Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирди
Аргентинада футбол даврининг энг муҳим саҳифаларидан бири ёпилиши кутилмоқда. Лионель Мессининг миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақидаги қарори мамлакат президенти Хавьер Милейнинг ҳам муносабат билдиришига сабаб бўлди.
Милей ижтимоий тармоқда Мессининг суратини жойлаштириб, унга қисқа, аммо таъсирли мурожаат йўллади.
«Катта раҳмат, ақл бовар қилмас инсон!»
Милей Мессига миннатдорлик билдирди
Аргентина президентининг бу муносабати Мессининг терма жамоадаги 20 йиллик фаолияти қанчалик катта аҳамиятга эга бўлганини яна бир бор кўрсатди.
Месси 31 август куни Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш қарорини маълум қилди. Футболчи хайрлашув мактубида йиллар давомида уни қўллаб-қувватлаган мухлисларга алоҳида миннатдорлик билдирди.
Месси Аргентинага қандай совринларни олиб келди?
Мессининг миллий терма жамоадаги фаолияти нафақат узоқ давом этгани, балки тарихий ғалабалар билан ҳам ёдда қолади.
У Аргентина билан:
2022 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб бўлди;
2021 ва 2024 йилги Америка Кубогини қўлга киритди;
2022 йилги Финалиссимада чемпион бўлди;
2008 йилги Олимпиадада олтин медальни қўлга киритди.
Бу натижалар Мессининг Аргентина футболи тарихидаги ўрнини янада мустаҳкамлади.
Энг катта орзу ҳам амалга ошди
Мессининг терма жамоа билан боғлиқ фаолиятида энг оғир даврлар ҳам бўлган. У бир неча бор йирик финалларда мағлубиятга учради ва ҳатто терма жамоадаги келажаги борасида жиддий қарорлар қабул қилиш даражасига келган.
Бироқ кейинги йиллар унинг фаолиятидаги энг муваффақиятли даврга айланди.
Аввалига Америка Кубоги, кейин Финалиссима ва ниҳоят Қатардаги Жаҳон чемпионатидаги ғалаба Мессининг Аргентина билан асосий мақсадига эришишини таъминлади.
Хайрлашув мактубида нима деди?
Месси ўз мурожаатида терма жамоа мухлисларига миннатдорлик билдирди. У Аргентина сафидаги 20 йиллик фаолияти давомида кўрсатилган қўллаб-қувватлашни алоҳида таъкидлади.
Футболчининг таъкидлашича, қарор 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг қабул қилинган.
Бу эса Мессининг Аргентина терма жамоаси билан боғлиқ улкан даври якунига етаётганини англатади.
Аргентина футболи Мессисиз қолади
Лионель Месси учун терма жамоа фаолияти оддий статистикадан анча кўпроқни англатади. У Аргентина билан бирга мағлубиятларни ҳам, энг катта ғалабаларни ҳам бошдан кечирди.
2008 йилги Олимпиададан 2022 йилги Жаҳон чемпионатигача бўлган йўл 20 йилдан ортиқ давом этди.
Энди эса Аргентина футболи олдида янги давр бошланиши мумкин. Месси терма жамоа либосида майдонга чиқмаса ҳам, унинг номи мамлакат футболи тарихида энг буюк саҳифалардан бири сифатида қолади.
…