«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...
Никита Михалков ислом ва буддизм анъанавий ахлоқий қадриятларни сақлаб қолгани сабабли православ насронийларга бир жинсли никоҳларни маъқуллаётган католиклардан яқинроқ эканини таъкидлади. У Ғарб черковларидаги либерал ўзгаришларни танқид қилиб, бундай қарашларни Масиҳ ва Инжилга хиёнат деб баҳолади. Шунингдек, Михалков Дмитрий Донской қолдиқларининг топилиши ва тарихий қаҳрамонларнинг эъзозланишини муҳим тарихий қонуният сифатида кўрсатди.
Россия кинематографчилар уюшмаси раиси, таниқли кинорежиссёр ва РСФСР халқ артисти Никита Михалков замонавий диний ва маданий қадриятлар бўйича баҳсли баёнот билан чиқди. Киноижодкорнинг таъкидлашича, бугунги кунда православ насронийлар учун анъанавий ахлоқий қадриятларни сақлаб қолган ислом ва буддизм вакиллари бир жинсли никоҳларни маъқуллаётган католиклардан анча яқинроқдир.
«Масиҳ ва Инжилга хиёнат»: Михалковнинг кескин позицияси
РИА Новости агентлиги хабарига кўра, режиссёр Ғарб черковларидаги либерал ўзгаришларни кескин танқид остига олди:
"Бугунги кунда православлик, православ насронийлиги ўз черковларида бир жинсли никоҳларни дуо қилишга рухсат бериб, Масиҳга ҳам, Инжилга ҳам хиёнат қилган католикларга қараганда буддизм ва исломга анча яқинроқдир.", — деди Никита Михалков.
Никита Михалков баёнотининг асосий жиҳатлари
Йўналиш
Баёнот мазмуни ва муносабат
Анъанавий динлар муносабати
Ислом ва буддизм анъанавий оилавий қадриятлари сабаб православликка яқин деб топилди
Католик черковига танқид
Бир жинсли никоҳларни маъқуллаш диний таълимотларга зид ва хиёнат сифатида баҳоланди
Тарихий хотира масаласи
Дмитрий Донской қолдиқларини топиш ва тарихий шахсларни эъзозлаш қонуният деб аталди
Сиёсий параллеллар
Россия ва Украинадаги тарихий қаҳрамонларга бўлган муносабат таққосланди
Дмитрий Донской масаласи ва тарихий хотира
Бундан ташқари, Никита Михалков буюк князь Дмитрий Донскойнинг қолдиқларини топиш ва идентификация қилиш масаласига тўхталиб, буни тасодиф эмас, балки муҳим тарихий қонуният деб атади:
"Авлиёлар, айниқса Дмитрий Донской каби шахсларнинг қолдиқларини топиш билан боғлиқ ҳолатлар жуда оқилона. Бизда қаҳрамонларнинг жасадлари топилиб, эъзозланмоқда, Украинада эса бутунлай бошқача қадриятлар илгари сурилмоқда. Бу ерда тасодифни излаш керак эмас — бу мукаммал бир қонуниятдир."
Сизнингча, анъанавий оилавий ва ахлоқий қадриятларни ҳимоя қилишда турли конфессиялар — хусусан, ислом ва православликнинг бирдамлиги қанчалик муҳим аҳамиятга эга?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ижтимоий-маданий муҳокамалар учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!
…