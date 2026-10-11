38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Колумбияда 38 ёшли Мария Тапиа бир йўла тўрт нафар бир хил ўғил эгизакни дунёга келтириш арафасида.
- Бундай ноёб ҳомиладорлик ҳар 15 миллион ҳолатдан бирида учрайди ва тўртала чақалоқ ҳам битта уруғланган тухум ҳужайрасидан ривожланган.
- Мария ва унинг турмуш ўртоғи Жонатан Сапа чақалоқларнинг хавфсиз туғилиши учун шифокорлар назорати остида.
Колумбияда 38 ёшли Мария Тапиа бир вақтнинг ўзида тўрт нафар бир хил ўғил фарзандни дунёга келтириш арафасида. Мутахассислар таъкидлашича, бундай ҳомиладорлик тахминан ҳар 15 миллион ҳолатдан бирида учрайди.
Мария ҳомиладорликнинг 30-ҳафтасига етган. Унинг қорнида Мариано, Максимилиано, Эмилиано ва Тиаго исмлари қўйилиши режалаштирилган тўрт нафар чақалоқ ривожланмоқда. Бу ноёб ҳолат Колумбиянинг Антиокия департаментидаги Каусия шаҳри шифокорларини ҳам ҳайратда қолдирган.
Айни пайтда Мария ва унинг турмуш ўртоғи Жонатан Сапа Медельин шаҳрига борган. У ерда мутахассислар чақалоқларни қачон ва қандай усулда дунёга келтириш хавфсизроқ бўлишини аниқлашади. Ҳомиладорлик юқори хавфли деб баҳолангани сабабли, она ва ҳали туғилмаган болалар шифокорлар назоратида.
Тўртала чақалоқ ҳам бир хил жинсда
Дастлабки маълумотларга кўра, чақалоқлар монозиготали тўрт ҳомила ҳисобланади. Яъни улар битта уруғланган тухум ҳужайрасидан ривожланган ва кейинчалик у тўртта эмбрионга ажралган.
Жонатан маҳаллий оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида тўртала чақалоқнинг битта плацентада, аммо алоҳида ҳомила қопларида жойлашганини айтган.
«Уларнинг барчаси битта плацентада, алоҳида қопларда жойлашган. Тўртала бола ҳам ўғил, жинси бир хил. Айнан шу жиҳат бу ҳомиладорликни фавқулодда ноёб қилади», — деган у.
Жуфтлик дастлаб тўрт нафар фарзанд кутаётганини билганида, ҳайратдан нима дейишни ҳам билмай қолган. Жонатан ультратовуш текшируви вақтида эмбрионларни бирма-бир санаганини эслайди.
«Бир, икки, уч ва тўрт», — дея хотирлаган у.
Она фарзандларини бағрига босишни интиқлик билан кутмоқда
Оила ҳомиладорликни шифокорлар назорати остида имкон қадар узоқроқ давом эттиришга умид қилмоқда. Бу чақалоқларнинг туғилишидан олдин янада кўпроқ ривожланиши учун вақт беради.
Мариянинг айтишича, у фарзандларини кўриш ва бағрига босишни жуда хоҳлаяпти.
«Мен улар билан учрашишни, уларни дунёга келтиришни ва кўришни жуда истайман», — деган у видеомурожаатида.
Хабарларга кўра, Мариянинг умумий аҳволи яхши. Бироқ қорни катталашиб боргани сари юриш ва ҳаракатланиш унга қийинлашмоқда.
Мария ва Жонатан фарзандларининг туғилишини катта қувонч билан кутмоқда. Улар бу ҳомиладорликни Худо томонидан берилган неъмат сифатида қабул қилишади.
«Доимо Худога ишонамиз ва ҳаммаси яхши якун топишига умид қиламиз», — деган Мария.
Бундай ҳомиладорлик ҳар 15 миллион ҳолатдан бирида учрайди
«Need To Know» нашри хабар беришича, тўрт нафар чақалоқни бир вақтда кўтариш она ва болалар учун турли хавф ҳамда асоратларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли туғруқ вақти ва усулини белгилашда шифокорлар ҳар бир омилни синчиклаб баҳолаши керак.
Акушер-гинеколог Эйлен Оспина Барриос бу каби ҳолатнинг ниҳоятда кам учрашини таъкидлаган.
«Бундай ҳодисанинг эҳтимоли ҳар 15 миллион ҳомиладорликдан бирини ташкил этади», — деган мутахассис.
Колумбия миллий статистика агентлиги — DANE маълумотларига кўра, 2025 йилда мамлакатда тўрт эгизак туғилиши билан боғлиқ олтита ҳолат қайд этилган. Бироқ уларнинг ҳеч бирида тўртала чақалоқ ҳам битта уруғланган тухум ҳужайрасидан ривожланган бир хил ўғил болалар бўлмаган.
Шунингдек, Колумбияда монозиготали тўрт эгизак туғилгани ҳақида аввалги тасдиқланган ҳолатлар маълум эмас.
Олимлар битта эмбрионнинг қандай сабабларга кўра тўртта эмбрионга ажралиб кетишини ҳали тўлиқ аниқлашмаган. Шу боис Мариянинг ҳомиладорлиги тиббиёт нуқтаи назаридан алоҳида эътиборга лойиқ.
Эндиликда оила ва шифокорларнинг асосий мақсади — онанинг саломатлигини асраш ҳамда тўртала чақалоқнинг дунёга хавфсиз келишини таъминлаш.
Изоҳлар 0
…