Францияда талон-торож қилинган бренд маҳсулотлари сотувга чиқарилмоқда
Франциядаги тартибсизликлар вақтида ўғирланган товарларни сотиш ҳақидаги эълонлар интернетда оммавий равишда пайдо бўлмоқда. Францияликлар ижтимоий тармоқларда бундай эълонлардан норозилик билдирмоқда. Бу ҳақда РИА Новости ўрганган нашрлар ва ижтимоий тармоқлардаги хабарларда маълум қилинган.
Бундай эълонлар асосан Vinted интернет платформасининг Франциядаги версиясида жойлаштирилмоқда.
«Vinted 17 октябрь куни ўғирланган ва талон-торож қилинган товарларни сотиш бўйича энг йирик майдонга айланди!» — дея шикоят қилди Мари исмли қиз X ижтимоий тармоғида.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг таъкидлашича, интернетда косметика маҳсулотлари, хусусан, косметика тўпламлари, шунингдек, кийим-кечак ва пойабзалларни сотиш ҳақидаги эълонлар кўпайган. Айрим эълонларда эса товарлар 17 октябрь куни бўлиб ўтган намойишлар вақтида ўғирлангани очиқ-ойдин кўрсатилган.
«Vinted’да ҳақиқий тартибсизлик ҳукм сурмоқда», — деб ёзди яна бир интернет фойдаланувчиси. У ўз хабарига Sephora дўконидан олинган, ичи косметика маҳсулотлари билан тўлдирилган пакетларни сотиш ҳақидаги эълонлар скриншотларини ҳам илова қилган.
Франция савдо вазири Серж Папен тартибсизликлар вақтида ўғирланган товарлар айрим онлайн платформаларда сотила бошлаганини тасдиқлади. У бундай амалиётни қоралади ва муаммони ҳал қилиш учун ушбу хизматлар вакиллари билан учрашув ўтказишини маълум қилди.
Франциядаги норозилик намойишлари сентябрь ойининг ўрталарида бошланган. Ўшанда Париж атрофидаги ҳудудларда мактабларнинг ҳолатини яхшилашни талаб қилган юқори синф ўқувчилари кўчага чиққан. Кейинчалик уларга мамлакатда нархлар ошганидан норози бўлган фуқаролар ҳам қўшилган. Натижада намойишлар Франциянинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқалган.
Энг йирик намойиш 17 октябрь куни мамлакат бўйлаб ўтказилган. У тартибсизликлар ва дўконларни талон-торож қилиш ҳолатлари билан якунланган. Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, унда тахминан 550 минг киши иштирок этган.
Намойишлар фонида, шу куни талончилар дўконларни ўмарган, витриналарни синдирган ва турли товарларни олиб кетган. Улар орасида қимматбаҳо брендларга тегишли бутиклардаги маҳсулотлар ҳам бўлган. Бундай ҳолатлар, айниқса, Париж ва Марсель шаҳарларида кузатилган.
Изоҳлар 0
…