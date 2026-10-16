АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотлар

·29·Дунё
АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Орегон штатининг Бенд шаҳрида 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, 5, 8 ва 11 ёшдаги уч нафар бола ҳамда бир ўқитувчи ҳалок бўлишига сабаб бўлди.
  • Ҳужум оқибатида 7 ёшли бола ва 54 ёшли ўқитувчи оғир жароҳат олган.
  • Маҳаллий фуқаро 16 ёшли ҳужумчини отиб ўлдириб, қурбонлар сони ортишининг олдини олган.
  • Терговчилар ўсмирнинг мактаб билан алоқаси ва унинг ҳаракатларига сабаб бўлган омилларни аниқлашмоқда.

АҚШнинг Орегон штатида навбатдаги мудҳиш фожиа юз берди. Бенд шаҳрида жойлашган мактаблардан бирига 16 ёшли қуролланган ўсмир ҳужум уюштириб, уч нафар ёш бола ва бир нафар ўқитувчининг бевақт ҳаётдан кўз юмишига сабаб бўлди.

Ҳодиса оқибатида яна бир неча киши оғир тан жароҳати олган бўлиб, ҳужумчининг ўзи воқеа жойидаёқ зарарсизлантирилган.

Фожиа қурбонлари ва яраланганлар

Associated Press (AP) агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, ҳужум оқибатида ёш болалар ва мактаб ходимлари жабр кўрган:

  • Ҳалок бўлганлар: Отишма вақтида 5, 8 ва 11 ёшдаги уч нафар бегуноҳ бола ҳамда бир нафар ўқитувчи олган жароҳатлари туфайли вафот этган;

  • Оғир аҳволдаги ярадорлар: Ҳужум оқибатида 7 ёшли бола ҳамда 54 ёшли ўқитувчи жиддий жароҳат олиб, зудлик билан шифохонага ётқизилган, шифокорлар уларнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун курашмоқда.

Ҳужум қандай содир бўлди?

Гувоҳлар ва тергов маълумотларига асосан воқеа қуйидагича кечган:

  • Бинони ёриб кириш: 16 ёшли ўсмир мактабнинг ёпиқ ва қулфланган эшикларини ўқотар қурол ёрдамида ўққа тутиб, ичкарига ёриб кирган;

  • Маҳаллий фуқаронинг жасорати: Қуролланган ҳужумчи ортидан мактаб биносига кирган маҳаллий аҳоли вакили тезкор ҳаракат қилиб, 16 ёшли ҳужумчини отиб ўлдирган ва бу орқали қурбонлар сони янада ортиб кетишининг олдини олган.

Тергов ва хавфсизлик чоралари

Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеа жойида кенг кўламли тергов ҳаракатларини олиб бормоқда:

  • Мотивларни аниқлаш: Полиция ушбу 16 ёшли ўсмирнинг айнан мазкур таълим муассасаси билан қандайдир алоқаси бор-йўқлигини ҳамда уни бу қадар шафқатсиз қилмишга нима ундаганини ўрганмоқда;

  • Қурол манбаси: Терговчилар вояга етмаган ўсмирнинг қўлига ўқотар қурол қандай тушиб қолгани ва унинг оилавий муҳитини синчковлик билан текширмоқда.

АҚШда мактаблардаги қуролли зўравонлик муаммоси яна бир бор кун тартибининг энг юқори поғонасига кўтарилиб, таълим муассасаларида хавфсизлик назоратини кучайтириш масаласини долзарб қилиб қўйди.

Бенд мактаб фожиаОрегон штатиқуролли зўравонликAssociated Press
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирдиБугун 16:50Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)5 октябр 11:01“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер26 июн 22:59Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратда13 июн 20:57Даҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этдиДаҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этди7 август 19:49СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланиши3 сентябр 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди