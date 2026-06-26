“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер
АҚШ Олий суди Доналд Трамп маъмуриятига Гаити ва Суриядаги зўравонликлар ҳамда табиий офатлардан қочиб келган мигрантлар учун вақтинчалик ҳимоя дастурларини тўхтатишга рухсат берди.
Суд қарори олти овозга қарши уч овоз билан қабул қилинди. Бу эса юз минглаб одамни АҚШдан депортация қилиниш хавфи остида қолдириши мумкин.
“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ”, — деди АҚШ президентининг ички хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси Стивен Миллер.
Эндиликда АҚШ Ички хавфсизлик вазирлиги айрим мигрантларга аввал берилган вақтинчалик ҳимоя мақомини бекор қилиши мумкин.
Associated Press маълумотига кўра, бундай дастурлар ҳозирда 17 давлатдан келган тахминан 1,3 миллион кишини ҳимоя қилади.
Шунингдек, Олий суд АҚШ–Мексика чегарасида бошпана сўраётган мигрантларни ортга қайтариш амалиётини тиклашга ҳам рухсат берган.
…