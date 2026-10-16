АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Орегон штатининг Бенд шаҳрида 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, 5, 8 ва 11 ёшдаги уч нафар бола ҳамда бир ўқитувчи ҳалок бўлишига сабаб бўлди.
- Ҳужум оқибатида 7 ёшли бола ва 54 ёшли ўқитувчи оғир жароҳат олган.
- Маҳаллий фуқаро 16 ёшли ҳужумчини отиб ўлдириб, қурбонлар сони ортишининг олдини олган.
- Терговчилар ўсмирнинг мактаб билан алоқаси ва унинг ҳаракатларига сабаб бўлган омилларни аниқлашмоқда.
АҚШнинг Орегон штатида навбатдаги мудҳиш фожиа юз берди. Бенд шаҳрида жойлашган мактаблардан бирига 16 ёшли қуролланган ўсмир ҳужум уюштириб, уч нафар ёш бола ва бир нафар ўқитувчининг бевақт ҳаётдан кўз юмишига сабаб бўлди.
Ҳодиса оқибатида яна бир неча киши оғир тан жароҳати олган бўлиб, ҳужумчининг ўзи воқеа жойидаёқ зарарсизлантирилган.
Фожиа қурбонлари ва яраланганлар
Associated Press (AP) агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, ҳужум оқибатида ёш болалар ва мактаб ходимлари жабр кўрган:
Ҳалок бўлганлар: Отишма вақтида 5, 8 ва 11 ёшдаги уч нафар бегуноҳ бола ҳамда бир нафар ўқитувчи олган жароҳатлари туфайли вафот этган;
Оғир аҳволдаги ярадорлар: Ҳужум оқибатида 7 ёшли бола ҳамда 54 ёшли ўқитувчи жиддий жароҳат олиб, зудлик билан шифохонага ётқизилган, шифокорлар уларнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун курашмоқда.
Ҳужум қандай содир бўлди?
Гувоҳлар ва тергов маълумотларига асосан воқеа қуйидагича кечган:
Бинони ёриб кириш: 16 ёшли ўсмир мактабнинг ёпиқ ва қулфланган эшикларини ўқотар қурол ёрдамида ўққа тутиб, ичкарига ёриб кирган;
Маҳаллий фуқаронинг жасорати: Қуролланган ҳужумчи ортидан мактаб биносига кирган маҳаллий аҳоли вакили тезкор ҳаракат қилиб, 16 ёшли ҳужумчини отиб ўлдирган ва бу орқали қурбонлар сони янада ортиб кетишининг олдини олган.
Тергов ва хавфсизлик чоралари
Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеа жойида кенг кўламли тергов ҳаракатларини олиб бормоқда:
Мотивларни аниқлаш: Полиция ушбу 16 ёшли ўсмирнинг айнан мазкур таълим муассасаси билан қандайдир алоқаси бор-йўқлигини ҳамда уни бу қадар шафқатсиз қилмишга нима ундаганини ўрганмоқда;
Қурол манбаси: Терговчилар вояга етмаган ўсмирнинг қўлига ўқотар қурол қандай тушиб қолгани ва унинг оилавий муҳитини синчковлик билан текширмоқда.
АҚШда мактаблардаги қуролли зўравонлик муаммоси яна бир бор кун тартибининг энг юқори поғонасига кўтарилиб, таълим муассасаларида хавфсизлик назоратини кучайтириш масаласини долзарб қилиб қўйди.
Изоҳлар 0
…