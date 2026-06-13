Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратда

·43·Дунё
Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратда

Олимлар Ҳинд океанининг жануби-шарқий қисмида, тахминан 7 километр чуқурликда жойлашган ноёб китлар қабристонини аниқлади. Тадқиқотчилар фикрича, бу ҳудуд миллионлаб йиллар давомида шаклланган энг катта ва энг қадимий сувости “қабристон”лардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда “Associated Press” маълум қилди.

Маълум қилинишича, бу ерда улкан кит суяклари атрофида бой денгиз экотизими вужудга келган. Ҳудудда медузалар, денгиз юлдузлари, моллюскалар ва бошқа кўплаб организмлар яшайди. Ҳатто фанга номаълум янги турлар ҳам мавжуд бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Тадқиқотлар давомида олимлар махсус сувости аппаратлари ёрдамида бир нечта суяк тўпланган ҳудудларни аниқлаб, уларни харитага туширди. Энг қадимий топилмалар 5 миллион йилдан ортиқ даврга оид экани маълум бўлди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, кит жасадлари денгиз тубига чўкиб, узоқ вақт давомида бошқа организмлар учун озуқа манбаига айланган. Чуқур муҳит ва минераллар таъсири эса суякларнинг яхши сақланишига ёрдам берган.

Олимлар бу ҳудудда нега айнан шунча кўп китлар нобуд бўлганига аниқ изоҳ бера олмаяпти. Бироқ океан оқимлари жасадларни бир жойга тўплаган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Мазкур топилма Ернинг энг оғир шароитларида ҳам ҳаёт қандай шаклланиши ва давом этишини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.

Hind okeaniAssociated PressYer
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиХоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиБугун, 14:45Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиСўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиБугун, 14:34Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Бугун, 14:21Журналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиЖурналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиБугун, 11:56Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиПокистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиБугун, 11:51Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаНиқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаБугун, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди