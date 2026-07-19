Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқда

·47·Дунё
Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқда

Дунёдаги энг бой инсонлар орасида ноодатий коллекцияларга қизиқиш тобора ортиб бормоқда. Энди улар қимматбаҳо санъат асарлари ёки футбол клублари билан бир қаторда миллионлаб доллар эвазига динозаврлар скелетларини ҳам харид қилмоқда. Бу ҳақда Bloomberg нашри хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, айрим миллиардерлар бундай қадимий топилмаларни нафақат ноёб коллекция, балки қиймати йиллар давомида ошиб бориши мумкин бўлган инвестиция сифатида ҳам баҳоламоқда.

Шулардан бири — технологик тадбиркор ва миллиардер Дэн О'Дауд. У "Самсон" лақабини олган тираннозавр скелетини 600 минг долларга сотиб олган. Миллиардер бу харидни "инсон эгалик қилиши мумкин бўлган энг ҳайратланарли ўлжа" деб таърифлаган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай қадимий қолдиқларнинг нархи бир қатор омилларга боғлиқ. Жумладан, уларнинг ҳақиқийлиги, сақланиш даражаси, динозавр турининг ноёблиги ҳамда топилманинг қанчалик тўлиқ экани асосий мезонлар ҳисобланади.

Яқинда Нью-Йорк шаҳридаги Sotheby's кимошди савдосида "Гас" деб номланган тираннозавр рекс скелети телефон орқали иштирок этган номаълум харидорга рекорд даражадаги 50,1 миллион долларга сотилди.

Бу натижа ўтган йилги рекордни ҳам ортда қолдирди. 2024 йилда "Апекс" лақабли стегозавр скелети 44,6 миллион долларга сотилган эди. Эътиборлиси, "Гас" учун кимошди олдидан 20–30 миллион доллар атрофида нарх кутилаётган бўлса-да, якунда унинг баҳоси кутилганидан анча юқорига кўтарилди.

Маълумотларга кўра, ушбу скелетлар ҳозиргача топилган энг йирик ва энг яхши сақланган динозавр қолдиқлари қаторига киради. Улар 2021–2023 йиллар оралиғида АҚШнинг Жанубий Дакота штатида жойлашган ранчолардан бирида аниқланган. "Гас" лақаби эса қазиш ишлари амалга оширилган ҳудуд эгасининг номи шарафига берилган.

Мутахассислар фикрича, ноёб палеонтологик топилмаларга бўлган қизиқиш келгуси йилларда ҳам ортиши мумкин. Шу боис динозаврлар скелетлари нафақат илмий аҳамиятга эга мерос, балки энг қиммат коллекция активларидан бирига айланиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиЛамин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиБугун, 13:12Тутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилдиТутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилдиБугун, 12:47АҚШнинг Балтимор шаҳрида йўл ўйилиб, автомобиль сув тўлган чуқурга тушиб кетдиАҚШнинг Балтимор шаҳрида йўл ўйилиб, автомобиль сув тўлган чуқурга тушиб кетдиБугун, 12:37Ламин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиЛамин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиБугун, 05:55Польшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилдиПольшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилдиБугун, 05:51Хитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирдиХитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирдиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?