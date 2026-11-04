Аляскада ўзини четга оладиган айиқ «Йил интроверти» деб топилди

·0·Дунё
Аляскада ўзини четга оладиган айиқ «Йил интроверти» деб топилди

АҚШнинг Аляска штатидаги Тонгасс миллий ўрмонида яшовчи Наггет лақабли қора айиқ ноодатий хулқи учун 2026 йилнинг «Йил интроверти» мукофотига сазовор бўлди. У бошқа айиқлар билан бирга лосось овлашга шошилмайди, кўпинча қоялар орасида яшириниб, четда кутишни афзал кўради. Бу ҳақда РБК Life хабар берди.

АҚШ Ўрмон хизмати ходимларининг кузатувларига кўра, Наггетни мавсум давомида Анан сойининг қуйи шаршаралари яқинидаги қоялар орасида кўп учратиш мумкин. Баъзан у тошлар орасидаги ёриқдан бошини чиқариб, атрофни кузатади. Бошқа пайтларда эса балиқ овлаётган айиқларни четдан кузатиб, ўз навбатини сабр билан кутади.

Наггет бу ҳудудда илк бор 2024 йилда кўрилган. У бошқа айиқларга нисбатан кичикроқ гавдаси ва мавсум давомида ранги ўзгариб турадиган юнги билан ҳам ажралиб туради.

Кузатувчиларнинг айтишича, Наггет дастлаб сой бўйида бошқа айиқлардан қолган озуқа билан озиқланган. Вақт ўтиши билан эса мустақил равишда лосось тутишни ўрганган.

«Йил интроверти» унвони Тонгасс миллий ўрмони ходимлари томонидан Анан ҳудудида яшовчи айиқларга бериладиган махсус мукофотлар туркумига киради. Бу ташаббус орқали мутахассислар ёввойи табиат ва унинг ўзига хос вакилларига жамоатчилик эътиборини қаратмоқда.

Тонгасс миллий ўрмониНаггет айиғиАнан сойиЙил интроверти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)13 август 14:17Одам билан дўстдек муносабатда бўлиб қучоқлайдиган айиқ тармоқларни ларзага солди (видео)Одам билан дўстдек муносабатда бўлиб қучоқлайдиган айиқ тармоқларни ларзага солди (видео)29 октябр 13:33АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)21 октябр 19:29Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?11 сентябр 00:05Журналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келдиЖурналист беш айиқни 5 500 мил узоқликка олиб келди17 сентябр 01:21Электр устунига чиқиб олган айиқ интернетни лол қолдирдиЭлектр устунига чиқиб олган айиқ интернетни лол қолдирди23 июл 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди