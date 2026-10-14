Нигерияда 15 ёшли ўсмир парламент аъзоси бўлишига бир баҳя қолди

·17·Дунё
Нигерияда 15 ёшли ўсмир парламент аъзоси бўлишига бир баҳя қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нигерияда паканалик ҳолати билан яшовчи 15 ёшли Маҳмуд Садис Буба ўзини 30 ёшда деб кўрсатиб, парламент аъзоси бўлишга яқин келди.
  • Интернетда тарқалган ҳужжатлар унинг 2010 йилда туғилган бўлиши мумкинлигини кўрсатиб, мамлакатда катта шов-шувга сабаб бўлди.

Нигерияда бўй ўсишига таъсир қилувчи паканалик ҳолати билан яшовчи Маҳмуд Садис Буба ўз ёшини каттароқ кўрсатиб, мамлакат парламенти аъзоси бўлишга деярли эришди. У ўзини 30 ёшда деб таништирган бўлса-да, интернетда тарқалган ҳужжатлар унинг аслида 2010 йилда туғилган бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Бу ҳолат мамлакатда катта шов-шувга сабаб бўлди.

Нигерияда «Абин Ал-Ажабин Заззау» — «Зария мўъжизаси» номи билан танилган Маҳмуд Садис Бубанинг оммалашуви ўтган ойда бошланди. Унинг Халқ тараққиёт партияси (APC) томонидан Вакиллар палатасидаги ўрин учун ўтказилган саралаш жараёнида иштирок этгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.

Дастлаб унинг сиёсатга кириб келиши сиёсий ҳаётда турли қатлам вакиллари учун кенгроқ имкониятлар яратишга қаратилган ижобий намуна сифатида қабул қилинди. Бироқ кўп ўтмай, бу воқеа мамлакат миқёсидаги можарога айланди.

Ўзини 30 ёшда деб таништирган

Зария шаҳридаги Сабон Гари ҳудудидан бўлган Буба партия саралаш жараёнида ўзи ҳақида маълумот берган. У ўрта мактабнинг юқори босқичини тамомлаганлик тўғрисидаги шаҳодатномага эга эканини ва аввал ҳайдовчи бўлиб ишлаганини айтган.

Шунингдек, ўзининг бўйи пастлиги ва ташқи кўриниши болаларникига ўхшашлигини паканалик ҳолати билан изоҳлаган. Бироқ у 30 ёшда эканини таъкидлаган.

«Бу мен ҳақимда эмас, бу халқ ҳақида. Одамлар менга хизмат қилишимни сўраб мурожаат қилишди ва мен уларга хизмат қиламан», — деган эди Маҳмуд Садис Буба партия вакиллари олдида.

Унинг ушбу содда, аммо таъсирчан гаплари Нигерия ижтимоий тармоқларида энг кўп муҳокама қилинган сиёсий иқтибослардан бирига айланди. Кўпчилик «Зария мўъжизаси» ҳақида гапира бошлади ва уни мамлакат сиёсатини ўзгартиришга қодир шахс сифатида кўра бошлади.

Бироқ унинг парламентга сайланиш имконияти ҳақидаги умидлар кўп ўтмай шубҳа остида қолди.

Интернетдаги ҳужжатлар ёш билан боғлиқ саволларни келтириб чиқарди

Do'ppi kiygan va qo'lida mikrofoni bor bola odamlar qurshovida qo'llarini yuqori ko'tarib turibdi.

Буба ўзининг саралаш видеосида 1995 йил 2 август куни туғилганини айтган. Бу маълумотга кўра, у 30 ёшдан ошган бўлиши керак эди.

Бироқ интернетда тарқалган, унга алоқадор экани айтилган ҳужжатларда унинг 2010 йилда туғилган бўлиши мумкинлиги кўрсатилган. Агар бу маълумот тасдиқланса, у ўзини айтган ёшидан анча кичик, яъни 15–16 ёшларда бўлиши мумкин.

Нигерияда Вакиллар палатасига сайланиш учун номзодлар камида 25 ёшда бўлиши шарт. Аммо Буба билан боғлиқ вазиятда асосий масала фақат сайловда қатнашиш учун белгиланган ёш чегараси эмас.

Агар у ҳақиқатан ҳам 2010 йилда туғилган бўлса, Нигерия қонунчилиги ва халқаро болалар ҳуқуқларига оид меъёрларга кўра, у ҳали вояга етмаган ҳисобланади. Бу эса унинг партия саралашидан қандай ўтгани ҳақида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда.

Партия саралашидан қандай ўтган?

Ҳозирда кўпчилик 15 ёшли, паканалик ҳолати билан яшовчи ўсмир қандай қилиб APC партиясининг саралаш жараёнидан ўтиб, Нигерия сиёсатининг эътиборга тушган вакилларидан бирига айлангани ҳақида ўйламоқда.

Бу ҳолат масъулларнинг эътиборсизлиги туфайли юз бердими ёки кимдир унинг номзодини атайлаб илгари сурдими? Номзоднинг ёши текширилмаганми ёки мавжуд ҳужжатлар етарлича ўрганилмаганми?

Ҳозирча бу саволларга аниқ жавоб берилмаган. Бубанинг ҳақиқий ёши ва ҳужжатлардаги тафовутлар расман тасдиқланиши керак.

Шу тариқа, дастлаб сиёсий ҳаётда тенг имкониятлар яратишга умид уйғотган воқеа Нигерияда номзодларни саралаш тартиби ва назорат тизими ҳақидаги баҳсларга сабаб бўлди.

Маҳмуд Садис БубаХалқ тараққиёт партияси (APC)Зария мўъжизасиНигерия парламент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда6 октябр 08:50Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиҲожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётди17 сентябр 21:4636 ёшли ФИДЕ менежери тўсатдан вафот этди36 ёшли ФИДЕ менежери тўсатдан вафот этди25 август 11:12Нигерияда ўқувчилар ўғирланиши яна хавотир уйғотмоқдаНигерияда ўқувчилар ўғирланиши яна хавотир уйғотмоқда18 апрел 20:07Даҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этдиДаҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этди7 август 19:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда