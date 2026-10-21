Россиялик аёл Labubu қўғирчоқлари учун «жонини» сотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик 26 ёшли Карина исмли аёл маркетинг мутахассиси Дмитрийнинг ижтимоий тажрибаси доирасида ўз «жонини»
- 100 минг рубл эвазига сотишга рози бўлди.
- Шартномани қони билан имзолаган аёл қўлга киритган маблағини Лабубу қўғирчоқлари тўплами ҳамда Надежда Кадишева консертига чипта харид қилиш учун сарфлади.
- Ҳазил тариқасида бошланган ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди ва Россия Православ черкови томонидан кескин қораланди.
Россиялик 26 ёшли аёл ўзига тегишли «жон»ни 100 минг рубль, яъни тахминан 1 180 доллар эвазига сотишга рози бўлди. У ушбу пулга Labubu қўғирчоқлари тўпламини ва концерт чиптасини харид қилди. Ғайриоддий тажриба ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Ғайриоддий таклиф ҳазил тариқасида бошланган
Ҳодиса Россиянинг Telegram ижтимоий тармоғида ўзини Дмитрий деб таништирган маркетинг мутахассисининг эълонидан бошланган. У ким ўз жонини сотишга рози бўлса, унга 100 минг рубль тўлашини маълум қилган. Таклифни расмийлаштириш учун эса шартномага ўз қони билан имзо қўйиш талаб этилган.
Дмитрий бу ғалати таклифни ҳазил ва ижтимоий тажриба сифатида ўйлаб топган бўлиб, кимдир уни жиддий қабул қилиб, розилик билдиришини кутмаган. Бироқ кутилмаганда 26 ёшли аёл эълонга жавоб бериб, бундай келишувда иштирок этишга тайёрлигини билдирган.
Дмитрий ҳам ваъдасининг устидан чиққан. У «жон сотилгани» ҳақидаги тўлов ҳужжатини ва аёлнинг қон билан имзоланган шартномани ушлаб турган суратини эълон қилган. Суратда аёлнинг шахсий маълумотлари ошкор бўлмаслиги учун яширилган.
«Мен биринчи жонимни сотиб олдим»
«Карина исмли ёш аёл таклифимга жавоб берди, келишувга рози бўлди, ҳужжатни имзолади ва уни қони билан тасдиқлади. Мен ҳозиргина биринчи жонимни сотиб олдим. Ҳозир ўзимни ҳақиқатан ҳам Дэйви Жонсдек ҳис қиляпман!» — деб ёзган россиялик эркак.
Дэйви Жонс — «Кариб денгизи қароқчилари» филмларидаги машҳур қаҳрамонлардан бири.
Аслида, Дмитрий сотиб олганини даъво қилган «жон» билан нима қилишни режалаштиргани номаълум. Унинг асосий мақсади ушбу ғалати келишув орқали ижтимоий тажриба ўтказиш бўлган.
Карина эса Россиядаги машҳур Mash Telegram каналига берган изоҳида ўз «жони»нинг тақдири ёки янги эгаси у билан нима қилишидан унчалик хавотир олмаслигини айтган.
Пул Labubu қўғирчоқлари ва концертга сарфланди
Карина келишувдан олган 100 минг рублини узоқ вақт сақлаб ўтирмаган. У пулга машҳур Labubu қўғирчоқлари тўпламини ва россиялик халқ қўшиқчиси Надежда Кадишева концертига чипта сотиб олган.
Шу тариқа, маркетинг мутахассисининг ҳазил тариқасида бошланган тажрибаси аёл учун харидлар қилиш имкониятига айланган.
Православ черкови воқеага кескин муносабат билдирди
Карина ўз «жони»нинг тақдирига бефарқ эканини айтган бўлса-да, Россия Православ черкови бу воқеага жиддий муносабат билдирган.
«Жон сотиш» ҳақидаги хабарлар интернетда кенг тарқалгач, черков ўзининг расмий каналлари орқали муносабат билдириб, аёл ҳақиқатан ҳам «жонини сотгани ва шу орқали ёвузликни танлагани»ни таъкидлаган.
Черков вакиллари бундай қарор маънавий ва шахсий таназзул, касаллик, азоб-уқубатлар ва ҳатто ўлимга олиб келиши мумкинлигини ҳам билдирган.
Воқеа интернетда ҳазил тариқасида бошланган тажриба ҳам турли ижтимоий ва диний қарашлар нуқтаи назаридан жиддий баҳсларга сабаб бўлиши мумкинлигини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…