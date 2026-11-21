500 йиллик даҳшатли сир очилди: инклар қурбонликка олиб борилган болаларга кокаин берган
Қадимги Инклар империясида диний маросимларда қурбонлик қилинадиган болаларга ўлимидан олдин кокаин, алкоголь ва бошқа руҳиятга таъсир қилувчи моддалар берилгани аниқланди. Бу ҳақда Antiquity журналида чоп этилган илмий тадқиқотда маълум қилинди.
Варшава университети археологи Дагмара Соҳа бошчилигидаги олимлар 6–14 ёшдаги саккиз нафар боланинг соч ва тирноқ намуналарини таҳлил қилди. Уларнинг жасадлари Перу, Аргентина ва Чили ҳудудидаги баланд тоғ чўққиларидан топилган.
Таҳлиллар барча болаларнинг намуналарида кокаин излари борлигини кўрсатди. Айрим болалар ўлимидан бир неча ҳафта олдин ҳам мунтазам равишда кокаин истеъмол қилган. Икки нафар болада кокаин билан бирга алкоголь, яна бирида эса аяуаска ичимлиги таркибида учрайдиган гармин моддаси аниқланган. Бу қадимги қурбонлик маросимларида аяуаска қўлланганига оид дастлабки далиллардан бири ҳисобланади.
Инклар орасида «капакоча» деб аталган болаларни қурбонлик қилиш маросими XV–XVI асрларда муҳим диний анъаналардан бири бўлган. Испан йилномачилари ҳам бундай маросимларда маст қилувчи моддалар ишлатилгани ҳақида ёзган, аммо уларнинг ҳеч бири бу жараённи бевосита кузатмаган.
Олимларнинг фикрича, болаларга бундай моддалар уларни тинчлантириш, баланд тоғларга кўтарилиш пайтида юзага келадиган ноқулайликларни камайтириш ва диний маросимга тайёрлаш мақсадида берилган бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, айрим моддалар қурбонлик жойларидан узоқда ўсадиган ўсимликлардан олингани инкларнинг турли ўсимликлар ва уларнинг хусусиятларини яхши билганидан далолат беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…