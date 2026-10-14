Нигерияда 15 ёшли ўсмир парламент аъзоси бўлишига бир баҳя қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нигерияда паканалик ҳолати билан яшовчи 15 ёшли Маҳмуд Садис Буба ўзини 30 ёшда деб кўрсатиб, парламент аъзоси бўлишга яқин келди.
- Интернетда тарқалган ҳужжатлар унинг 2010 йилда туғилган бўлиши мумкинлигини кўрсатиб, мамлакатда катта шов-шувга сабаб бўлди.
Нигерияда бўй ўсишига таъсир қилувчи паканалик ҳолати билан яшовчи Маҳмуд Садис Буба ўз ёшини каттароқ кўрсатиб, мамлакат парламенти аъзоси бўлишга деярли эришди. У ўзини 30 ёшда деб таништирган бўлса-да, интернетда тарқалган ҳужжатлар унинг аслида 2010 йилда туғилган бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Бу ҳолат мамлакатда катта шов-шувга сабаб бўлди.
Нигерияда «Абин Ал-Ажабин Заззау» — «Зария мўъжизаси» номи билан танилган Маҳмуд Садис Бубанинг оммалашуви ўтган ойда бошланди. Унинг Халқ тараққиёт партияси (APC) томонидан Вакиллар палатасидаги ўрин учун ўтказилган саралаш жараёнида иштирок этгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.
Дастлаб унинг сиёсатга кириб келиши сиёсий ҳаётда турли қатлам вакиллари учун кенгроқ имкониятлар яратишга қаратилган ижобий намуна сифатида қабул қилинди. Бироқ кўп ўтмай, бу воқеа мамлакат миқёсидаги можарога айланди.
Ўзини 30 ёшда деб таништирган
Зария шаҳридаги Сабон Гари ҳудудидан бўлган Буба партия саралаш жараёнида ўзи ҳақида маълумот берган. У ўрта мактабнинг юқори босқичини тамомлаганлик тўғрисидаги шаҳодатномага эга эканини ва аввал ҳайдовчи бўлиб ишлаганини айтган.
Шунингдек, ўзининг бўйи пастлиги ва ташқи кўриниши болаларникига ўхшашлигини паканалик ҳолати билан изоҳлаган. Бироқ у 30 ёшда эканини таъкидлаган.
«Бу мен ҳақимда эмас, бу халқ ҳақида. Одамлар менга хизмат қилишимни сўраб мурожаат қилишди ва мен уларга хизмат қиламан», — деган эди Маҳмуд Садис Буба партия вакиллари олдида.
Унинг ушбу содда, аммо таъсирчан гаплари Нигерия ижтимоий тармоқларида энг кўп муҳокама қилинган сиёсий иқтибослардан бирига айланди. Кўпчилик «Зария мўъжизаси» ҳақида гапира бошлади ва уни мамлакат сиёсатини ўзгартиришга қодир шахс сифатида кўра бошлади.
Бироқ унинг парламентга сайланиш имконияти ҳақидаги умидлар кўп ўтмай шубҳа остида қолди.
Интернетдаги ҳужжатлар ёш билан боғлиқ саволларни келтириб чиқарди
Буба ўзининг саралаш видеосида 1995 йил 2 август куни туғилганини айтган. Бу маълумотга кўра, у 30 ёшдан ошган бўлиши керак эди.
Бироқ интернетда тарқалган, унга алоқадор экани айтилган ҳужжатларда унинг 2010 йилда туғилган бўлиши мумкинлиги кўрсатилган. Агар бу маълумот тасдиқланса, у ўзини айтган ёшидан анча кичик, яъни 15–16 ёшларда бўлиши мумкин.
Нигерияда Вакиллар палатасига сайланиш учун номзодлар камида 25 ёшда бўлиши шарт. Аммо Буба билан боғлиқ вазиятда асосий масала фақат сайловда қатнашиш учун белгиланган ёш чегараси эмас.
Агар у ҳақиқатан ҳам 2010 йилда туғилган бўлса, Нигерия қонунчилиги ва халқаро болалар ҳуқуқларига оид меъёрларга кўра, у ҳали вояга етмаган ҳисобланади. Бу эса унинг партия саралашидан қандай ўтгани ҳақида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда.
Партия саралашидан қандай ўтган?
Ҳозирда кўпчилик 15 ёшли, паканалик ҳолати билан яшовчи ўсмир қандай қилиб APC партиясининг саралаш жараёнидан ўтиб, Нигерия сиёсатининг эътиборга тушган вакилларидан бирига айлангани ҳақида ўйламоқда.
Бу ҳолат масъулларнинг эътиборсизлиги туфайли юз бердими ёки кимдир унинг номзодини атайлаб илгари сурдими? Номзоднинг ёши текширилмаганми ёки мавжуд ҳужжатлар етарлича ўрганилмаганми?
Ҳозирча бу саволларга аниқ жавоб берилмаган. Бубанинг ҳақиқий ёши ва ҳужжатлардаги тафовутлар расман тасдиқланиши керак.
Шу тариқа, дастлаб сиёсий ҳаётда тенг имкониятлар яратишга умид уйғотган воқеа Нигерияда номзодларни саралаш тартиби ва назорат тизими ҳақидаги баҳсларга сабаб бўлди.
Изоҳлар 0
…