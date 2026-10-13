Австралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилинди

·5·Дунё
Австралияда бошидан оёқлар ўсган бузоқча операция қилинди

Австралияда бошидан иккита қўшимча оёқ ўсиб чиққан бузоқча ветеринарларни ҳайратда қолдирди. Спайдер деб номланган ҳайвонни дастлаб эвтаназия қилиш ҳам кўриб чиқилган, бироқ мутахассислар унга яна бир имконият беришга қарор қилди. Натижада жарроҳлик амалиёти муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда ABC News хабар берди.

Воқеа Австралиянинг Квинсленд штатида содир бўлган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, қорамолларда қўшимча оёқлар билан туғилиш ҳолатлари учраб туради. Аммо Спайдерда ортиқча аъзолар танасида эмас, балки бевосита бош қисмида шакллангани билан ажралиб туради.

Сидней университети Ветеринария фанлари мактаби ходими Имке Тамменнинг айтишича, ҳозирча бундай ғайриоддий ҳолатнинг аниқ сабаби маълум эмас. Олимлар эҳтимолий сабаблардан бири сифатида «эгизак паразит» ҳодисасини кўрсатмоқда.

Operatsiyadan keyin bosh qismida katta choklari bo'lgan qora buzoq yotibdi.

Бу ҳолат эмбрионлар ривожланишининг дастлабки босқичида юз бериши мумкин. Бунда эгизаклардан бирининг тўқималари иккинчисининг организмида сақланиб қолади. Натижада ҳайвон танасида қўшимча аъзолар шаклланиши эҳтимоли бор. Бироқ мутахассислар Спайдерда ҳам айнан шу жараён содир бўлганини ҳозирча тасдиқламаган.

Бундан ташқари, қўшимча оёқларнинг пайдо бўлишига генетик омиллар ҳам сабаб бўлиши мумкин. Айрим қорамол зотларида бундай туғма нуқсонлар муайян ирсий ўзгаришлар билан боғлиқ. Шунингдек, эмбрион ривожланишидаги бошқа бузилишлар ҳам шундай аномалияларга олиб келиши мумкин.

Ветеринар Меган Смит ўзининг 20 йиллик фаолияти давомида бундай ҳолатга биринчи марта дуч келганини айтган. Спайдернинг эгалари унинг келажакдаги аҳволидан хавотирланиб, дастлаб эвтаназия қилиш имкониятини ҳам кўриб чиққан.

Бироқ ветеринарлар бузоқчани сақлаб қолишга уриниб кўришни маъқул топган. Қўшимча оёқлар ҳайвон улғайган сари унинг ҳаракатланиши ва мувозанатни сақлашига халақит бериши мумкин эди. Шу сабабли уларни жарроҳлик йўли билан олиб ташлашга қарор қилинган.

Операция тахминан 90 дақиқа давом этган ва муваффақиятли якунланган. Муолажадан кейин Спайдер тезда ўзини тиклаб, онасининг олдига қайтарилган.

АвстралияКвинслендСидней университетиветеринария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди11 август 10:13Тимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказиладиТимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказилади17 сентябр 15:28816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди22 июн 17:06Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиОёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлди20 сентябр 12:4251 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилди15 сентябр 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда