Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро майдондаги иштирокини кенгайтирмоқда
Ўзбекистон инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалаларига бағишланган халқаро мулоқотларда иштирок этиш билан бирга, йирик форумларга ҳам мезбонлик қилмоқда. 2026 йил ноябрь ойида Москвада ўтказилган Халқаро омбудсманлар форумида мамлакат делегацияси ўз тажрибасини тақдим этди. Бундан аввал эса Тошкент ва Самарқандда V Самарқанд форуми ташкил этилди.
Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, халқаро стандартларни такомиллаштириш ва фуқаролик жамияти билан мулоқотни ривожлантириш Ўзбекистоннинг халқаро кун тартибидаги муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Мамлакат вакиллари халқаро ташкилотлар майдонларида миллий тажрибани тақдим этиш билан бирга, хорижий экспертлар ва ҳуқуқни ҳимоя қилиш институтлари билан ҳамкорликни ҳам кенгайтирмоқда.
2026 йилдаги икки муҳим воқеа — Москвадаги Халқаро омбудсманлар форуми ва Тошкент ҳамда Самарқандда ўтказилган V Самарқанд форуми бу йўналишдаги фаолликни яққол кўрсатди.
Москвадаги форум: 70 га яқин давлатдан 450 дан ортиқ вакил қатнашди
2026 йил 16–18 ноябрь кунлари Москва шаҳрида Халқаро омбудсманлар форуми бўлиб ўтди. Унда дунёнинг 70 га яқин давлатидан 450 нафардан ортиқ вакил, жумладан, миллий инсон ҳуқуқлари институтлари, халқаро экспертлар ва ёш ҳуқуқ ҳимоячилари иштирок этди.
Форумда Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори, академик Акмал Саидов бошчилигидаги делегация қатнашди. Ўзбекистон томони мамлакатда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича тўпланган миллий тажрибани халқаро иштирокчиларга тақдим этди.
Форумнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у бир нечта йирик тадбирни бирлаштирган ҳолда ўтказилди:
Евроосиё омбудсманлари альянсининг XI йиғилиши;
инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича илмий-амалий конференция;
Ёшлар омбудсманлари форуми.
Тадбир доирасида омбудсманлар фаолияти, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг замонавий усуллари ва халқаро тажриба алмашинуви масалалари муҳокама қилинди.
Самарқанд форуми халқаро мулоқот майдонига айланди
Ўзбекистоннинг бу йўналишдаги фаолияти фақат хорижий тадбирларда иштирок этиш билан чекланмайди. Мамлакатнинг ўзи ҳам инсон ҳуқуқларига бағишланган йирик халқаро анжуманларга мезбонлик қилмоқда.
2026 йил 28–29 сентябрь кунлари Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида Инсон ҳуқуқлари бўйича V Самарқанд форуми ўтказилди. Ушбу тадбир халқаро инсон ҳуқуқлари пактларининг 60 йиллиги ҳамда Ривожланиш ҳуқуқи тўғрисидаги декларациянинг 40 йиллигига бағишланди.
Форумда 200 нафардан ортиқ халқаро, минтақавий, хорижий ва миллий ташкилот вакиллари офлайн ҳамда онлайн форматда қатнашди.
Анжуман кун тартибидан қуйидаги долзарб йўналишлар ўрин олди:
рақамли муҳитда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
сунъий интеллектнинг инсон ҳуқуқларига таъсири;
гендер тенглиги ва камситишга қарши кураш;
барқарор ривожланиш ва инсон қадр-қимматини таъминлаш;
халқаро ҳамкорлик механизмларини такомиллаштириш.
Форум якунида «Самарқанд тасаввури — 2040: инсон қадр-қиммати, тенглик ва барқарор ривожланиш йўлидаги глобал ҳамкорлик» номли якуний ҳужжат қабул қилинди. Кейинчалик ушбу ҳужжат БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси расмий ҳужжатлари тизимига киритилди. Бу форум натижаларининг халқаро миқёсда тақдим этилганини кўрсатади.
Фуқаролик жамияти ва мустақил ҳуқуқ ҳимоячиларининг ўрни
Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида халқаро ҳамкорлик фақат давлат институтлари фаолияти билан чекланмайди. Бу жараёнда нодавлат нотижорат ташкилотлари, мустақил ҳуқуқ ҳимоячилари, журналистлар ва фуқаролик жамияти фаоллари ҳам муҳим ўрин тутади.
Улар меҳнат ҳуқуқлари, сўз эркинлиги, гендер тенглиги, мулк ҳуқуқи ва бошқа масалалар бўйича кузатувлар олиб бориши, мустақил таҳлиллар тайёрлаши ҳамда халқаро ташкилотларга ўз хулосаларини тақдим этиши мумкин.
Жумладан, Uzbek Forum for Human Rights каби тузилмалар Ўзбекистондаги инсон ҳуқуқлари масалаларини халқаро ҳамжамият эътиборига олиб чиқувчи фуқаролик жамияти вакиллари қаторида тилга олинади.
Бу ерда муҳим жиҳат бор: давлат делегацияларининг халқаро форумлардаги иштироки билан мустақил нодавлат ташкилотларининг фаолияти бир хил эмас. Уларнинг вазифалари, ёндашувлари ва тақдим этадиган маълумотлари фарқ қилиши мумкин. Бироқ инсон ҳуқуқлари соҳасидаги очиқ мулоқот учун ҳар икки йўналиш ҳам аҳамиятли.
Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги иштироки нимани англатади?
Москва ва Самарқанддаги тадбирлар Ўзбекистоннинг инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро мулоқотлардаги иштирокини турли шаклларда намоён этди. Бир томондан, мамлакат делегациялари хорижда миллий тажриба ва ташаббусларни тақдим этмоқда. Иккинчи томондан, халқаро экспертлар, ташкилотлар ва фуқаролик жамияти вакиллари Ўзбекистонда ўтказилаётган анжуманларда иштирок этмоқда.
Бироқ халқаро форумларда қатнашишнинг ўзи инсон ҳуқуқлари соҳасидаги барча муаммолар ҳал қилинганини англатмайди. Бундай тадбирларнинг ҳақиқий самараси муҳокамаларда билдирилган таклифлар, қабул қилинган тавсиялар ва уларнинг мамлакатдаги амалиётга қай даражада татбиқ этилиши билан баҳоланади.
Демак, Ўзбекистон учун халқаро майдондаги фаолликнинг энг муҳим натижаси форумлар сони ёки иштирокчилар кўлами эмас, балки инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича қабул қилинган мажбуриятларни ҳаётда таъминлаш ва ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқлари амалда ҳимоя қилинишига эришишдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…