Тинч океанида сув ҳарорати 150 кундан бери рекорд даражада сақланмоқда

·2·Дунё
Тинч океанида сув ҳарорати 150 кундан бери рекорд даражада сақланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тинч океанининг марказий экваториал қисмида сув ҳарорати кетма-кет 150 кундан буён рекорд даражада юқори сақланиб қолмоқда.
  • Ушбу ғайриоддий исиш оқибатида Жанубий Американинг ғарбий ҳудудларида, хусусан, Перу ва Эквадорда кучли ёғингарчилик, сув тошқинлари ҳамда кўчкилар кузатилмоқда.
  • Ҳудуддаги сув ҳарорати 30,2 даражадан 31,6 даражагача етиб, 2015 йилдаги 29,8 даражалик рекорд кўрсаткични янгилади.

Тинч океанининг Эль-Ниньо ҳодисаси ўлчанадиган марказий экваториал қисмида сув ҳарорати кетма-кет 150 кундан бери рекорд даражада юқори бўлмоқда. Океандаги ғайриоддий исиш Жанубий Американинг ғарбий қисмида кучли ёғингарчилик, сув тошқинлари ва кўчкиларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда «The Washington Post» хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, ушбу ҳудудда сувнинг ўртача ҳарорати 30,2 даражага етган, айрим жойларда эса 31,6 даражагача кўтарилган. Бунгача қайд этилган энг юқори кўрсаткич 2015 йилда кузатилган бўлиб, 29,8 даражани ташкил этган.

Эль-Ниньонинг таъсири, айниқса, Перу ва Эквадорда сезилмоқда. Перудаги метеорологик консалтинг компанияси раҳбари Абраҳам Леви ушбу икки давлат замонавий тарихдаги энг кучли Эль-Ниньо ҳодисаларидан бирига тайёргарлик кўраётганини айтган.

Эквадорнинг Гуаякиль шаҳрида октябрь ойи давомида қарийб 50,8 сантиметр ёмғир ёққан. Ҳолбуки, бу ҳудудда мазкур ой учун ўртача ёғингарчилик миқдори атиги 0,5 сантиметрни ташкил этади. Бу одатдаги кўрсаткичдан қарийб 100 баравар кўп.

Шунингдек, ўтган ҳафта Эквадор пойтахти Китода кучли ёмғирлар сув тошқинларига олиб келган. Чили пойтахти Сантьягода эса жала ёмғирлари вайронкор сел ва кўчкиларни келтириб чиқарган.

Перу соҳиллари яқинида океан сувининг ҳарорати меъёрдан 9,4 даражагача юқори қайд этилмоқда. Мутахассислар мамлакатда ёмғирли мавсум бошланиши билан вазият янада оғирлашиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Эль-Ниньо ҳодисаси АҚШдаги қишки об-ҳавога ҳам таъсир қилиши кутилмоқда. Прогнозларга кўра, мамлакатнинг ғарбий ва шарқий соҳилларида бўронлар фаоллашиши, Калифорнияда сув тошқинлари, Флоридада эса одатдагидан кўпроқ ёғингарчилик кузатилиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Эль-Ниньо — экваториал Тинч океанининг марказий ва шарқий қисмида сув юзаси ҳароратининг даврий равишда кўтарилиши билан боғлиқ иқлим ҳодисаси. У океан ва атмосфера ўртасидаги жараёнларга таъсир қилиб, дунёнинг турли ҳудудларида ёғингарчилик, қурғоқчилик ва ҳарорат ўзгаришларига сабаб бўлиши мумкин.

Эль-НиньоТинч океанииқлим ўзгариши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар сайёрани кутаётган «супер Эль-Ниньо» ва ўта кучли иссиқликдан огоҳлантирмоқдаОлимлар сайёрани кутаётган «супер Эль-Ниньо» ва ўта кучли иссиқликдан огоҳлантирмоқда14 октябр 08:22Глобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остидаГлобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остида6 октябр 12:55Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв буркандиЕр юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв бурканди5 октябр 14:49Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиДунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга бурканди5 октябр 10:21Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди13 сентябр 11:31Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда