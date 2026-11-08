Япониядаги рестораннинг шаффоф гўшти интернетда шов-шувга сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Япониянинг Шабу-ё ресторанлар тармоғи мижозларга ўта юпқа, шаффоф кўринишдаги чўчқа гўштини тортгани учун ижтимоий тармоқларда кескин муҳокамаларга сабаб бўлди.
- Интернет фойдаланувчилари «кўринмас гўшт» деб атаган ушбу маҳсулот акс этган сурат Х тармоғида 3 миллиондан ортиқ марта кўрилди.
- Юзага келган вазиятдан сўнг, ресторан маъмурияти гўшт порсиялари белгиланган стандартларга мос келмаганини тан олиб, мижозлардан расман узр сўради.
Япониядаги машҳур ресторанлар тармоғи ғаройиб ҳолат сабаб ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Гап мижозларга тақдим этилаётган ниҳоятда юпқа тўғралган чўчқа гўшти ҳақида кетмоқда. Шу қадар юпқа кесилганки, унинг ортидаги нарсаларни ҳам кўриш мумкин. Интернет фойдаланувчилари эса ушбу гўшт бўлакларига ҳазил тариқасида «кўринмас гўшт» деб ном беришди.
Япониядаги машҳур Shabu-yo иссиқ қозонда таом тайёрланадиган, белгиланган тўлов эвазига исталганча овқатланиш имконини берувчи ресторанлар тармоғи ҳисобланади. Яқинда ушбу тармоқнинг чўчқа гўштини ғайриоддий даражада юпқа кесиб тортаётгани интернетда кенг тарқалди. Ижтимоий тармоқларда «stealth pork», яъни «кўринмас чўчқа гўшти» деб ном олган ушбу бўлаклар ҳазиломуз изоҳлар ва қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
Фойдаланувчилардан бири X ижтимоий тармоғидаги изоҳида бундай юпқа кесиш технологиясини ҳайратланарли деб баҳолаган. Бироқ ресторан харажатларни шу даражада камайтирмоқчи бўлса, исталганча овқатланиш хизматини умуман таклиф қилмаслиги кераклигини ҳазиломуз тарзда таъкидлаган.
Яна бир фойдаланувчи эса гўшт акс этган дастлабки сурат остида: «Ёки шаффоф чўчқа ҳам бормикан?» дея изоҳ қолдирган. Қайд этиш жоизки, мазкур суратнинг ўзи X тармоғида 3 миллиондан ортиқ марта кўрилган.
Дастлабки суратни жойлаган фойдаланувчи ҳам «кўринмас гўшт»нинг ўзига хос афзалликларини ҳазил билан изоҳлаган. Унинг фикрича, гўшт бўлаклари қанчалик юпқа бўлса, мижозлар одатдагидан кўпроқ бўлак истеъмол қилиши ва кейин дўстларига қанча кўп гўшт егани билан мақтаниши мумкин.
Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар шу қадар кенг тус олдики, Shabu-yo бир неча кун олдин мижозларига расмий баёнот билан мурожаат қилиб, юзага келган ҳолат учун узр сўради.
«Айрим филиалларимизда гўшт компаниямиз томонидан аввалдан белгиланган порцияга тортиш стандартларига мос келмайдиган ҳолатда тақдим этилганини аниқладик. Мижозларимиз кутган сифат талабларига жавоб бермайдиган маҳсулот таклиф қилингани учун улардан чуқур узр сўраймиз», — дейилади ресторан баёнотида.
Аслида, бундай даражада юпқа гўшт кесиш техникаси ҳам ҳайратланарли кўринади. Ҳатто профессионал прошутто кесувчилари ҳам гўшт бўлагини шаклини бузмасдан шунчалик юпқа қилиб кесишни исташлари мумкин. Бироқ ресторандаги ушбу ҳолат мижозларга тақдим этиладиган маҳсулот сифати ва белгиланган стандартларга риоя қилиш масаласини ҳам кун тартибига олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…