Францияда талон-торож қилинган бренд маҳсулотлари сотувга чиқарилмоқда

·2·Дунё
Францияда талон-торож қилинган бренд маҳсулотлари сотувга чиқарилмоқда

Франциядаги тартибсизликлар вақтида ўғирланган товарларни сотиш ҳақидаги эълонлар интернетда оммавий равишда пайдо бўлмоқда. Францияликлар ижтимоий тармоқларда бундай эълонлардан норозилик билдирмоқда. Бу ҳақда РИА Новости ўрганган нашрлар ва ижтимоий тармоқлардаги хабарларда маълум қилинган.

Бундай эълонлар асосан Vinted интернет платформасининг Франциядаги версиясида жойлаштирилмоқда.

«Vinted 17 октябрь куни ўғирланган ва талон-торож қилинган товарларни сотиш бўйича энг йирик майдонга айланди!» — дея шикоят қилди Мари исмли қиз X ижтимоий тармоғида.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг таъкидлашича, интернетда косметика маҳсулотлари, хусусан, косметика тўпламлари, шунингдек, кийим-кечак ва пойабзалларни сотиш ҳақидаги эълонлар кўпайган. Айрим эълонларда эса товарлар 17 октябрь куни бўлиб ўтган намойишлар вақтида ўғирлангани очиқ-ойдин кўрсатилган.

«Vinted’да ҳақиқий тартибсизлик ҳукм сурмоқда», — деб ёзди яна бир интернет фойдаланувчиси. У ўз хабарига Sephora дўконидан олинган, ичи косметика маҳсулотлари билан тўлдирилган пакетларни сотиш ҳақидаги эълонлар скриншотларини ҳам илова қилган.

Франция савдо вазири Серж Папен тартибсизликлар вақтида ўғирланган товарлар айрим онлайн платформаларда сотила бошлаганини тасдиқлади. У бундай амалиётни қоралади ва муаммони ҳал қилиш учун ушбу хизматлар вакиллари билан учрашув ўтказишини маълум қилди.

Франциядаги норозилик намойишлари сентябрь ойининг ўрталарида бошланган. Ўшанда Париж атрофидаги ҳудудларда мактабларнинг ҳолатини яхшилашни талаб қилган юқори синф ўқувчилари кўчага чиққан. Кейинчалик уларга мамлакатда нархлар ошганидан норози бўлган фуқаролар ҳам қўшилган. Натижада намойишлар Франциянинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқалган.

Энг йирик намойиш 17 октябрь куни мамлакат бўйлаб ўтказилган. У тартибсизликлар ва дўконларни талон-торож қилиш ҳолатлари билан якунланган. Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, унда тахминан 550 минг киши иштирок этган.

Намойишлар фонида, шу куни талончилар дўконларни ўмарган, витриналарни синдирган ва турли товарларни олиб кетган. Улар орасида қимматбаҳо брендларга тегишли бутиклардаги маҳсулотлар ҳам бўлган. Бундай ҳолатлар, айниқса, Париж ва Марсель шаҳарларида кузатилган.

VintedСерж Папен17 октябрь намойишлариПариж
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда намойишлар авж олди: Dior ва Louis Vuitton дўконлари талон-торож қилиндиФранцияда намойишлар авж олди: Dior ва Louis Vuitton дўконлари талон-торож қилинди18 октябр 15:129 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22Францияда биргина сўз мародёрларни тўхтатиб қолди ва дўконни вайрон бўлишдан асрадиФранцияда биргина сўз мародёрларни тўхтатиб қолди ва дўконни вайрон бўлишдан асрадиКеча 09:19Хантавирус билан боғлиқ ҳолатлар кенгайиб бормоқда: АҚШ ва Францияда аниқландиХантавирус билан боғлиқ ҳолатлар кенгайиб бормоқда: АҚШ ва Францияда аниқланди12 май 13:14Колумбияда эркак парик остига 220 грамм кокаин яширгани учун қўлга олинди (видео)Колумбияда эркак парик остига 220 грамм кокаин яширгани учун қўлга олинди (видео)Бугун 11:45Афғонистонда 58 нафар фарзанди бор ота оиласини боқишда қийналмоқдаАфғонистонда 58 нафар фарзанди бор ота оиласини боқишда қийналмоқдаБугун 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда