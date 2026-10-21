Эбола хавфи кучаймоқда: Нигерияда вирус аниқланди, 44 киши назоратда
Нигерия пойтахти Абужада Эбола вируси билан касалланиш ҳолати қайд этилди. Бу ҳақда “The Guardian” нашри хабар берди. Бемор билан алоқада бўлган 44 киши аниқланиб, уларда инфекция мавжудлиги текширилмоқда.
Маълумотларга кўра, аёлда касаллик аломатлари 7-октябрь куни бошланган. У тўрт кундан кейин Абужа шаҳридаги шифохонага ётқизилган ва текширувлар натижасида Эбола билан касаллангани тасдиқланган. Беморнинг Нигерияга қачон келгани ҳамда вирусни қаерда юқтиргани ҳозирча аниқланмаган.
Уганда Соғлиқни сақлаш вазирлиги аёл мамлакат ҳудудидан транзит орқали ўтганини билдирган. Вазирлик маълумотига кўра, у Нигерия фуқароси бўлиб, Конго Демократик Республикасининг шарқий қисмига хизмат сафари билан борган. Бироқ Нигерия расмийлари унинг фуқаролигини тасдиқламаган.
Африка касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари бош директори Жан Касея вазиятни “ниҳоятда жиддий таҳдид” деб баҳолаган. Унинг айтишича, Эбола вирусининг Бундибугё туридан ўлим даражаси қарийб 50 фоизни ташкил этади.
“The Guardian” хабарига кўра, Кения ҳам шу ой бошида Эбола билан касалланишнинг илк ҳолатини тасдиқлаган. Шундан буён мамлакатда тўққизта зарарланиш ҳолати қайд этилган. Уганда эса аввалги эпидемия тугаганини эълон қилган.
Нигерия соғлиқни сақлаш идоралари Кенияда касаллик аниқланганидан сўнг эпидемиологик кузатувни кучайтирган ва эҳтимолий эпидемия ҳолатига тайёргарлик чораларини кўрган.
Ҳозирча инфекция манбаи аниқланмаган. Мутахассислар бемор билан алоқада бўлган шахсларни текшириш орқали вирус тарқалиши хавфини баҳоламоқда.
Изоҳлар 0
…