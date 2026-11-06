Янги Зеландия соҳилида 50 га яқин кит нима сабабдан ҳалок бўлди?

·82·Дунё
Янги Зеландия соҳилида 50 га яқин кит нима сабабдан ҳалок бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Янги Зеландиянинг Шимолий оролидаги Нгави соҳили яқинида 50 га яқин узун сузгичли қора кит қирғоққа чиқиб қолди ва уларнинг аксарияти нобуд бўлди.
  • Тирик қолган китларни қутқариш учун маҳаллий маори қабиласи ҳамда Прожект Жонаҳ ташкилоти вакиллари ҳамкорликда иш олиб бормоқда.
  • Мутахассислар ушбу ҳайвонларнинг нима сабабдан гуруҳ бўлиб қуруқликка чиқиб қолганини ҳозирча аниқлай олмаган.

Янги Зеландиянинг Шимолий ороли соҳилларидан бирида 50 га яқин узун сузгичли қора кит (pilot whale) қирғоққа чиқиб қолди. Уларнинг аксарияти нобуд бўлган, тирик қолганларини эса яна очиқ денгизга қайтариш учун қутқарув ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳақда “Japan Today” хабар берди.

Маълум қилинишича, китлар Шимолий оролнинг энг жанубий нуқтаси ҳисобланган Кейп Паллисер яқинидаги Нгави соҳилидан топилган. Дастлаб қирғоққа чиқиб қолган китлар сони камида 20 та экани қайд этилган. Бироқ маҳаллий аҳоли “Radio New Zealand” нашрига берган маълумотида тун давомида соҳилда қолиб кетган китлар сони 50 тагача етганини билдирган.

Айни пайтда китларни қутқариш ишлари маҳаллий маори қабиласи ҳамда бундай тадбирларга ихтисослашган Project Jonah ташкилоти билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Ҳозиргача икки китни денгизга қайтаришга муваффақ бўлинган.

Қутқарувчилар тирик қолган китларнинг аҳволини барқарорлаштириш ва уларни сув билан таъминлаш учун турли чораларни кўрмоқда. Жумладан, ҳайвонлар устига челакларда сув сепилмоқда, шунингдек, уларнинг танаси қуриб қолмаслиги учун нам сочиқлардан фойдаланилмоқда.

Project Jonah ташкилотининг 5 ноябрь куни Facebook ижтимоий тармоғида эълон қилган хабарига кўра, ўша вақтда тўртта кит тирик қолган бўлган. Уларни сув сатҳи кўтарилган пайтда яна денгизга қайтариш режалаштирилган.

Маҳаллий аҳоли вакили Роб Баргнинг таъкидлашича, тирик қолган китларнинг ҳам аҳволи анча оғир бўлган.

Маълумот учун, Янги Зеландия ва унга қўшни Австралия қирғоқларида китларнинг оммавий равишда қуруқликка чиқиб қолиши тез-тез кузатиладиган ҳодисалардан бири ҳисобланади. Бунинг сабаби сифатида икки мамлакат атрофидаги чуқур океанларда узун сузгичли қора китларнинг йирик популяцияси яшаши кўрсатилади.

Шунга қарамай, китларнинг нима сабабдан гуруҳ бўлиб қирғоққа чиқиб қолиши ҳозиргача аниқланмаган. Мутахассислар бу ҳодисанинг асл сабабларини ҳанузгача тўлиқ тушунтириб бера олмаган.

Янги ЗеландияProject JonahНгавиКейп Паллисер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлдиКолумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлди4 октябр 12:01Кит жасади ортидан соҳилга юзлаб акулалар келиши мумкинКит жасади ортидан соҳилга юзлаб акулалар келиши мумкин29 сентябр 10:4610 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди11 август 10:13Кит болалари сув остида қандай озиқланади? (видео)Кит болалари сув остида қандай озиқланади? (видео)3 август 22:29Higgsfield асосчиси Алекс Машрабов Қозоғистон фуқароси бўлдиHiggsfield асосчиси Алекс Машрабов Қозоғистон фуқароси бўлдиБугун 10:33Маск учун қора кунлар: Демократлар Конгрессни эгаллагач, биринчи зарбани кимга беради?Маск учун қора кунлар: Демократлар Конгрессни эгаллагач, биринчи зарбани кимга беради?Кеча 23:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди