Таиландлик қиз бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севишмоқда
Таиландда яшовчи 24 ёшли қиз бир вақтнинг ўзида икки нафар эгизак ака-ука билан муносабатда эканини ошкор қилгач, интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Унинг ғайриоддий севги ҳикояси ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Таиланднинг Накхон-Пханом ҳудудида яшовчи Нонг Фаҳ исмли 24 ёшли қиз ўзига хос муносабати туфайли қисқа вақт ичида мамлакатда танилиб кетди. У TikTok ижтимоий тармоғида эгизак ака-ука — Синг ва Суэа билан бир вақтнинг ўзида севги муносабатида эканини тасдиқлади. Қизнинг айтишича, ака-укалар ҳам уни иккаласи биргаликда севишларига қарши эмас.
Ғайриоддий муносабат қандай бошланган?
Нонг Фаҳ маҳаллий журналистларга берган интервьюсида эгизаклар билан ўтган йили танишганини айтди. Ўша пайтда у Накхон-Пханом университетидаги ўқиш харажатларини қоплаш учун ресторанда официант бўлиб ишлаётган эди.
Ўтган йилнинг ёзида бир куни Синг ва Суэа бир нечта дўстлари билан у ишлайдиган ресторанга келишган. Дастурхон атрофидаги йигитлардан бири қиздан телефон рақамини сўраган. Шунда улардан бири ҳазиллашиб, у йигитнинг ёши каттароқлигини айтиб, рақамни Нонг Фаҳдан эмас, балки эгизак ака-укалардан бирига беришни таклиф қилган. Қиз ўша пайтда бу гапни оддий ҳазил сифатида қабул қилган. Бироқ кейинчалик айнан шу ҳазил унинг ҳаётидаги ғайриоддий муносабатнинг бошланишига айланган.
Тахминан бир ой ўтгач, Синг ва Суэа яна ресторанга келишди. Бу сафар учаласи ўзаро суҳбатлашиб, яқинроқ танишишди ва Таиландда кенг қўлланиладиган Line мессенжеридаги алоқа маълумотларини алмашишди.
Ўша куни Нонг Фаҳ уйига қайтгач, дастлаб эгизакларнинг каттаси Сингдан, бироз вақт ўтиб эса Суэадан хабар олди. Қиз уларнинг ҳар иккиси билан бир вақтнинг ўзида ёзишиб, суҳбатлашишни бошлади. Вақт ўтиши билан эса иккаласига ҳам кўнгил қўйганини англади.
«Икки ака-ука ҳам менга нисбатан рашк қилишмасди ва ҳеч қачон бир-бири билан жанжаллашишмаган. Чунки уларнинг иккаласи ҳам мени яхши кўрарди, мен ҳам уларни севардим», — деди Нонг Фаҳ.
Қизнинг сўзларига кўра, муносабатларининг дастлабки даврида улар алоҳида яшашган. У Наротчхвай ҳудудидаги Ноен Са-ат қишлоғи, 8-ҳудуддан хона ижарага олган, эгизаклар эса шу ҳудуддаги Нонг Буа қишлоғи, 1-ҳудуддаги ўз уйларида истиқомат қилишган.
Қизнинг севгилилари қишлоқ хўжалигида ишлайди
Нонг Фаҳ эгизак йигитларнинг кам таъминланган оиладан эканлиги уни ҳеч қачон ташвишлантирмаганини таъкидлади. Унинг айтишича, Синг ҳам, Суэа ҳам қишлоқ хўжалиги соҳасида меҳнат қилади.
Эгизакларнинг каттаси Синг трактор ҳайдаса, Суэа шоли ўриш комбайнини бошқаради. Нонг Фаҳ эса уларга молиявий масалаларни тартибга солишда ёрдам беради. Қиз ҳар иккиси учун алоҳида банк ҳисоб рақамлари очиб берган. Бу орқали ака-укалар ҳар ой қанча маблағ жамғаришганини кузатиб боришлари мумкин.
Уларнинг муносабатлари бошланганига олти ойдан ошган бўлиб, Нонг Фаҳнинг айтишича, шу вақтгача жиддий муаммолар кузатилмаган. Муносабатларнинг одатдагидан фарқ қилишига қарамай, учаласи ўзаро келишиб яшашмоқда.
Қизнинг таъкидлашича, эгизаклар жуда босиқ, камгап ва уятчан йигитлар. Улар бир-бири билан тортишиш ёки жанжаллашишдан қочишади. Агар учаласи ўртасида бирор келишмовчилик юзага келса, одатда биринчи бўлиб эътироз билдирадиган ҳам Нонг Фаҳнинг ўзи экан. Йигитлар эса можарога киришишдан кўра, тинчликни сақлашни афзал кўришади.
Оилалар аввал қаршилик кўрсатган
Нонг Фаҳнинг тан олишича, муносабатларининг дастлабки босқичида ҳар икки оила ҳам бу ғайриоддий муносабатни қабул қилишга қийналган. Бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севги муносабатида бўлиш улар учун кутилмаган ҳолат бўлган.
Бироқ вақт ўтиши билан оила аъзолари учаласининг бир-бири билан яхши муносабатда эканини ва бирга яшашга мослаша олганини кўришган. Шундан сўнг улар ҳам бу муносабатни қабул қилишган.
Уларнинг TikTok’да тарқалган видеоси эса интернет фойдаланувчилари орасида турлича фикрларни келтириб чиқарди. Айримлар Нонг Фаҳнинг танловини танқид қилган бўлса, бошқалар учаласининг ўз қарорини очиқ билдиришга журъат этганини қўллаб-қувватлади.
Қиз эгизакларга салбий изоҳларга эътибор бермасликни маслаҳат берган. Унинг фикрича, бу уларнинг шахсий танлови бўлиб, улар бошқа одамларга зарар етказмаётган экан, ўз ҳаётлари ҳақидаги қарорни мустақил қабул қилишга ҳақли.
Машҳурлик уларга янги таклифларни ҳам олиб келди
Таиландда Нонг Фаҳ ва эгизак ака-укаларнинг ҳикояси кенг тарқалганидан кейин, уларга турли компаниялар ва шахслардан таклифлар кела бошлади. Жумладан, уларга ижтимоий тармоқларда маҳсулотлар ва тадбирларни реклама қилиш бўйича ҳамкорлик таклиф қилинмоқда.
Шунга қарамай, ҳозирча учаласи ҳам бундай имкониятлардан кўра ўз ишлари ва муносабатларига кўпроқ эътибор қаратишмоқда. Нонг Фаҳнинг ҳикояси эса интернетда муҳокамаларни давом эттириб, одамларнинг шахсий муносабатлар ва танловларга бўлган қарашлари турлича эканини яна бир бор кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…