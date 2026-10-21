Россиялик аёл Labubu қўғирчоқлари учун «жонини» сотди

·60·Дунё
Россиялик аёл Labubu қўғирчоқлари учун «жонини» сотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик 26 ёшли Карина исмли аёл маркетинг мутахассиси Дмитрийнинг ижтимоий тажрибаси доирасида ўз «жонини»
  • 100 минг рубл эвазига сотишга рози бўлди.
  • Шартномани қони билан имзолаган аёл қўлга киритган маблағини Лабубу қўғирчоқлари тўплами ҳамда Надежда Кадишева консертига чипта харид қилиш учун сарфлади.
  • Ҳазил тариқасида бошланган ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди ва Россия Православ черкови томонидан кескин қораланди.

Россиялик 26 ёшли аёл ўзига тегишли «жон»ни 100 минг рубль, яъни тахминан 1 180 доллар эвазига сотишга рози бўлди. У ушбу пулга Labubu қўғирчоқлари тўпламини ва концерт чиптасини харид қилди. Ғайриоддий тажриба ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ғайриоддий таклиф ҳазил тариқасида бошланган

Ҳодиса Россиянинг Telegram ижтимоий тармоғида ўзини Дмитрий деб таништирган маркетинг мутахассисининг эълонидан бошланган. У ким ўз жонини сотишга рози бўлса, унга 100 минг рубль тўлашини маълум қилган. Таклифни расмийлаштириш учун эса шартномага ўз қони билан имзо қўйиш талаб этилган.

Дмитрий бу ғалати таклифни ҳазил ва ижтимоий тажриба сифатида ўйлаб топган бўлиб, кимдир уни жиддий қабул қилиб, розилик билдиришини кутмаган. Бироқ кутилмаганда 26 ёшли аёл эълонга жавоб бериб, бундай келишувда иштирок этишга тайёрлигини билдирган.

Дмитрий ҳам ваъдасининг устидан чиққан. У «жон сотилгани» ҳақидаги тўлов ҳужжатини ва аёлнинг қон билан имзоланган шартномани ушлаб турган суратини эълон қилган. Суратда аёлнинг шахсий маълумотлари ошкор бўлмаслиги учун яширилган.

«Мен биринчи жонимни сотиб олдим»

«Карина исмли ёш аёл таклифимга жавоб берди, келишувга рози бўлди, ҳужжатни имзолади ва уни қони билан тасдиқлади. Мен ҳозиргина биринчи жонимни сотиб олдим. Ҳозир ўзимни ҳақиқатан ҳам Дэйви Жонсдек ҳис қиляпман!» — деб ёзган россиялик эркак.

Дэйви Жонс — «Кариб денгизи қароқчилари» филмларидаги машҳур қаҳрамонлардан бири.

Аслида, Дмитрий сотиб олганини даъво қилган «жон» билан нима қилишни режалаштиргани номаълум. Унинг асосий мақсади ушбу ғалати келишув орқали ижтимоий тажриба ўтказиш бўлган.

Карина эса Россиядаги машҳур Mash Telegram каналига берган изоҳида ўз «жони»нинг тақдири ёки янги эгаси у билан нима қилишидан унчалик хавотир олмаслигини айтган.

Пул Labubu қўғирчоқлари ва концертга сарфланди

Карина келишувдан олган 100 минг рублини узоқ вақт сақлаб ўтирмаган. У пулга машҳур Labubu қўғирчоқлари тўпламини ва россиялик халқ қўшиқчиси Надежда Кадишева концертига чипта сотиб олган.

Шу тариқа, маркетинг мутахассисининг ҳазил тариқасида бошланган тажрибаси аёл учун харидлар қилиш имкониятига айланган.

Православ черкови воқеага кескин муносабат билдирди

Карина ўз «жони»нинг тақдирига бефарқ эканини айтган бўлса-да, Россия Православ черкови бу воқеага жиддий муносабат билдирган.

«Жон сотиш» ҳақидаги хабарлар интернетда кенг тарқалгач, черков ўзининг расмий каналлари орқали муносабат билдириб, аёл ҳақиқатан ҳам «жонини сотгани ва шу орқали ёвузликни танлагани»ни таъкидлаган.

Черков вакиллари бундай қарор маънавий ва шахсий таназзул, касаллик, азоб-уқубатлар ва ҳатто ўлимга олиб келиши мумкинлигини ҳам билдирган.

Воқеа интернетда ҳазил тариқасида бошланган тажриба ҳам турли ижтимоий ва диний қарашлар нуқтаи назаридан жиддий баҳсларга сабаб бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

LabubuНадежда КадишеваРоссия Православ черковиTelegram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатди27 август 21:33Аёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилдиАёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилди18 октябр 13:48АҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаАҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасида16 сентябр 07:54Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиФарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатди26 июн 21:55150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!19 сентябр 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда