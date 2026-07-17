Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!

·37·Дунё
Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!

Пеленинг 1958 йилда Швецияга қарши жаҳон чемпионати финалида кийган футболкаси аукционда 4,88 млн долларга сотилди. Бу нарх афсонавий футболчига тегишли коллекция буюмлари учун янги рекорд бўлди.

Ўша финалда Бразилия Швецияни 5:2 ҳисобида енгган. Пеле ўйин вақтида атиги 17 ёшда эди ва финалда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган.

Финалдан сўнг у футболкани миллий жамоадаги шериги Дидага берган. Дида эса кейинчалик ушбу либосни Рио-де-Жанейродаги Спорт музейига топширган.

Sotheby’s кimoshди савдосида сотилган бу футболка Пелега оид аввалги рекордни янгилади. Бунгача энг қиммат буюм унинг 1958 йилги ўйинчи картаси эди. У 2022 йилда 1,33 млн долларга харид қилинган.

Пеленинг либоси футбол тарихидаги энг қиммат футболкалар орасида иккинчи ўринни эгаллади. У фақат Диего Марадонанинг 1986 йилги мундиалда Англияга қарши ўйинда кийган ва 9,28 млн долларга сотилган футболкасидан кейин турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаУганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаБугун, 19:06Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиНеймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиБугун, 18:49Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканОта-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканБугун, 18:49Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиХитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиБугун, 18:30Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиИроқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиБугун, 18:10Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди