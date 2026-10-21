Атиги 9 граммли пат кимошди савдосида 28 минг долларга сотилди

·34·Дунё
Атиги 9 граммли пат кимошди савдосида 28 минг долларга сотилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Янги Зеландияда қирилиб кетган ҳуиа қушига тегишли 9 граммли пат кимошди савдосида 28 365 АҚШ долларига сотилиб, дунёдаги энг қиммат пат сифатида рекорд ўрнатди.
  • Дастлаб 3 минг долларгача баҳоланган ушбу ноёб топилманинг нархи унинг яхши сақлангани ва маданий аҳамияти туфайли кутилганидан бир неча баробар ошиб кетди.

Йўқолиб кетган ҳуиа қушининг ниҳоятда камёб ва яхши сақланган пати кимошди савдосида 46 минг Янги Зеландия долларига, яъни 28 365 АҚШ долларига сотилди. Шу тариқа, у дунёдаги энг қиммат пат сифатида рекорд ўрнатди.

Нодир патнинг нархи кутилганидан бир неча баробар ошди

Янги Зеландияга хос бўлган ҳуиа қуши XX аср бошларидан буён қирилиб кетган тур ҳисобланади. Европаликлар оролга келган даврдаёқ камёб бўлган ушбу қушнинг патлари вақт ўтиши билан коллекционерлар ва мода соҳаси вакилларининг эътиборини тортган. Унга бўлган талабнинг ортиши эса қушнинг бутунлай йўқолиб кетишига олиб келган омиллардан бири бўлган.

Ҳозир ҳам ҳуиа қушининг патлари коллекционерлар орасида юқори баҳоланади. Шу сабабли дунёдаги энг қиммат пат айнан шу қушга тегишли экани ҳайратланарли эмас.

Аукционда дастлаб патнинг нархи 3 минг долларгача етиши кутилган эди. Бироқ унинг ноёблиги ва жуда яхши сақлангани сабабли савдо якунида у 28 365 долларга сотилди. Бу натижа дунёдаги энг қиммат пат бўйича янги рекордни қайд этди.

Патнинг ранги ва сақланиш ҳолати унинг қийматини оширган

Yashil fon oldida shoxda turgan ikkita qora tulum qush.

The Guardian нашрига Webb’s аукцион уйининг декоратив санъат бўлими раҳбари Лиа Моррис ушбу ноёб топилма ҳақида гапириб берди.

«Ҳуиа — жуда машҳур ва рамзий аҳамиятга эга қуш. Кўпчилик у билан қандайдир маънода боғлиқлик ҳис қилади», — деган у.

Морриснинг таъкидлашича, патнинг тузилиши яхши сақланган, толалари бир-бирига зич ёпишиб қолмаган. Шунингдек, унинг табиий ранглари ҳам сақланиб қолган. Патда бой жигарранг ва товланувчи туслар кўринади, ҳашаротлар етказган зарар белгилари эса аниқланмаган.

Айнан шу каби хусусиятлар патнинг коллекционерлар учун қийматини янада оширган.

Маори халқи учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга

Ҳуиа қуши патларининг юқори баҳоланишида нафақат уларнинг камёблиги, балки Маори халқининг маданияти ва маънавий қадриятларида тутган ўрни ҳам муҳим ҳисобланади.

Маори халқи орасида ҳуиа патлари маданий ва руҳий аҳамиятга эга бўлган. Илгари қабила бошлиқлари улардан бош кийимларини безашда фойдаланишган. Шу сабабли бу патлар оддий табиий буюм эмас, балки тарихий ва маданий мероснинг бир қисми сифатида ҳам қадрланади.

Дунёдаги энг қиммат патнинг оғирлиги атиги 9 граммни ташкил этади. Шунга қарамай, унинг нархи олтиннинг шу оғирликдаги қийматидан бир неча баробар юқори. Бу эса камёб табиий топилмаларнинг коллекционерлар учун нақадар қимматли бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Хуиа қушиЮнги ЗеландияМаори халқWebb's аукцион
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?13 сентябр 01:1470 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?70 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?15 сентябр 00:57Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди8 август 06:02Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқда19 июл 13:24Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилди15 сентябр 15:23$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди17 сентябр 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда