АҚШда ҳайвон танасидаги тирик гўшт билан озиқланадиган хавфли паразит аниқланди

·55·Дунё
АҚШда ҳайвон танасидаги тирик гўшт билан озиқланадиган хавфли паразит аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Техас штатидаги Пекос округида ёввойи элкда Янги Дунё винт қурти паразити аниқланди, бу мамлакатда ёввойи ҳайвонда қайд этилган илк ҳолат ҳисобланади.
  • АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Техаснинг боғлар ва ёввойи табиат департаменти ҳудудда текширувларни кучайтириб, овчилар ва ер эгаларини ҳушёрликка чақирмоқда.

АҚШнинг Техас штатида ҳайвонларнинг тирик тўқималари билан озиқланадиган хавфли паразит — Янги Дунё винт қурти аниқланди. Бу мамлакатда паразитнинг ёввойи ҳайвонда қайд этилган илк ҳолати бўлди. Бу ҳақда АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълум қилди.

Қайд этилишича, паразит Техас штатининг Пекос округидаги овчилик хўжалигида яшаган элкда топилган. Ҳайвон овчи томонидан овланганидан кейин мутахассисларга хабар берилган.

Ёввойи ҳайвонларда текширувлар кучайтирилди

Ҳодисадан сўнг Техас ҳайвонлар саломатлиги комиссияси паразит тарқалиши мумкин бўлган ҳудуд чегараларини қайта кўриб чиқмоқда. АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Техаснинг боғлар ва ёввойи табиат департаменти эса атрофдаги ёввойи ҳайвонларни қўшимча текширувдан ўтказмоқда.

Техас ёввойи табиат бўлими директори Алан Кейн овчилар ва ер эгаларини ҳайвонларда паразит белгилари пайдо бўлишига эътибор қаратишга чақирди. У ов мавсуми давомида табиат қўйнида бўлган кишиларни эҳтиёткор бўлишга ундади.

Паразит АҚШга яна қандай қайтиб келди?

Янги Дунё винт қурти АҚШда бир неча ўн йиллар аввал йўқ қилинган эди. Бироқ сўнгги йилларда у Марказий Америка орқали Мексикадан шимолга қараб тарқала бошлади. Бу ҳолат АҚШда чорвачилик соҳаси учун жиддий хавотир уйғотди.

Паразитнинг тарқалишини чеклаш мақсадида АҚШ ўтган йили Мексикадан тирик қорамол олиб киришни тўхтатган. Импорт жорий йил август ойида Аризонадаги чегара пункти орқали босқичма-босқич қайта тикланган.

Чорва импортининг тўхтатилиши АҚШда қорамол таъминотига таъсир кўрсатиб, мол гўшти нархининг рекорд даражага кўтарилишига ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда.

Шунга қарамай, паразит билан боғлиқ ҳолатлар кузатилишда давом этган. Жорий йил июнь ойида Техаснинг Мексика билан чегарадош Заваля округида бузоқда ҳам ушбу паразит аниқланган. Кейинчалик бошқа зарарланиш ҳолатлари, жумладан, от ва итларда ҳам қайд этилган.

Ҳайвонлар учун қанчалик хавфли?

Янги Дунё винт қурти пашшасининг личинкалари ҳайвон танасидаги тирик тўқималарга кириб, улар билан озиқланади. Бу жараён оғир яралар пайдо бўлишига ва инфекция ривожланишига олиб келиши мумкин.

Агар ўз вақтида ветеринария ёрдами кўрсатилмаса, ҳайвоннинг аҳволи оғирлашиб, ҳатто нобуд бўлиши эҳтимоли бор. Шу сабабли мутахассислар ёввойи ва хонаки ҳайвонларда шубҳали аломатлар кузатилса, тегишли идораларга хабар бериш муҳимлигини таъкидламоқда.

Янги Дунё винт қуртиТехасАҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлигиветеринария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилиндиАвстралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилинди13 октябр 17:21Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)13 август 14:17Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиКонтакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келди18 июл 19:50Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиҚирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилди22 сентябр 17:48Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқда6 сентябр 11:18Ҳиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиҲиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқланди2 июл 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда