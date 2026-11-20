Владимир Путин Душанбеда Эмомали Рахмон билан нималарни муҳокама қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар натижасига кўра, 201-Россия ҳарбий базаси минтақавий барқарорлик омили сифатида Тожикистонда ўз фаолиятини давом эттирадиган бўлди.
- Владимир Путин ва Эмомали Рахмон Тожикистон–Афғонистон чегарасидаги вазият ҳамда Кобул билан боғлиқ ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилдилар.
201-Россия ҳарбий базаси Тожикистонда ўз фаолиятини давом эттиради. Бу ҳақда «Интерфакс» ахборот агентлиги Душанбе шаҳрида Россия президенти Владимир Путин ва Тожикистон етакчиси Эмомали Рахмон ўртасида бўлиб ўтган музокаралар натижаларига таяниб хабар берди.
Давлат раҳбарлари 201-Россия ҳарбий базасининг Тожикистонда бўлиши масаласида позициялар якдиллигини тасдиқладилар. Томонлар ушбу базанинг минтақада барқарорликни таъминловчи муҳим омил сифатида бундан буён ҳам фаолият юритиши зарурлигини алоҳида таъкидлашди. Бундан ташқари, музокаралар доирасида ҳарбийлар ва Россия Мудофаа вазирлиги вакиллари (жумладан, Бош штаб Бош бошқармаси раҳбари Игорь Костюков) иштирокида алоҳида мулоқот ҳам ўтказилди.
Тожикистон–Афғонистон чегараси ва Афғонистон йўналиши
Учрашув давомида Эмомали Рахмон россиялик ҳамкасбини Тожикистон–Афғонистон чегарасидаги мавжуд вазиятдан хабардор қилди. Қайд этилишича, контрабандачилар билан боғлиқ ҳодисалар сақланиб қолаётганига қарамай, умумий ҳолатда барқарорлик унсурлари кузатилмоқда.
Шунингдек, музокаралар кун тартибидан Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчукнинг яқинда Кобулга амалга оширган ташрифини инобатга олган ҳолда, Афғонистон йўналишидаги ўзаро ҳамкорлик масалалари ҳам ўрин олди.
Музокара йўналиши
Асосий натижа ва баёнотлар
Ҳарбий-стратегик ҳамкорлик
201-Россия ҳарбий базаси минтақавий барқарорлик омили сифатида Тожикистонда қолади
Афғонистон ва чегара масаласи
Тожикистон–Афғонистон чегарасидаги вазият ҳамда Кобул билан алоқалар муҳокама қилинди
Глобал геосиёсат
Шэньчжэндаги Россия–Хитой–АҚШ саммити натижаларининг Марказий Осиё учун аҳамияти қайд этилди
Савдо ва иқтисодиёт
Россия Душанбенинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкори ва иттифоқчиси экани тасдиқланди
Шэньчжэнь саммити якунлари ва иқтисодий алоқалар
Владимир Путин Эмомали Рахмон билан Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрига қилган сафари (хусусан, у ерда Россия, Хитой ва АҚШ раҳбарларининг уч томонлама учрашуви бўлиб ўтган эди) натижалари билан ўртоқлашди. Россия етакчиси Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (АТЭС) мамлакатлари кўп жиҳатдан Тожикистонга қўшни эканини ҳисобга олиб, ушбу саммит якунлари Марказий Осиё учун муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
Бундан ташқари, томонлар долзарб савдо-иқтисодий алоқалар ҳамда йирик қўшма лойиҳаларни кўриб чиқишди. Эмомали Рахмон Россия Душанбенинг асосий савдо-иқтисодий ҳамкори ва ишончли иттифоқчиси бўлиб қолаётганини, икки томонлама муносабатлар эса барқарор ривожланаётганини урғулади.
Сизнингча, Тожикистондаги 201-ҳарбий база фаолиятининг давом эттирилиши ва Афғонистон йўналишидаги мулоқотлар Марказий Осиё минтақасидаги умумий хавфсизлик муҳитига қандай таъсир кўрсатади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…