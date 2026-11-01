Бош суяклари туташ туғилган эгизак опа-сингилларнинг ҳаётий ҳикояси кўпчиликка илҳом бермоқда

·20·Дунё
Бош суяклари туташ туғилган эгизак опа-сингилларнинг ҳаётий ҳикояси кўпчиликка илҳом бермоқда

Филиппинда яшовчи Joy ва Joyce Магсино исмли эгизак опа-сингиллар ноёб туғма ҳолат билан дунёга келган. Уларнинг бош суяклари бир-бирига туташган бўлиб, шунга қарамай, опа-сингиллар ҳаётдаги қийинчиликларга бардош бериб, ўз орзулари сари интилмоқда.

Улар 2008 йил февраль ойида қисман краниопаг (бош суякларининг туташиши) деб аталадиган кам учрайдиган ҳолат билан туғилган. Шифокорлар дастлаб эгизакларнинг тахминан 10 йил яшаши мумкинлигини тахмин қилишган.

Бироқ Joy ва Joyce бу тахминлардан кўра узоқроқ умр кўриб, 2026 йилда 18 ёшга тўлди. Улар нафақат ҳаёт учун курашмоқда, балки таълимда ҳам муваффақиятларга эришган. Опа-сингиллар 2023 йилда мактабни аъло натижалар билан тамомлаган.

Бир-бирига доимо далда бўлиб келаётган эгизаклар ҳаётдаги синовларни ҳамжиҳатлик ва матонат билан енгиб ўтишга ҳаракат қилмоқда. Уларнинг сабр-тоқати, ўзаро меҳр-муҳаббати ва ҳаётга умид билан қараши кўпчилик учун ибрат бўлмоқда.

Жой ва Жойс Магсинокраниопаг эгизакларФилиппин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиландлик қиз бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севишмоқдаТаиландлик қиз бир вақтнинг ўзида эгизак ака-укалар билан севишмоқда21 октябр 08:55Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этдиКамёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этди2 октябр 09:20Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиУмумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солди25 июн 13:32Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиИкки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди19 июл 00:03Дунёдаги энг кекса опа сингиллар барчани ҳайратга солмоқдаДунёдаги энг кекса опа сингиллар барчани ҳайратга солмоқда18 май 17:12Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди 21 июл 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда