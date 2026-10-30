Буғдой ва пахта фойда бермади: Афғон деҳқонларини тақиқни бузишга нима мажбур қиляпти?

·90·Дунё
Буғдой ва пахта фойда бермади: Афғон деҳқонларини тақиқни бузишга нима мажбур қиляпти?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Афғонистонда 2026 йилда кўкнори экилган майдонлар 43 000 гектарга етиб, опиум ишлаб чиқариш ҳажми 1 500 тоннани ташкил этди.
  • БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси (УНОДК) маълумотларига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан мос равишда 330 ва 400 фоизга ўсган.
  • Деҳқонларнинг тақиққа қарамай ушбу экинни танлашига қурғоқчилик, буғдой ва пахтадан олинадиган даромаднинг камлиги ҳамда муқобил иш ўринларининг йўқлиги сабаб бўлмоқда.

Афғонистонда кўкнори (афюн маки) етиштириш ва ноқонуний опиум ишлаб чиқариш ҳажми кескин суръатда ошди. «Afghanistan International» нашри хабарига кўра, БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси (UNODC) томонидан 2026 йил октябрь ойида эълон қилинган ҳисоботда мазкур йўналишда сўнгги йиллардаги энг юқори ўсиш суръатлари қайд этилган.

Бунга асосий сабаб сифатида афғон деҳқонларининг оғир иқтисодий қийинчиликларга дуч келгани, муқобил даромад манбаларининг мавжуд эмаслиги ҳамда қурғоқчилик туфайли анъанавий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан фойда олишнинг имконсиз бўлиб қолгани кўрсатилмоқда.

Ҳайратланарли рақамлар: 43 минг гектар ва 1500 тонна опиум

БМТ бошқармаси тақдим этган таҳлилий маълумотларда вазият қуйидагича баҳоланган:

  • Майдонларнинг кескин кенгайиши: 2026 йилда Афғонистонда кўкнори экилган майдонлар қарийб 43 000 гектарга етган. Бу 2025 йилдаги кўрсаткич (тахминан 10 000 гектар) билан солиштирганда нақд 330 фоизлик ўсишни англатади;

  • Ишлаб чиқаришнинг 5 баробар ошиши: Опиум тайёрлаш ҳажми ўтган йилги 300 тоннадан қарийб 1 500 тоннагача етган бўлиб, ўсиш 400 фоизни ташкил этмоқда;

  • Тақиқдан кейинги илк тўлқин: Ҳозирги кўрсаткичлар 2022 йилда «Толибон» томонидан жорий этилган расмий тақиққача бўлган даврдан (ўшанда майдон 232 000 гектарни ташкил этган) паст бўлса-да, бу тақиқ жорий қилингандан бери кузатилган энг биринчи жиддий ва улкан сакраш ҳисобланади.

Деҳқонларни бу қадамга нима мажбур қилмоқда?

UNODC ижроия директори Моника Жуманинг таъкидлашича, қашшоқ деҳқонларда оиласини боқиш учун бошқа қонуний ва барқарор даромад манбаси йўқ экан, бундай ноқонуний экинларнинг олдини олиш ниҳоятда мураккаб бўлиб қолаверади:

  • Қонуний экинларнинг зарар келтириши: Фермерлар билан ўтказилган суҳбатлар шуни кўрсатмоқдаки, буғдой етиштиришдан олинган даромад қилинган харажатларни зўрға қоплайди. Пахта нархи эса айрим ҳудудларда қарийб уч бараваргача арзонлаб кетган;

  • Оилалардаги очлик хавфи: Деҳқонларнинг сўзларига кўра, авваллари бир мавсумги кўкнори ҳосили бутун оилани йил давомида тўлиқ таъминлашга етган бўлса, ҳозир қонуний маҳсулотлардан олинаётган арзимас даромад ҳатто фарзандларнинг тўйиб овқатланишига ҳам етмай қолган;

  • Қурғоқчилик ва сув танқислиги: Мамлакат аҳолисининг ярмидан ортиғи тизимли сувсизлик ва қурғоқчиликдан азият чекмоқда. Бундан ташқари, миллионлаб қочқинларнинг ватанига қайтарилиши чекланган ресурслар ва иш ўринлари учун рақобатни кучайтириб, деҳқонларни тез ва қиммат даромад берадиган кўкнори экишга ундамоқда;

  • Қимматбаҳо ҳосил: Ҳозирда опиум нархи 1 килограмм учун ўтган йилги 570 доллардан 500 долларгача пасайган бўлса-да, бу барибир тақиққача бўлган даврдаги нархдан (100 доллардан кам) беш баравар қиммат ҳисобланади.

Текширувлардан яшириниш ва расмий реакция

Тақиқ шароитида жазога тортилмаслик учун деҳқонлар турли пардозлаш ва яширин усуллардан фойдаланмоқда: улар кичик кўкнори пайкалларини бўйи баланд ғаллазорлар ичига, томорқаларнинг кўздан пана жойларига экмоқда ҳамда рейдлардан қочиш учун экиш вақтларини сунъий равишда ўзгартирмоқда.

Ўз навбатида, «Толибон» расмий вакиллари БМТ ҳисоботидаги рақамларни рад этиб, ҳақиқий экиш майдонлари кўрсатилганидан икки баравар камлигини билдирган. Ҳукумат вакиллари кўкноризорларни йўқ қилиш бўйича махсус рейдлар давом этаётганини таъкидлаб, деҳқонларга бошқа муқобил тирикчилик манбаларини яратиш учун халқаро ҳамжамиятнинг молиявий кўмаги зарурлигини қайд этган.

Афғонистондаги чуқур иқтисодий ва иқлим инқирози ноқонуний гиёҳвандлик воситалари етиштирилишига қайта туртки бериб, минтақавий хавфсизлик учун янги хавотирли сигналларни келтириб чиқармоқда.

АфғонистонТолибонUNODCкўкнори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Толибон” шоира Мужда Ўзбекни нега ҳибсга олди?“Толибон” шоира Мужда Ўзбекни нега ҳибсга олди?6 октябр 07:14Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?17 август 13:50Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиТожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлди15 август 11:20Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиАфғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди13 август 09:01Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиПокистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашди29 июн 14:29Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаЧегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқда29 июн 14:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда