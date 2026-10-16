АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди

·50·Дунё
АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди

АҚШнинг Орегон штатидаги Бенд шаҳрида мактабда содир бўлган қуролли ҳужум оқибатида уч нафар бола ва бир нафар ўқитувчи ҳалок бўлди. Ҳодисани содир этган 16 ёшли ўсмир ҳам воқеа жойида вафот этди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 15 октябрь куни Silver Rail бошланғич мактабида юз берган. Ҳужумчи қулфланган эшикларга ўқ узиб, бино ичига кирган. Ҳалок бўлган болалар 5, 8 ва 11 ёшда бўлган. Шунингдек, 7 ёшли ўқувчи ва 54 ёшли ўқитувчи оғир аҳволда шифохонага олиб кетилган.

Шаҳар полицияси раҳбари Майк Кранцнинг маълум қилишича, отишма ҳақидаги биринчи хабардан бир неча дақиқа ўтиб, ўсмир мактаб ичида вафот этган ҳолда топилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари чақирувлардан сўнг тезкорлик билан ҳодиса жойига етиб борган.

Терговчилар ҳозирча ўсмирнинг мактабда ўқигани ёки жабрланганларни таниш-танимаганини аниқламаган. Дастлабки маълумотларга кўра, у онаси сотиб олган насосли милтиқдан фойдаланган.

Ҳодисадан кейин мактаб ўқувчилари автобусларда яқин атрофдаги черковга олиб борилган. У ерда ота-оналар фарзандлари билан қайта кўришган.

Орегон губернатори Тина Котек фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдириб, ҳужумчини тўхтатишга аралашган маҳаллий аҳоли вакилига миннатдорлик айтган. Айни пайтда полиция ҳодисанинг сабаблари ва бошқа тафсилотларини аниқлашда давом этмоқда.

БендSilver Rail бошланғич мактабиAssociated PressМайк Кранц
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларАҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларБугун 17:03Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)5 октябр 11:01“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер26 июн 22:59Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратда13 июн 20:5716 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда6 октябр 08:50Вьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказадиВьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказади26 сентябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди