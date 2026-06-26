“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер

·0·Дунё
“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер

АҚШ Олий суди Доналд Трамп маъмуриятига Гаити ва Суриядаги зўравонликлар ҳамда табиий офатлардан қочиб келган мигрантлар учун вақтинчалик ҳимоя дастурларини тўхтатишга рухсат берди.

Суд қарори олти овозга қарши уч овоз билан қабул қилинди. Бу эса юз минглаб одамни АҚШдан депортация қилиниш хавфи остида қолдириши мумкин.

“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ”, — деди АҚШ президентининг ички хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси Стивен Миллер.

Эндиликда АҚШ Ички хавфсизлик вазирлиги айрим мигрантларга аввал берилган вақтинчалик ҳимоя мақомини бекор қилиши мумкин.

Associated Press маълумотига кўра, бундай дастурлар ҳозирда 17 давлатдан келган тахминан 1,3 миллион кишини ҳимоя қилади.

Шунингдек, Олий суд АҚШ–Мексика чегарасида бошпана сўраётган мигрантларни ортга қайтариш амалиётини тиклашга ҳам рухсат берган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиТуркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиБугун, 22:48Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиҚозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиБугун, 22:34Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Бугун, 22:26Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиҚирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиБугун, 22:10Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиФарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиБугун, 21:55Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Бугун, 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда