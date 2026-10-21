Атиги 9 граммли пат кимошди савдосида 28 минг долларга сотилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Янги Зеландияда қирилиб кетган ҳуиа қушига тегишли 9 граммли пат кимошди савдосида 28 365 АҚШ долларига сотилиб, дунёдаги энг қиммат пат сифатида рекорд ўрнатди.
- Дастлаб 3 минг долларгача баҳоланган ушбу ноёб топилманинг нархи унинг яхши сақлангани ва маданий аҳамияти туфайли кутилганидан бир неча баробар ошиб кетди.
Йўқолиб кетган ҳуиа қушининг ниҳоятда камёб ва яхши сақланган пати кимошди савдосида 46 минг Янги Зеландия долларига, яъни 28 365 АҚШ долларига сотилди. Шу тариқа, у дунёдаги энг қиммат пат сифатида рекорд ўрнатди.
Нодир патнинг нархи кутилганидан бир неча баробар ошди
Янги Зеландияга хос бўлган ҳуиа қуши XX аср бошларидан буён қирилиб кетган тур ҳисобланади. Европаликлар оролга келган даврдаёқ камёб бўлган ушбу қушнинг патлари вақт ўтиши билан коллекционерлар ва мода соҳаси вакилларининг эътиборини тортган. Унга бўлган талабнинг ортиши эса қушнинг бутунлай йўқолиб кетишига олиб келган омиллардан бири бўлган.
Ҳозир ҳам ҳуиа қушининг патлари коллекционерлар орасида юқори баҳоланади. Шу сабабли дунёдаги энг қиммат пат айнан шу қушга тегишли экани ҳайратланарли эмас.
Аукционда дастлаб патнинг нархи 3 минг долларгача етиши кутилган эди. Бироқ унинг ноёблиги ва жуда яхши сақлангани сабабли савдо якунида у 28 365 долларга сотилди. Бу натижа дунёдаги энг қиммат пат бўйича янги рекордни қайд этди.
Патнинг ранги ва сақланиш ҳолати унинг қийматини оширган
The Guardian нашрига Webb’s аукцион уйининг декоратив санъат бўлими раҳбари Лиа Моррис ушбу ноёб топилма ҳақида гапириб берди.
«Ҳуиа — жуда машҳур ва рамзий аҳамиятга эга қуш. Кўпчилик у билан қандайдир маънода боғлиқлик ҳис қилади», — деган у.
Морриснинг таъкидлашича, патнинг тузилиши яхши сақланган, толалари бир-бирига зич ёпишиб қолмаган. Шунингдек, унинг табиий ранглари ҳам сақланиб қолган. Патда бой жигарранг ва товланувчи туслар кўринади, ҳашаротлар етказган зарар белгилари эса аниқланмаган.
Айнан шу каби хусусиятлар патнинг коллекционерлар учун қийматини янада оширган.
Маори халқи учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга
Ҳуиа қуши патларининг юқори баҳоланишида нафақат уларнинг камёблиги, балки Маори халқининг маданияти ва маънавий қадриятларида тутган ўрни ҳам муҳим ҳисобланади.
Маори халқи орасида ҳуиа патлари маданий ва руҳий аҳамиятга эга бўлган. Илгари қабила бошлиқлари улардан бош кийимларини безашда фойдаланишган. Шу сабабли бу патлар оддий табиий буюм эмас, балки тарихий ва маданий мероснинг бир қисми сифатида ҳам қадрланади.
Дунёдаги энг қиммат патнинг оғирлиги атиги 9 граммни ташкил этади. Шунга қарамай, унинг нархи олтиннинг шу оғирликдаги қийматидан бир неча баробар юқори. Бу эса камёб табиий топилмаларнинг коллекционерлар учун нақадар қимматли бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…