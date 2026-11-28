Эронда эгизак опа-сингиллардан бирига ўлим жазоси берилди
Эронда 2026 йил январь ойида ҳукуматга қарши ўтказилган намойишларда иштирок этган 21 ёшли эгизак опа-сингилларга нисбатан оғир жазо тайинланди. Суд қарорига кўра, Таранеҳ Раҳимий осиб ўлдириш жазосига ҳукм қилинган бўлса, унинг эгизак синглиси Ромина 25 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
Опа-сингилларнинг қариндошлари маълум қилишича, улар ҳибсда сақланган даврда турли қийноқларга дучор қилинган ва таҳдидлар орқали ўзларига қўйилган айбловларни тан олишга мажбурланган. Қизлар январь ойининг охирида қўлга олинган. Бироқ оила аъзолари уч ойдан ортиқ вақт давомида уларнинг қаерда сақланаётгани ва аҳволи ҳақида ҳеч қандай маълумот ола олмаган. Онаси эса қизлари билан фақат май ойида учрашиш имконига эга бўлган.
Таранеҳ Эрон қонунчилигида «Худога қарши уруш олиб бориш» маъносини англатувчи «моҳаребе» жиноятида айбдор деб топилган. Мазкур жиноят учун мамлакат қонунчилигида энг оғир жазо — ўлим ҳукми назарда тутилган. Суд ҳужжатларида Таранеҳга совуқ қурол билан намойишда иштирок этиш ҳамда бошқа одамларнинг ҳаётига таҳдид солиш каби айбловлар қўйилгани қайд этилган.
Унинг эгизак синглиси Ромина эса ушбу жиноятни содир этишга кўмаклашганликда айбланиб, 25 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган.
Қизларнинг яқинлари тергов жараёнида уларга нисбатан босим ва таҳдидлар ўтказилганини билдирмоқда. Уларнинг айтишича, терговчилар Таранеҳни иқрорлик кўрсатмаларига имзо чекишга мажбурлаш мақсадида унинг кўз ўнгида синглисини зўрлаш билан таҳдид қилган. Таранеҳнинг ўзи ҳам суд мажлисида тергов давомида берган кўрсатмалари қийноқлар остида олинганини маълум қилган.
Опа-сингилларга нисбатан чиқарилган ҳукм Эронда январь ойидаги ҳукуматга қарши намойишларда иштирок этган фуқароларга нисбатан бошланган таъқиблар доирасидаги ҳолатлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
БМТнинг Эрон бўйича махсус маърузачиси Май Сато тақдим этган маълумотларга кўра, Исфаҳон шаҳридаги бир иш доирасида яна 10 нафар шахс ўлим жазосига ҳукм қилинган. Ҳуқуқ ҳимоячилари намойишларда қатнашган фуқароларга нисбатан қўйилаётган айбловлар сиёсий сабабларга асосланганини таъкидламоқда. Шунингдек, улар оммавий норозилик намойишларидан кейин мамлакатда қатл этиш ҳолатлари сезиларли даражада кўпайганини билдирмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…