигини таъкидламоқда. Айрим мамлакатлар аллақачон ёғингарчилик танқислиги, кучли сув тошқинлари ва ғайриоддий иссиқликдан азият чекмоқда. Бошқа ҳудудларда эса экиш мавсуми ва келгуси ҳосил йиғим-терими даврида вазият янада оғирлашиши мумкин. Хусусан, ёмғирли деҳқончиликка катта даражада боғлиқ бўлган Жанубий Африка давлатлари энг хавфли минтақалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Ташкилот эслатишича, 2015–2016 йиллардаги Эль-Ниньо ҳодисаси бутун дунё бўйлаб 60–100 миллион кишининг озиқ-овқат хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатган. Янги прогнозларга кўра, 2026–2027 йиллар цикли ҳам шунга ўхшаш кўламдаги гуманитар инқирозни келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

Мутахассислар маълум қилишича, Эль-Ниньо сентябрь ва декабрь ойлари оралиғида ўзининг энг юқори чўққисига чиқиши мумкин. Бироқ унинг оқибатлари қишлоқ хўжалиги ва ҳосилдорликка таъсири сабабли бутун 2027 йил давомида ҳам сезилиб туриши кутилмоқда.

Экспертлар фикрича, олдиндан амалга оширилган профилактик ва тайёргарлик чоралари катта аҳамиятга эга. Ҳисоб-китобларга кўра, бугун профилактикага сарфланган ҳар бир доллар келажакда 3–7 долларгача бўлган иқтисодий йўқотишлар ва фавқулодда харажатларнинг олдини олиш имконини беради. БМТ мамлакатларни иқлим хавфларига қарши ҳозирданоқ тайёргарлик ишларини кучайтиришга чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди