Ҳайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқланди

·49·Дунё
Ҳайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқланди

Францияда асосан қорамолларда учрайдиган Шамонда вируси илк бор инсонда аниқланди. Вирус қайд этилган бемор октябрь ойи бошида Лион шаҳрида вафот этган. Бу ҳақда Euronews хабар берди.

Маълум қилинишича, ушбу ҳолатга қадар вирус одамларга юқмайди, деб ҳисобланган. Вафот этган беморнинг иммунитети кескин заифлашган бўлиб, у Лиондаги касалхонада даволанган.

Мутахассислар вирус беморга майда қон сўрувчи ҳашарот орқали юққан бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бироқ инфекциянинг аниқ манбаси ҳозирча номаълум.

Беморда ўлимидан олдин кузатилган мия асоратлари вирус билан боғлиқ бўлиши эҳтимоли бор. Айни пайтда Шамонда инфекцияси унинг ўлимига сабаб бўлганми ёки бошқа омиллар ҳам таъсир кўрсатганми, деган савол ўрганилмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Европа касалликларнинг олдини олиш ва назорат қилиш маркази текширувда ҳамкорлик қилмоқда.

Ҳозирча вирус аҳоли саломатлиги учун кенг кўламли хавф туғдираётганига далил йўқлиги билдирилган.

Шамонда вируси ҳақида нималар маълум?

Вирус асосан қорамолларга таъсир қилади. Касалланган ҳайвонларда иситма, ҳолсизлик ва ич кетиши кузатилиши, сигирларда эса сут маҳсулдорлиги пасайиши мумкин. Инфекция майда чақувчи ҳашаротлар орқали тарқалади.

Шамонда вируси илк бор 1960-йилларнинг ўрталарида Нигерияда аниқланган. Кейинчалик Африка ва Японияда ҳам қайд этилган. 2026 йил ёзида эса вирус Европанинг бир қатор мамлакатларида ҳайвонлар орасида тарқалган.

Франциядаги ушбу ҳолат вируснинг инсонда аниқланган биринчи маълум мисоли ҳисобланади. Унинг ўлим билан боғлиқлиги бўйича якуний хулоса ҳали берилмаган.

Шамонда вирусиФранцияЛионЖаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмадиРоссияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмади11 октябр 13:47Дунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқдаДунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқда7 октябр 20:58«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13 сентябр 13:02Ўзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистикаЎзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистика10 август 20:5290 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда