«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...

·2·Дунё
«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...
Қисқача

Никита Михалков ислом ва буддизм анъанавий ахлоқий қадриятларни сақлаб қолгани сабабли православ насронийларга бир жинсли никоҳларни маъқуллаётган католиклардан яқинроқ эканини таъкидлади. У Ғарб черковларидаги либерал ўзгаришларни танқид қилиб, бундай қарашларни Масиҳ ва Инжилга хиёнат деб баҳолади. Шунингдек, Михалков Дмитрий Донской қолдиқларининг топилиши ва тарихий қаҳрамонларнинг эъзозланишини муҳим тарихий қонуният сифатида кўрсатди.

Россия кинематографчилар уюшмаси раиси, таниқли кинорежиссёр ва РСФСР халқ артисти Никита Михалков замонавий диний ва маданий қадриятлар бўйича баҳсли баёнот билан чиқди. Киноижодкорнинг таъкидлашича, бугунги кунда православ насронийлар учун анъанавий ахлоқий қадриятларни сақлаб қолган ислом ва буддизм вакиллари бир жинсли никоҳларни маъқуллаётган католиклардан анча яқинроқдир.

«Масиҳ ва Инжилга хиёнат»: Михалковнинг кескин позицияси

РИА Новости агентлиги хабарига кўра, режиссёр Ғарб черковларидаги либерал ўзгаришларни кескин танқид остига олди:

"Бугунги кунда православлик, православ насронийлиги ўз черковларида бир жинсли никоҳларни дуо қилишга рухсат бериб, Масиҳга ҳам, Инжилга ҳам хиёнат қилган католикларга қараганда буддизм ва исломга анча яқинроқдир.", — деди Никита Михалков.

Никита Михалков баёнотининг асосий жиҳатлари

Йўналиш

Баёнот мазмуни ва муносабат

Анъанавий динлар муносабати

Ислом ва буддизм анъанавий оилавий қадриятлари сабаб православликка яқин деб топилди

Католик черковига танқид

Бир жинсли никоҳларни маъқуллаш диний таълимотларга зид ва хиёнат сифатида баҳоланди

Тарихий хотира масаласи

Дмитрий Донской қолдиқларини топиш ва тарихий шахсларни эъзозлаш қонуният деб аталди

Сиёсий параллеллар

Россия ва Украинадаги тарихий қаҳрамонларга бўлган муносабат таққосланди

Дмитрий Донской масаласи ва тарихий хотира

Бундан ташқари, Никита Михалков буюк князь Дмитрий Донскойнинг қолдиқларини топиш ва идентификация қилиш масаласига тўхталиб, буни тасодиф эмас, балки муҳим тарихий қонуният деб атади:

"Авлиёлар, айниқса Дмитрий Донской каби шахсларнинг қолдиқларини топиш билан боғлиқ ҳолатлар жуда оқилона. Бизда қаҳрамонларнинг жасадлари топилиб, эъзозланмоқда, Украинада эса бутунлай бошқача қадриятлар илгари сурилмоқда. Бу ерда тасодифни излаш керак эмас — бу мукаммал бир қонуниятдир."

Сизнингча, анъанавий оилавий ва ахлоқий қадриятларни ҳимоя қилишда турли конфессиялар — хусусан, ислом ва православликнинг бирдамлиги қанчалик муҳим аҳамиятга эга?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ижтимоий-маданий муҳокамалар учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди