Францияда Мессининг имзоли футболкаси ва сардорлик боғичи ўғирланди (видео)
Франция пойтахти Париждаги оммавий тартибсизликлар вақтида футбол музейларидан биридан аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг қимматли буюмлари ўғирлаб кетилди. Улар орасида футболчининг «Барселона»да ўйнаган даврида кийган, имзоси туширилган футболкаси ва сардорлик боғичи бор. Бу ҳақда TyC Sports хабар берди.
Хорижий ОАВ хабарларига кўра, ҳодиса 17 октябрь куни юз берган. Юзларини ниқоб билан беркитган шахслар музейга бостириб кириб, футболчига тегишли буюмларни олиб чиқиб кетган. Кейинчалик ўғирланган буюмлар акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалган.
Маълум қилинишича, ўғирланган футболкада Мессининг «Барселона»даги 10-рақами акс этган. Сардорлик боғичи ҳам футболчининг имзоси туширилган ҳолда рамкага жойланган бўлган.
Ҳодиса Францияда яшаш харажатларининг ошиши ва таълим тизимидаги муаммоларга қарши намойишлар ўтказилаётган бир пайтда содир бўлган. Айрим ҳудудларда намойишлар тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланган.
Ҳозирча ўғирланган буюмлар топилгани ёки гумонланувчилар қўлга олингани ҳақида ишончли маълумот эълон қилинмаган.
Изоҳлар 0
…