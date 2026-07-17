Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!
Пеленинг 1958 йилда Швецияга қарши жаҳон чемпионати финалида кийган футболкаси аукционда 4,88 млн долларга сотилди. Бу нарх афсонавий футболчига тегишли коллекция буюмлари учун янги рекорд бўлди.
Ўша финалда Бразилия Швецияни 5:2 ҳисобида енгган. Пеле ўйин вақтида атиги 17 ёшда эди ва финалда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган.
Финалдан сўнг у футболкани миллий жамоадаги шериги Дидага берган. Дида эса кейинчалик ушбу либосни Рио-де-Жанейродаги Спорт музейига топширган.
Sotheby’s кimoshди савдосида сотилган бу футболка Пелега оид аввалги рекордни янгилади. Бунгача энг қиммат буюм унинг 1958 йилги ўйинчи картаси эди. У 2022 йилда 1,33 млн долларга харид қилинган.
Пеленинг либоси футбол тарихидаги энг қиммат футболкалар орасида иккинчи ўринни эгаллади. У фақат Диего Марадонанинг 1986 йилги мундиалда Англияга қарши ўйинда кийган ва 9,28 млн долларга сотилган футболкасидан кейин турибди.
…