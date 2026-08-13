Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди

·0·Дунё
Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди

Афғонистонда “Толибон” ҳокимиятни қайта эгаллаганидан бери 2,4 миллионга яқин қиз ўрта таълим олиш имкониятидан маҳрум бўлган. UNESCO маълумотларига кўра, Афғонистон қизлар ва аёлларнинг ўрта ҳамда олий таълими расман тақиқланган дунёдаги ягона давлат бўлиб қолмоқда.

Таълим тақиқлари қачон жорий этилган?

2022 йил март ойида қизларнинг ўрта мактабларда ўқиши тақиқланган. Шу йил декабрь ойида эса аёлларнинг университетларда таҳсил олишига ҳам чеклов жорий қилинган. “Толибон” ушбу тақиқларни вақтинчалик деб атаган, аммо улар ҳануз амалда.

UNESCO бу чекловлар Афғонистоннинг иқтисодий ва ижтимоий ривожига узоқ муддатли зарар етказиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Иқтисодий йўқотишлар ҳам кутилмоқда

Ташкилот ҳисоб-китобларига кўра, амалдаги чекловлар 2066 йилга қадар 600 минг нафар афғон аёлини меҳнат бозоридан чиқиб кетишига сабаб бўлиши мумкин. Мамлакат 9,6 миллиард долларгача даромаддан маҳрум бўлиш эҳтимоли бор.

Шунингдек, 2030 йилга бориб Афғонистонда 11 мингдан ортиқ малакали аёл ўқитувчи етишмаслиги прогноз қилинмоқда.

Мамлакатда таълимнинг умумий ҳолати ҳам оғир: 10 ёшли болаларнинг 90 фоизидан ортиғи оддий матнни ўқий олмайди, саводхонлик даражаси эса 37 фоизни ташкил этади.

Афғонистондаги таълим чекловлари ҳақида сиз қандай фикрдасиз? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг ва мақолани яқинларингиз билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айландиБишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айландиБугун, 08:57Тожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиТожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиБугун, 08:51Таъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиТаъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиБугун, 00:03Учувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиУчувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиКеча, 22:12Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Кеча, 22:07Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиХитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиКеча, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди