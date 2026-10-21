Эбола хавфи кучаймоқда: Нигерияда вирус аниқланди, 44 киши назоратда

·37·Дунё
Эбола хавфи кучаймоқда: Нигерияда вирус аниқланди, 44 киши назоратда

Нигерия пойтахти Абужада Эбола вируси билан касалланиш ҳолати қайд этилди. Бу ҳақда “The Guardian” нашри хабар берди. Бемор билан алоқада бўлган 44 киши аниқланиб, уларда инфекция мавжудлиги текширилмоқда.

Маълумотларга кўра, аёлда касаллик аломатлари 7-октябрь куни бошланган. У тўрт кундан кейин Абужа шаҳридаги шифохонага ётқизилган ва текширувлар натижасида Эбола билан касаллангани тасдиқланган. Беморнинг Нигерияга қачон келгани ҳамда вирусни қаерда юқтиргани ҳозирча аниқланмаган.

Уганда Соғлиқни сақлаш вазирлиги аёл мамлакат ҳудудидан транзит орқали ўтганини билдирган. Вазирлик маълумотига кўра, у Нигерия фуқароси бўлиб, Конго Демократик Республикасининг шарқий қисмига хизмат сафари билан борган. Бироқ Нигерия расмийлари унинг фуқаролигини тасдиқламаган.

Африка касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари бош директори Жан Касея вазиятни “ниҳоятда жиддий таҳдид” деб баҳолаган. Унинг айтишича, Эбола вирусининг Бундибугё туридан ўлим даражаси қарийб 50 фоизни ташкил этади.

“The Guardian” хабарига кўра, Кения ҳам шу ой бошида Эбола билан касалланишнинг илк ҳолатини тасдиқлаган. Шундан буён мамлакатда тўққизта зарарланиш ҳолати қайд этилган. Уганда эса аввалги эпидемия тугаганини эълон қилган.

Нигерия соғлиқни сақлаш идоралари Кенияда касаллик аниқланганидан сўнг эпидемиологик кузатувни кучайтирган ва эҳтимолий эпидемия ҳолатига тайёргарлик чораларини кўрган.

Ҳозирча инфекция манбаи аниқланмаган. Мутахассислар бемор билан алоқада бўлган шахсларни текшириш орқали вирус тарқалиши хавфини баҳоламоқда.

АбужаЭбола вирусиНигерияУганда Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаКонгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқда6 июн 12:53Нигерияда 15 ёшли ўсмир парламент аъзоси бўлишига бир баҳя қолдиНигерияда 15 ёшли ўсмир парламент аъзоси бўлишига бир баҳя қолди14 октябр 18:31Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқди7 июл 16:40Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият яна оғирлашдиКонгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият яна оғирлашди15 май 17:17Конгода Эбола ваҳимаси: аҳоли шифохонага ўт қўйдиКонгода Эбола ваҳимаси: аҳоли шифохонага ўт қўйди22 май 17:42Эбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиЭбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайди7 июн 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди