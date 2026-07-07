Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқди
Францияда Эбола вируси аниқланган илк бемор муваффақиятли даволаниб, шифохонадан чиқарилди. Бу ҳақда France 24 нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, бемор Конго Демократик Республикасида фаолият юритган шифокор бўлиб, у жорий йилнинг 23 июн куни Францияга қайтганидан сўнг топширган таҳлилларида Эбола вируси аниқланган. Шундан кейин у дарҳол махсус тиббиёт муассасасига ётқизилиб, қатъий назорат остида даволанишни бошлаган.
Франция соғлиқни сақлаш идоралари шифокор тўлиқ соғайганини маълум қилди. У 5 июль куни шифохонадан чиқарилиб, уйига жавоб берилган. Мазкур ҳолат Франция ҳудудида қайд этилган Эбола вирусининг илк тасдиқланган ҳолати ҳисобланади. Аввалроқ, 2014 йилда Ғарбий Африкадаги эпидемия даврида икки нафар бемор Францияга олиб келинган эди, бироқ уларга ташхис мамлакат ташқарисида қўйилган.
Маълумотларга кўра, шифокор Францияга Air France рейси орқали етиб келган. Унда бош оғриғидан ташқари касалликнинг деярли бошқа аломатлари кузатилмаган. Эҳтиёт чораси сифатида у билан бир самолётда учган яна беш йўловчи ҳам кузатувга олиниб, вақтинча изоляция қилинган.
Шифокор фаолият юритадиган Халқаро тиббий ҳаракатлар алянси бемор ташкилот ходимларидан бири эканини тасдиқлади. Ташкилот тартибига кўра, Эбола билан касалланган беморлар билан ишлаган гуманитар ходимлар одатда уч ҳафта давомида карантинда бўлади.
Сўнгги расмий маълумотларга кўра, Конго Демократик Республикасида 15 май куни бошланган Эбола эпидемияси давомида вирус 1 561 нафар кишида тасдиқланган. Улардан 506 нафари касаллик оқибатида вафот этган.
…