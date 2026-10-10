Британиялик боғбон 1,3 тонналик қовоқ етиштириб, жаҳон рекордини янгилади

·17·Дунё
Британиялик боғбон 1,3 тонналик қовоқ етиштириб, жаҳон рекордини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 65 ёшли британиялик Иен Пейтон қарийб 1,3 тонналик қовоқ етиштириб, Гиннесс жаҳон рекордини янгилади.
  • Унинг рекордчи қовоқидан олдинги йилдаги ҳосили 17 килограмм енгил бўлган.
  • Қовоқни парвариш қилиш учун кунига 500 литр сув сарфланган ва ўсиш даврида бир суткада 20 килограммгача вазн орттирган.
  • Иен Пейтон келгусида 1,36 тоннадан ошиқ қовоқ етиштиришни мақсад қилган.

Буюк Британиялик 65 ёшли Иэн Пейтон қарийб 1,3 тонна вазнга эга бўлган улкан қовоқ етиштириб, янги Гиннесс жаҳон рекордини ўрнатди. Унинг ноодатий ҳосили оғирлиги ва кўлами билан эътиборни тортиб, гигант сабзавотлар етиштириш бўйича янги натижани қайд этди. Бу ҳақда UPI хабар берди.

Қайд этилишича, эркак Беркшир графлигида ташкил этилган улкан сабзавотларни тортиш маросимида янги жаҳон рекордини ўрнатган. Пейтон етиштирган қовоқнинг вазни у ўтган йили эгизак акаси Стюарт билан биргаликда етиштирган аввалги рекордчи қовоқдан қарийб 17 килограмм оғирроқ чиққан.

Улкан сабзавотнинг оғирлиги деярли бегемотникига тенг бўлиб, унинг айланаси эса 6 метрдан ошган. Бу натижа қовоқни нафақат ҳажми, балки салмоғи жиҳатидан ҳам алоҳида рекордчига айлантирди.

Қовоқ парвариши учун кунига 500 литр сув сарфланган

Иэн Пейтон улкан қовоқни етиштириш учун катта меҳнат ва мунтазам парвариш талаб этиладиган жараёнга жиддий эътибор қаратган. Боғбон ўсимликка кунига 6 соатгача вақт ажратган ва уни суғориш учун ҳар куни қарийб 500 литр сув сарфлаган.

Қовоқнинг ўсиши айниқса фаол кечган даврда сабзавот бир сутка ичида 20 килограммгача вазн қўшган. Бу эса улкан ҳосилни етиштиришда мунтазам парвариш ва қулай ўсиш шароитлари муҳим аҳамиятга эга бўлганини кўрсатади.

Britaniya bayrog'i fonida ulkan, och sariq rangli qovoq turibdi.

Жорий йилда Пейтон илк бор гигант қовоқни бир ўзи етиштирган. Бунга унинг эгизак акаси Стюартнинг қарорини сабаб қилиб кўрсатиш мумкин: ака-ука 50 йил давомида биргаликда шу машғулот билан шуғулланганидан сўнг, Стюарт нафақага чиқишга қарор қилган.

Рекордчи қовоқ чорва молларига ем қилиб берилади

Гиннесс рекордини қайд этган улкан қовоқ Хэмпшир графлигидаги фермага кўргазма учун олиб борилган. У ерда ташриф буюрувчилар ноодатий ҳосилни томоша қилишлари мумкин. Кўргазма якунланганидан кейин эса қовоқ чорва молларига ем сифатида берилиши режалаштирилган.

Иэн Пейтон эса келгуси йиллар учун ҳам катта мақсадлар қўйган. Фермер аллақачон 2,6 мингдан ортиқ уруғ йиғиб олган. У шу уруғлардан фойдаланиб, келгусида оғирлиги 1,36 тоннадан ҳам ошиб кетадиган улкан қовоқ етиштиришни режалаштирмоқда.

Шундай қилиб, 65 ёшли британ боғбонининг навбатдаги ютуғи гигант сабзавотлар етиштиришга бўлган кўп йиллик қизиқиш ва тинимсиз меҳнатнинг натижаси бўлди.

Иэн ПейтонГиннесс рекордигигант қовоқБеркшир графлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки ёшли бола уч ёшигача икки рекорд ўрнатдиИкки ёшли бола уч ёшигача икки рекорд ўрнатди27 сентябр 20:58Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?28 август 10:4312 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!13 сентябр 01:10Фермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатдиФермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатди16 июл 22:34Мексикада машҳур «Боғбон» лақабли наркобарон қўлга олиндиМексикада машҳур «Боғбон» лақабли наркобарон қўлга олинди28 апрел 11:54АҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилдиАҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилдиБугун 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди