Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқди

·0·Дунё
Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқди

Францияда Эбола вируси аниқланган илк бемор муваффақиятли даволаниб, шифохонадан чиқарилди. Бу ҳақда France 24 нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, бемор Конго Демократик Республикасида фаолият юритган шифокор бўлиб, у жорий йилнинг 23 июн куни Францияга қайтганидан сўнг топширган таҳлилларида Эбола вируси аниқланган. Шундан кейин у дарҳол махсус тиббиёт муассасасига ётқизилиб, қатъий назорат остида даволанишни бошлаган.

Франция соғлиқни сақлаш идоралари шифокор тўлиқ соғайганини маълум қилди. У 5 июль куни шифохонадан чиқарилиб, уйига жавоб берилган. Мазкур ҳолат Франция ҳудудида қайд этилган Эбола вирусининг илк тасдиқланган ҳолати ҳисобланади. Аввалроқ, 2014 йилда Ғарбий Африкадаги эпидемия даврида икки нафар бемор Францияга олиб келинган эди, бироқ уларга ташхис мамлакат ташқарисида қўйилган.

Маълумотларга кўра, шифокор Францияга Air France рейси орқали етиб келган. Унда бош оғриғидан ташқари касалликнинг деярли бошқа аломатлари кузатилмаган. Эҳтиёт чораси сифатида у билан бир самолётда учган яна беш йўловчи ҳам кузатувга олиниб, вақтинча изоляция қилинган.

Шифокор фаолият юритадиган Халқаро тиббий ҳаракатлар алянси бемор ташкилот ходимларидан бири эканини тасдиқлади. Ташкилот тартибига кўра, Эбола билан касалланган беморлар билан ишлаган гуманитар ходимлар одатда уч ҳафта давомида карантинда бўлади.

Сўнгги расмий маълумотларга кўра, Конго Демократик Республикасида 15 май куни бошланган Эбола эпидемияси давомида вирус 1 561 нафар кишида тасдиқланган. Улардан 506 нафари касаллик оқибатида вафот этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Бугун, 16:14Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиБугун, 16:11Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиБугун, 15:59Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиБугун, 15:51Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиРоссияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиБугун, 15:50Дунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиДунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиБугун, 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди