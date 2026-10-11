38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда

·4·Дунё
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Колумбияда 38 ёшли Мария Тапиа бир йўла тўрт нафар бир хил ўғил эгизакни дунёга келтириш арафасида.
  • Бундай ноёб ҳомиладорлик ҳар 15 миллион ҳолатдан бирида учрайди ва тўртала чақалоқ ҳам битта уруғланган тухум ҳужайрасидан ривожланган.
  • Мария ва унинг турмуш ўртоғи Жонатан Сапа чақалоқларнинг хавфсиз туғилиши учун шифокорлар назорати остида.

Колумбияда 38 ёшли Мария Тапиа бир вақтнинг ўзида тўрт нафар бир хил ўғил фарзандни дунёга келтириш арафасида. Мутахассислар таъкидлашича, бундай ҳомиладорлик тахминан ҳар 15 миллион ҳолатдан бирида учрайди.

Мария ҳомиладорликнинг 30-ҳафтасига етган. Унинг қорнида Мариано, Максимилиано, Эмилиано ва Тиаго исмлари қўйилиши режалаштирилган тўрт нафар чақалоқ ривожланмоқда. Бу ноёб ҳолат Колумбиянинг Антиокия департаментидаги Каусия шаҳри шифокорларини ҳам ҳайратда қолдирган.

Айни пайтда Мария ва унинг турмуш ўртоғи Жонатан Сапа Медельин шаҳрига борган. У ерда мутахассислар чақалоқларни қачон ва қандай усулда дунёга келтириш хавфсизроқ бўлишини аниқлашади. Ҳомиладорлик юқори хавфли деб баҳолангани сабабли, она ва ҳали туғилмаган болалар шифокорлар назоратида.

Тўртала чақалоқ ҳам бир хил жинсда

Дастлабки маълумотларга кўра, чақалоқлар монозиготали тўрт ҳомила ҳисобланади. Яъни улар битта уруғланган тухум ҳужайрасидан ривожланган ва кейинчалик у тўртта эмбрионга ажралган.

Жонатан маҳаллий оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида тўртала чақалоқнинг битта плацентада, аммо алоҳида ҳомила қопларида жойлашганини айтган.

«Уларнинг барчаси битта плацентада, алоҳида қопларда жойлашган. Тўртала бола ҳам ўғил, жинси бир хил. Айнан шу жиҳат бу ҳомиладорликни фавқулодда ноёб қилади», — деган у.

Жуфтлик дастлаб тўрт нафар фарзанд кутаётганини билганида, ҳайратдан нима дейишни ҳам билмай қолган. Жонатан ультратовуш текшируви вақтида эмбрионларни бирма-бир санаганини эслайди.

«Бир, икки, уч ва тўрт», — дея хотирлаган у.

Она фарзандларини бағрига босишни интиқлик билан кутмоқда

Оила ҳомиладорликни шифокорлар назорати остида имкон қадар узоқроқ давом эттиришга умид қилмоқда. Бу чақалоқларнинг туғилишидан олдин янада кўпроқ ривожланиши учун вақт беради.

Мариянинг айтишича, у фарзандларини кўриш ва бағрига босишни жуда хоҳлаяпти.

«Мен улар билан учрашишни, уларни дунёга келтиришни ва кўришни жуда истайман», — деган у видеомурожаатида.

Хабарларга кўра, Мариянинг умумий аҳволи яхши. Бироқ қорни катталашиб боргани сари юриш ва ҳаракатланиш унга қийинлашмоқда.

Мария ва Жонатан фарзандларининг туғилишини катта қувонч билан кутмоқда. Улар бу ҳомиладорликни Худо томонидан берилган неъмат сифатида қабул қилишади.

«Доимо Худога ишонамиз ва ҳаммаси яхши якун топишига умид қиламиз», — деган Мария.

Бундай ҳомиладорлик ҳар 15 миллион ҳолатдан бирида учрайди

«Need To Know» нашри хабар беришича, тўрт нафар чақалоқни бир вақтда кўтариш она ва болалар учун турли хавф ҳамда асоратларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли туғруқ вақти ва усулини белгилашда шифокорлар ҳар бир омилни синчиклаб баҳолаши керак.

Акушер-гинеколог Эйлен Оспина Барриос бу каби ҳолатнинг ниҳоятда кам учрашини таъкидлаган.

«Бундай ҳодисанинг эҳтимоли ҳар 15 миллион ҳомиладорликдан бирини ташкил этади», — деган мутахассис.

Колумбия миллий статистика агентлиги — DANE маълумотларига кўра, 2025 йилда мамлакатда тўрт эгизак туғилиши билан боғлиқ олтита ҳолат қайд этилган. Бироқ уларнинг ҳеч бирида тўртала чақалоқ ҳам битта уруғланган тухум ҳужайрасидан ривожланган бир хил ўғил болалар бўлмаган.

Шунингдек, Колумбияда монозиготали тўрт эгизак туғилгани ҳақида аввалги тасдиқланган ҳолатлар маълум эмас.

Олимлар битта эмбрионнинг қандай сабабларга кўра тўртта эмбрионга ажралиб кетишини ҳали тўлиқ аниқлашмаган. Шу боис Мариянинг ҳомиладорлиги тиббиёт нуқтаи назаридан алоҳида эътиборга лойиқ.

Эндиликда оила ва шифокорларнинг асосий мақсади — онанинг саломатлигини асраш ҳамда тўртала чақалоқнинг дунёга хавфсиз келишини таъминлаш.

Мария ТапиаКвандратурли ҳомиладорликАнтиокияДАНЕ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди 21 июл 17:36Британиялик боғбон 1,3 тонналик қовоқ етиштириб, жаҳон рекордини янгиладиБританиялик боғбон 1,3 тонналик қовоқ етиштириб, жаҳон рекордини янгиладиКеча 12:09Эгизак фарзандларини ажратишда қийналган она адаштирмаслик учун ғалати усул топдиЭгизак фарзандларини ажратишда қийналган она адаштирмаслик учун ғалати усул топди29 сентябр 11:12Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этдиКамёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этди2 октябр 09:20Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдир7 сентябр 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди