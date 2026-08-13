Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди
Афғонистонда “Толибон” ҳокимиятни қайта эгаллаганидан бери 2,4 миллионга яқин қиз ўрта таълим олиш имкониятидан маҳрум бўлган. UNESCO маълумотларига кўра, Афғонистон қизлар ва аёлларнинг ўрта ҳамда олий таълими расман тақиқланган дунёдаги ягона давлат бўлиб қолмоқда.
Таълим тақиқлари қачон жорий этилган?
2022 йил март ойида қизларнинг ўрта мактабларда ўқиши тақиқланган. Шу йил декабрь ойида эса аёлларнинг университетларда таҳсил олишига ҳам чеклов жорий қилинган. “Толибон” ушбу тақиқларни вақтинчалик деб атаган, аммо улар ҳануз амалда.
UNESCO бу чекловлар Афғонистоннинг иқтисодий ва ижтимоий ривожига узоқ муддатли зарар етказиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
Иқтисодий йўқотишлар ҳам кутилмоқда
Ташкилот ҳисоб-китобларига кўра, амалдаги чекловлар 2066 йилга қадар 600 минг нафар афғон аёлини меҳнат бозоридан чиқиб кетишига сабаб бўлиши мумкин. Мамлакат 9,6 миллиард долларгача даромаддан маҳрум бўлиш эҳтимоли бор.
Шунингдек, 2030 йилга бориб Афғонистонда 11 мингдан ортиқ малакали аёл ўқитувчи етишмаслиги прогноз қилинмоқда.
Мамлакатда таълимнинг умумий ҳолати ҳам оғир: 10 ёшли болаларнинг 90 фоизидан ортиғи оддий матнни ўқий олмайди, саводхонлик даражаси эса 37 фоизни ташкил этади.
Афғонистондаги таълим чекловлари ҳақида сиз қандай фикрдасиз? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг ва мақолани яқинларингиз билан улашинг.
…