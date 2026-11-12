Испаниялик жуфтлик қўллари кишанланган ҳолда 101 километр югуриб, рекорд ўрнатди

1 дақиқа ўқиш4
Испаниялик жуфтлик қўллари кишанланган ҳолда 101 километр югуриб, рекорд ўрнатди

Испаниялик эр-хотин ноодатий синов орқали Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олди. Улар қўллари бир-бирига кишанланган ҳолатда 101 километр масофани югуриб босиб ўтишга муваффақ бўлди.

Жуфтлик ушбу рекордни ўрнатиш учун Испания армиясига тегишли, тоғли ҳудудлардан ўтувчи мураккаб йўналишни танлаган.

Маълумотларга кўра, Жессика Мунёс Парадес полиция ходими, унинг турмуш ўртоғи Пелаё Алварес Ревуэлта эса Испания Фуқаролик гвардиясида хизмат қилади. Касбий фаолияти давомида жисмоний тайёргарликка алоҳида эътибор қаратгани сабабли, бу синов улар учун муайян даражада таниш бўлган.

Бироқ қўлларнинг кишанланган ҳолда югуриш осон кечмаган. Иштирокчилар ҳар бир қадамни бир-бирига мослаштириши, ҳаракат суръатини мувофиқлаштириши ва шеригининг ҳолатини доимий назорат қилиб бориши керак эди. Бу эса нафақат жисмоний чидамлилик, балки ўзаро ишонч ва ҳамжиҳатликни ҳам талаб қилган.

Мусобақада улар билан бирга стартга чиққан кўплаб югурувчилар белгиланган масофани якунлай олмаган. Жессика ва Пелаё эса синовни муваффақиятли тугатиб, рекорд натижани қайд этди.

Жуфтликнинг айтишича, улар бу ташаббус орқали ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг фаолиятига эътибор қаратиш, жамоавий ҳамкорлик ва ўзаро ишончнинг аҳамиятини кўрсатишни мақсад қилган. Шунингдек, улар эришган натижаси билан фарзандларига қатъият, сабр-тоқат ва қийинчиликлардан қўрқмаслик борасида ўрнак бўлишни исташган.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари