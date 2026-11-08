Япониядаги рестораннинг шаффоф гўшти интернетда шов-шувга сабаб бўлди

·60·Дунё
Япониядаги рестораннинг шаффоф гўшти интернетда шов-шувга сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япониянинг Шабу-ё ресторанлар тармоғи мижозларга ўта юпқа, шаффоф кўринишдаги чўчқа гўштини тортгани учун ижтимоий тармоқларда кескин муҳокамаларга сабаб бўлди.
  • Интернет фойдаланувчилари «кўринмас гўшт» деб атаган ушбу маҳсулот акс этган сурат Х тармоғида 3 миллиондан ортиқ марта кўрилди.
  • Юзага келган вазиятдан сўнг, ресторан маъмурияти гўшт порсиялари белгиланган стандартларга мос келмаганини тан олиб, мижозлардан расман узр сўради.

Япониядаги машҳур ресторанлар тармоғи ғаройиб ҳолат сабаб ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Гап мижозларга тақдим этилаётган ниҳоятда юпқа тўғралган чўчқа гўшти ҳақида кетмоқда. Шу қадар юпқа кесилганки, унинг ортидаги нарсаларни ҳам кўриш мумкин. Интернет фойдаланувчилари эса ушбу гўшт бўлакларига ҳазил тариқасида «кўринмас гўшт» деб ном беришди.

Япониядаги машҳур Shabu-yo иссиқ қозонда таом тайёрланадиган, белгиланган тўлов эвазига исталганча овқатланиш имконини берувчи ресторанлар тармоғи ҳисобланади. Яқинда ушбу тармоқнинг чўчқа гўштини ғайриоддий даражада юпқа кесиб тортаётгани интернетда кенг тарқалди. Ижтимоий тармоқларда «stealth pork», яъни «кўринмас чўчқа гўшти» деб ном олган ушбу бўлаклар ҳазиломуз изоҳлар ва қизғин баҳсларга сабаб бўлди.

Фойдаланувчилардан бири X ижтимоий тармоғидаги изоҳида бундай юпқа кесиш технологиясини ҳайратланарли деб баҳолаган. Бироқ ресторан харажатларни шу даражада камайтирмоқчи бўлса, исталганча овқатланиш хизматини умуман таклиф қилмаслиги кераклигини ҳазиломуз тарзда таъкидлаган.

Яна бир фойдаланувчи эса гўшт акс этган дастлабки сурат остида: «Ёки шаффоф чўчқа ҳам бормикан?» дея изоҳ қолдирган. Қайд этиш жоизки, мазкур суратнинг ўзи X тармоғида 3 миллиондан ортиқ марта кўрилган.

Дастлабки суратни жойлаган фойдаланувчи ҳам «кўринмас гўшт»нинг ўзига хос афзалликларини ҳазил билан изоҳлаган. Унинг фикрича, гўшт бўлаклари қанчалик юпқа бўлса, мижозлар одатдагидан кўпроқ бўлак истеъмол қилиши ва кейин дўстларига қанча кўп гўшт егани билан мақтаниши мумкин.

Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар шу қадар кенг тус олдики, Shabu-yo бир неча кун олдин мижозларига расмий баёнот билан мурожаат қилиб, юзага келган ҳолат учун узр сўради.

«Айрим филиалларимизда гўшт компаниямиз томонидан аввалдан белгиланган порцияга тортиш стандартларига мос келмайдиган ҳолатда тақдим этилганини аниқладик. Мижозларимиз кутган сифат талабларига жавоб бермайдиган маҳсулот таклиф қилингани учун улардан чуқур узр сўраймиз», — дейилади ресторан баёнотида.

Аслида, бундай даражада юпқа гўшт кесиш техникаси ҳам ҳайратланарли кўринади. Ҳатто профессионал прошутто кесувчилари ҳам гўшт бўлагини шаклини бузмасдан шунчалик юпқа қилиб кесишни исташлари мумкин. Бироқ ресторандаги ушбу ҳолат мижозларга тақдим этиладиган маҳсулот сифати ва белгиланган стандартларга риоя қилиш масаласини ҳам кун тартибига олиб чиқди.

ЯпонияShabu-yoкўринмас гўшт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқдаИспанияда бургер 11 минг долларга таклиф қилинмоқда19 октябр 09:00Италия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортиладиИталия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортилади12 октябр 10:34Италия ресторанида «қовурилган ҳаво» бепул бериладиИталия ресторанида «қовурилган ҳаво» бепул берилади17 октябр 21:48Хитойлик аёл совуқда ишга келган икки ходимига BMW совға қилдиХитойлик аёл совуқда ишга келган икки ходимига BMW совға қилди10 октябр 18:52Хитойда ресторан эгаси икки ходимига BMW совға қилдиХитойда ресторан эгаси икки ходимига BMW совға қилди9 октябр 09:46Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиТовуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айланди1 сентябр 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди