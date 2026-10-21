Францияда Мессининг имзоли футболкаси ва сардорлик боғичи ўғирланди (видео)

·0·Дунё
Францияда Мессининг имзоли футболкаси ва сардорлик боғичи ўғирланди (видео)

Франция пойтахти Париждаги оммавий тартибсизликлар вақтида футбол музейларидан биридан аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг қимматли буюмлари ўғирлаб кетилди. Улар орасида футболчининг «Барселона»да ўйнаган даврида кийган, имзоси туширилган футболкаси ва сардорлик боғичи бор. Бу ҳақда TyC Sports хабар берди.

Хорижий ОАВ хабарларига кўра, ҳодиса 17 октябрь куни юз берган. Юзларини ниқоб билан беркитган шахслар музейга бостириб кириб, футболчига тегишли буюмларни олиб чиқиб кетган. Кейинчалик ўғирланган буюмлар акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалган.

Маълум қилинишича, ўғирланган футболкада Мессининг «Барселона»даги 10-рақами акс этган. Сардорлик боғичи ҳам футболчининг имзоси туширилган ҳолда рамкага жойланган бўлган.

Ҳодиса Францияда яшаш харажатларининг ошиши ва таълим тизимидаги муаммоларга қарши намойишлар ўтказилаётган бир пайтда содир бўлган. Айрим ҳудудларда намойишлар тартибсизликлар ва полиция билан тўқнашувларга айланган.

Ҳозирча ўғирланган буюмлар топилгани ёки гумонланувчилар қўлга олингани ҳақида ишончли маълумот эълон қилинмаган.

Лионель МессиПарижфутбол музейлариTyC Sports
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирди1 сентябр 16:58Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!17 июл 19:13Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирландиФранциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирланди6 июл 18:58Трампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиТрампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтди10 сентябр 10:06Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди