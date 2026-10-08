“Чегара билмас шифокорлар” Конгодаги Эбола вируси назоратдан чиққанини айтишмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Чегара билмас шифокорлар" ташкилоти Конго Демократик Республикасидаги Эбола вируси тарқалишининг назоратдан чиққанини маълум қилди.
- Шимолий Киву вилоятида касалликнинг тарқалиш суръати тўхтатиб бўлмас даражага етган ва барча янги ҳолатларнинг қарийб 40 фоизи айнан шу ҳудудга тўғри келмоқда.
- Жорий йилнинг апрел ойидан буён 8 603 киши вирус юқтириб олган бўлиб, уларнинг 4 148 нафари вафот этган.
Африка қитъасида ҳалокатли Эбола безгаги вируси билан боғлиқ эпидемиологик вазият ўта хавфли нуқтага етди. Нуфузли халқаро инсонпарварлик ташкилоти бўлган «Чегара билмас шифокорлар» (MSF) Конго Демократик Республикасидаги (КДР) аҳвол расман назоратдан чиқиб кетганини маълум қилди.
Africanews телеканали тарқатган шошилинч хабарларга кўра, айниқса мамлакатнинг Шимолий Киву вилоятида касалликнинг тарқалиш суръати тўхтатиб бўлмас даражага келиб қолган.
Ўчоқ маркази: Янги ҳолатларнинг қарийб ярми бир ҳудудда
Халқаро тиббиёт экспертлари вирус тарқалишининг геодемографик харитасини очиқлади:
Шимолий Киву — эпидемия маркази: Мамлакатнинг шимоли-шарқий ҳудудларида вазият ўта оғирлашган;
40 фоизлик улуш: Ҳозирда бутун Конго бўйича лабораторияда тасдиқланаётган барча янги касалланиш ҳолатларининг қарийб 40 фоизи айнан ушбу вилоят ҳиссасига тўғри келмоқда;
Тиббий инқироз: Ҳудуддаги шифохоналар ва карантин изоляторлари беморлар оқимига бардош бера олмаётгани, тиббий воситалар ҳамда ҳимоя кийимлари тақчиллиги кузатилаётгани таъкидланмоқда.
Қўрқинчли статистика: Апрель ойидан буён 4 148 киши вафот этди
Касалликнинг қайталаниш даври ва унинг фожиали рақамлари:
Эпидемиянинг бошланиши: Конго Демократик Республикасида Эболанинг навбатдаги кучли тўлқини жорий 2026 йилнинг апрель ойида бошланган эди;
8 600 дан ортиқ бемор: Сўнгги расмий маълумотларга кўра, мамлакат бўйича хавфли вирус юқтириб олгани тасдиқланган фуқаролар сони 8 603 нафарга етди;
Ўлим ҳолатлари: Касаллик оқибатида шу кунгача 4 148 нафар инсон ҳаётдан кўз юмди. Бу эса касалланганлар орасидаги ўлим даражаси қарийб 48 фоизни ташкил этаётганини кўрсатади.
Халқаро ҳамжамиятга мурожаат
Инсонпарварлик ташкилотлари дунё етакчилари ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотини (ЖССТ) зудлик билан аралашишга чақирмоқда:
Чегаралар оша тарқалиш хавфи: Назорат қилинмаган миграция ва беқарор хавфсизлик муҳити сабабли Эболанинг қўшни давлатларга ўтиб кетиш эҳтимоли жуда юқори;
Шошилинч ресурслар: Эпидемия кўламини жиловлаш учун махсус вакциналар, дори-дармон ва халқаро шифокорлар бригадаларини фавқулодда жалб этиш талаб қилинмоқда.
Шимолий Кивудаги санитария инқирози нафақат Африка минтақаси, балки глобал биологик хавфсизлик тизими учун ҳам жиддий синовга айланди.
Изоҳлар 0
…