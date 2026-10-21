Колумбияда эркак парик остига 220 грамм кокаин яширгани учун қўлга олинди (видео)

·0·Дунё
Колумбияда эркак парик остига 220 грамм кокаин яширгани учун қўлга олинди (видео)

Колумбиянинг Картахена шаҳридаги халқаро аэропортда 40 ёшли эркак парик остига яширилган 220 грамм кокаин билан қўлга олинди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Ҳодиса 2025 йил 24 февралда содир бўлган. Эркак Амстердамга учишга тайёрланаётганида ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари уни текширган. Аэропортдаги назорат жараёнида шубҳали ҳолат аниқлангач, унинг париги ости кўздан кечирилган. Натижада, соч ўрнига тақиладиган парик остига яширилган 19 та капсула топилган. Текширув уларда кокаин борлигини тасдиқлаган.

Колумбия полицияси маълумотига кўра, мусодара қилинган гиёҳванд модданинг халқаро бозордаги қиймати 10 минг евродан ортиқ бўлган. Ушбу миқдор 400 дан ортиқ дозани тайёрлашга етарли экани айтилган.

Полициянинг билдиришича, қўлга олинган эркак аввал ҳам гиёҳванд моддалар савдоси билан боғлиқ икки ҳолат бўйича суд қайдларига эга бўлган. У гиёҳванд моддаларни ноқонуний олиб ўтишга уриниш билан боғлиқ айбловлар бўйича тергов органларига топширилган.

Картахена аэропортиАмстердамга боришAssociated Pressкокаин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларАҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотлар16 октябр 17:03 АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди16 октябр 16:50Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)5 октябр 11:01“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер26 июн 22:59Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратда13 июн 20:5716 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди5 октябр 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда