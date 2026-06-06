Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Конго Демократик Республикасида Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашди. Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотига кўра, сўнгги 24 соатда касалланиш ва ўлим ҳолатлари кескин кўпайган.
Тасдиқланган ўлим ҳолатлари сони 82 тага етган. Бу аввалги кунга нисбатан 18 тага кўп. Шунингдек, вирус юқтирганлар сони 71 тага ошиб, 452 нафарни ташкил этган.
Вазирлик бу май ойида бошланган эпидемия давомидаги энг кескин ўсишлардан бири эканини таъкидлади. Янги юқиш ҳолатлари орасида аёллар улуши юқори экани айтилмоқда.
Касалланиш кўрсаткичининг ошиши тиббий гуруҳлар Итuri вилоятининг аввал бориш қийин бўлган ҳудудларига кириб боргани билан боғлиқ бўлиши мумкин. Айниқса, Уганда билан чегарадош Маҳағи туманида кузатув ишлари кенгайтирилган.
…