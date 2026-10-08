“Чегара билмас шифокорлар” Конгодаги Эбола вируси назоратдан чиққанини айтишмоқда

·14·Дунё
“Чегара билмас шифокорлар” Конгодаги Эбола вируси назоратдан чиққанини айтишмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Чегара билмас шифокорлар" ташкилоти Конго Демократик Республикасидаги Эбола вируси тарқалишининг назоратдан чиққанини маълум қилди.
  • Шимолий Киву вилоятида касалликнинг тарқалиш суръати тўхтатиб бўлмас даражага етган ва барча янги ҳолатларнинг қарийб 40 фоизи айнан шу ҳудудга тўғри келмоқда.
  • Жорий йилнинг апрел ойидан буён 8 603 киши вирус юқтириб олган бўлиб, уларнинг 4 148 нафари вафот этган.

Африка қитъасида ҳалокатли Эбола безгаги вируси билан боғлиқ эпидемиологик вазият ўта хавфли нуқтага етди. Нуфузли халқаро инсонпарварлик ташкилоти бўлган «Чегара билмас шифокорлар» (MSF) Конго Демократик Республикасидаги (КДР) аҳвол расман назоратдан чиқиб кетганини маълум қилди.

Africanews телеканали тарқатган шошилинч хабарларга кўра, айниқса мамлакатнинг Шимолий Киву вилоятида касалликнинг тарқалиш суръати тўхтатиб бўлмас даражага келиб қолган.

Ўчоқ маркази: Янги ҳолатларнинг қарийб ярми бир ҳудудда

Халқаро тиббиёт экспертлари вирус тарқалишининг геодемографик харитасини очиқлади:

  • Шимолий Киву — эпидемия маркази: Мамлакатнинг шимоли-шарқий ҳудудларида вазият ўта оғирлашган;

  • 40 фоизлик улуш: Ҳозирда бутун Конго бўйича лабораторияда тасдиқланаётган барча янги касалланиш ҳолатларининг қарийб 40 фоизи айнан ушбу вилоят ҳиссасига тўғри келмоқда;

  • Тиббий инқироз: Ҳудуддаги шифохоналар ва карантин изоляторлари беморлар оқимига бардош бера олмаётгани, тиббий воситалар ҳамда ҳимоя кийимлари тақчиллиги кузатилаётгани таъкидланмоқда.

Қўрқинчли статистика: Апрель ойидан буён 4 148 киши вафот этди

Касалликнинг қайталаниш даври ва унинг фожиали рақамлари:

  • Эпидемиянинг бошланиши: Конго Демократик Республикасида Эболанинг навбатдаги кучли тўлқини жорий 2026 йилнинг апрель ойида бошланган эди;

  • 8 600 дан ортиқ бемор: Сўнгги расмий маълумотларга кўра, мамлакат бўйича хавфли вирус юқтириб олгани тасдиқланган фуқаролар сони 8 603 нафарга етди;

  • Ўлим ҳолатлари: Касаллик оқибатида шу кунгача 4 148 нафар инсон ҳаётдан кўз юмди. Бу эса касалланганлар орасидаги ўлим даражаси қарийб 48 фоизни ташкил этаётганини кўрсатади.

Халқаро ҳамжамиятга мурожаат

Инсонпарварлик ташкилотлари дунё етакчилари ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотини (ЖССТ) зудлик билан аралашишга чақирмоқда:

  • Чегаралар оша тарқалиш хавфи: Назорат қилинмаган миграция ва беқарор хавфсизлик муҳити сабабли Эболанинг қўшни давлатларга ўтиб кетиш эҳтимоли жуда юқори;

  • Шошилинч ресурслар: Эпидемия кўламини жиловлаш учун махсус вакциналар, дори-дармон ва халқаро шифокорлар бригадаларини фавқулодда жалб этиш талаб қилинмоқда.

Шимолий Кивудаги санитария инқирози нафақат Африка минтақаси, балки глобал биологик хавфсизлик тизими учун ҳам жиддий синовга айланди.

ЭболаКонго Демократик РеспубликасиЧегара билмас шифокорлар (MSF)Шимолий Киву
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиЭбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайди7 июн 13:04Конгода Эбола бўйича 906 та гумонли ҳолат қайд этилдиКонгода Эбола бўйича 906 та гумонли ҳолат қайд этилди29 май 19:40ФИФА ЖЧ-2026 да Конго ДР сафида ноқонуний дарвозабон ўйнашига кўз юмгани фош бўлдиФИФА ЖЧ-2026 да Конго ДР сафида ноқонуний дарвозабон ўйнашига кўз юмгани фош бўлдиКеча 08:05Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқда6 июн 11:55Конгода Эбола билан боғлиқ вазият янада оғирлашдиКонгода Эбола билан боғлиқ вазият янада оғирлашди25 май 12:39«Бу ҳақда аввал гапирганман»: Каннаваро Ўзбекистоннинг қайси муаммосини айтди?«Бу ҳақда аввал гапирганман»: Каннаваро Ўзбекистоннинг қайси муаммосини айтди?6 август 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?