Глобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остида

·42·Дунё
Глобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эл-Нино ҳодисасининг кучайиши туфайли 100 та мамлакатдаги 347 миллиондан ортиқ бола салбий таъсирларга дуч келиши мумкин.
  • Хусусан, 2026-йилнинг октябр-декабр ойлари энг юқори хавф даври ҳисобланади.
  • Бу ҳодиса айрим ҳудудларда тошқинлар, бошқа ҳудудларда эса қурғоқчиликка олиб келиши мумкин.
  • Эл-Нино оқибатлари мажбурий кўчиш, сув танқислиги, очлик ва касалликларни келтириб чиқариши мумкин.

БМТнинг Болалар халқаро жамғармаси (UNICEF) глобал иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ навбатдаги фавқулодда ҳисоботини эълон қилди. Унга кўра, Тинч океанидаги кучли табиий анамалия — Эль-Ниньо ҳодисасининг кучайиши оқибатида дунёнинг 100 та мамлакатида истиқомат қилувчи 347 миллиондан зиёд бола жиддий салбий таъсирлар гирдобида қолиши мумкин.

Халқаро ташкилот мутахассислари айниқса 2026 йилнинг октябрь—декабрь ойлари оралиғидаги уч ойлик даврни энг юқори хавф даражасига эга босқич сифатида баҳоламоқда.

Аномал об-ҳаво: Сув тошқинлари ва қақраган замин

ЮНИСЕФ таҳлилларига кўра, келгуси уч ой давомида сайёрамизнинг турли минтақаларида об-ҳавонинг меъёрдан ташқари кескин ўзгариши кузатилади:

  • Икки қутбли хатар: Айрим ҳудудларда мисли кўрилмаган даражадаги намлик ва жала ёмғирлари ҳалокатли тошқинларни келтириб чиқарса, бошқа минтақаларда ўта қақроқ шароит ҳосил бўлиб, кенг кўламли қурғоқчилик хавфини туғдиради;

  • Занжирли инқирозлар: Эль-Ниньо оқибатлари шунчаки об-ҳаво ўзгариши билан чекланмайди. У миллионлаб оилаларни ўз уй-жойларини ташлаб қочишга (мажбурий миграция), тоза ичимлик суви танқислигига, тўйиб овқатланмаслик ва эпидемиологик юқумли касалликларнинг тарқалишига олиб келади;

  • Глобал статистика хавотири: ЮНИСЕФ ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирнинг ўзидаёқ дунё бўйича жами 1,1 миллиард бола — яъни барча болаларнинг қарийб ярми — экстремал иссиқлик, қурғоқчилик ёки сув тошқинлари каби хавфли табиий омиллар таъсирида яшаб келмоқда.

Чўлларни гулзорга айлантирган сирли куч: Атакама феномени

Эль-Ниньо ҳодисасининг таъсир кўлами қанчалик мисли кўрилмаган эканини яқинда Жанубий Америкада қайд этилган ҳолат ҳам тасдиқлайди:

  • Табиат мўъжизаси: Дунёнинг энг қуруқ нуқталаридан бири ҳисобланган Чилидаги Атакама чўлида Эль-Ниньо келтириб чиқарган рекорд даражадаги ёғингарчиликлар ортидан одатда қум ва тошлардан иборат бўлган замин улкан ва ранг-баранг гуллар уммонига айланди;

  • Иқлим беқарорлиги белгиси: Бир қарашда ҳайратланарли кўринган бу манзара, аслида, сайёрамиздаги кўп йиллик табиий баланснинг бузилгани ва иқлимнинг олдиндан айтиб бўлмас даражада беқарорлашиб бораётганининг ёрқин исботи ҳисобланади.

Халқаро гуманитар ташкилотлар давлатлар ҳукуматларини зарур чораларни кечиктирмасдан кўришга, қурғоқчилик ва тошқинларга мойил ҳудудларда болалар ва заиф қатламларни ҳимоя қилиш бўйича тезкор ёрдам механизмларини фаоллаштиришга чақирмоқда.

ЮНИСЕФЭль-НиньоАтакама чўлиТинч океан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв буркандиЕр юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв буркандиКеча 14:49Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиДунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиКеча 10:21Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди13 сентябр 11:31Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди9 сентябр 14:47Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилди19 июл 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?