Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирди

·0·Дунё
Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирди

Аргентинада футбол даврининг энг муҳим саҳифаларидан бири ёпилиши кутилмоқда. Лионель Мессининг миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақидаги қарори мамлакат президенти Хавьер Милейнинг ҳам муносабат билдиришига сабаб бўлди.

Милей ижтимоий тармоқда Мессининг суратини жойлаштириб, унга қисқа, аммо таъсирли мурожаат йўллади.

«Катта раҳмат, ақл бовар қилмас инсон!»

Милей Мессига миннатдорлик билдирди

Аргентина президентининг бу муносабати Мессининг терма жамоадаги 20 йиллик фаолияти қанчалик катта аҳамиятга эга бўлганини яна бир бор кўрсатди.

Месси 31 август куни Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш қарорини маълум қилди. Футболчи хайрлашув мактубида йиллар давомида уни қўллаб-қувватлаган мухлисларга алоҳида миннатдорлик билдирди.

Месси Аргентинага қандай совринларни олиб келди?

Мессининг миллий терма жамоадаги фаолияти нафақат узоқ давом этгани, балки тарихий ғалабалар билан ҳам ёдда қолади.

У Аргентина билан:

  • 2022 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб бўлди;

  • 2021 ва 2024 йилги Америка Кубогини қўлга киритди;

  • 2022 йилги Финалиссимада чемпион бўлди;

  • 2008 йилги Олимпиадада олтин медальни қўлга киритди.

Бу натижалар Мессининг Аргентина футболи тарихидаги ўрнини янада мустаҳкамлади.

Энг катта орзу ҳам амалга ошди

Мессининг терма жамоа билан боғлиқ фаолиятида энг оғир даврлар ҳам бўлган. У бир неча бор йирик финалларда мағлубиятга учради ва ҳатто терма жамоадаги келажаги борасида жиддий қарорлар қабул қилиш даражасига келган.

Бироқ кейинги йиллар унинг фаолиятидаги энг муваффақиятли даврга айланди.

Аввалига Америка Кубоги, кейин Финалиссима ва ниҳоят Қатардаги Жаҳон чемпионатидаги ғалаба Мессининг Аргентина билан асосий мақсадига эришишини таъминлади.

Хайрлашув мактубида нима деди?

Месси ўз мурожаатида терма жамоа мухлисларига миннатдорлик билдирди. У Аргентина сафидаги 20 йиллик фаолияти давомида кўрсатилган қўллаб-қувватлашни алоҳида таъкидлади.

Футболчининг таъкидлашича, қарор 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг қабул қилинган.

Бу эса Мессининг Аргентина терма жамоаси билан боғлиқ улкан даври якунига етаётганини англатади.

Аргентина футболи Мессисиз қолади

Лионель Месси учун терма жамоа фаолияти оддий статистикадан анча кўпроқни англатади. У Аргентина билан бирга мағлубиятларни ҳам, энг катта ғалабаларни ҳам бошдан кечирди.

2008 йилги Олимпиададан 2022 йилги Жаҳон чемпионатигача бўлган йўл 20 йилдан ортиқ давом этди.

Энди эса Аргентина футболи олдида янги давр бошланиши мумкин. Месси терма жамоа либосида майдонга чиқмаса ҳам, унинг номи мамлакат футболи тарихида энг буюк саҳифалардан бири сифатида қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Бугун, 15:08Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 12:07Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиТовуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиБугун, 11:06Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиБугун, 09:40Непалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиНепалда 6 ёшли қизалоқ 3 кундан сўнг вайроналар орасидан тирик топилдиБугун, 09:12Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Бугун, 07:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди