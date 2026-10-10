Британиялик боғбон 1,3 тонналик қовоқ етиштириб, жаҳон рекордини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 65 ёшли британиялик Иен Пейтон қарийб 1,3 тонналик қовоқ етиштириб, Гиннесс жаҳон рекордини янгилади.
- Унинг рекордчи қовоқидан олдинги йилдаги ҳосили 17 килограмм енгил бўлган.
- Қовоқни парвариш қилиш учун кунига 500 литр сув сарфланган ва ўсиш даврида бир суткада 20 килограммгача вазн орттирган.
- Иен Пейтон келгусида 1,36 тоннадан ошиқ қовоқ етиштиришни мақсад қилган.
Буюк Британиялик 65 ёшли Иэн Пейтон қарийб 1,3 тонна вазнга эга бўлган улкан қовоқ етиштириб, янги Гиннесс жаҳон рекордини ўрнатди. Унинг ноодатий ҳосили оғирлиги ва кўлами билан эътиборни тортиб, гигант сабзавотлар етиштириш бўйича янги натижани қайд этди. Бу ҳақда UPI хабар берди.
Қайд этилишича, эркак Беркшир графлигида ташкил этилган улкан сабзавотларни тортиш маросимида янги жаҳон рекордини ўрнатган. Пейтон етиштирган қовоқнинг вазни у ўтган йили эгизак акаси Стюарт билан биргаликда етиштирган аввалги рекордчи қовоқдан қарийб 17 килограмм оғирроқ чиққан.
Улкан сабзавотнинг оғирлиги деярли бегемотникига тенг бўлиб, унинг айланаси эса 6 метрдан ошган. Бу натижа қовоқни нафақат ҳажми, балки салмоғи жиҳатидан ҳам алоҳида рекордчига айлантирди.
Қовоқ парвариши учун кунига 500 литр сув сарфланган
Иэн Пейтон улкан қовоқни етиштириш учун катта меҳнат ва мунтазам парвариш талаб этиладиган жараёнга жиддий эътибор қаратган. Боғбон ўсимликка кунига 6 соатгача вақт ажратган ва уни суғориш учун ҳар куни қарийб 500 литр сув сарфлаган.
Қовоқнинг ўсиши айниқса фаол кечган даврда сабзавот бир сутка ичида 20 килограммгача вазн қўшган. Бу эса улкан ҳосилни етиштиришда мунтазам парвариш ва қулай ўсиш шароитлари муҳим аҳамиятга эга бўлганини кўрсатади.
Жорий йилда Пейтон илк бор гигант қовоқни бир ўзи етиштирган. Бунга унинг эгизак акаси Стюартнинг қарорини сабаб қилиб кўрсатиш мумкин: ака-ука 50 йил давомида биргаликда шу машғулот билан шуғулланганидан сўнг, Стюарт нафақага чиқишга қарор қилган.
Рекордчи қовоқ чорва молларига ем қилиб берилади
Гиннесс рекордини қайд этган улкан қовоқ Хэмпшир графлигидаги фермага кўргазма учун олиб борилган. У ерда ташриф буюрувчилар ноодатий ҳосилни томоша қилишлари мумкин. Кўргазма якунланганидан кейин эса қовоқ чорва молларига ем сифатида берилиши режалаштирилган.
Иэн Пейтон эса келгуси йиллар учун ҳам катта мақсадлар қўйган. Фермер аллақачон 2,6 мингдан ортиқ уруғ йиғиб олган. У шу уруғлардан фойдаланиб, келгусида оғирлиги 1,36 тоннадан ҳам ошиб кетадиган улкан қовоқ етиштиришни режалаштирмоқда.
Шундай қилиб, 65 ёшли британ боғбонининг навбатдаги ютуғи гигант сабзавотлар етиштиришга бўлган кўп йиллик қизиқиш ва тинимсиз меҳнатнинг натижаси бўлди.
Изоҳлар 0
…