Анталияда шер ҳужумидан омон қолган эркак Истанбулдаги воқеадан сўнг ўша даҳшатли кунларни эслади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Истанбулнинг Сариер туманида шер кўрингани ҳақидаги хабарлар 2025 йил 6 июлда Анталиянинг Манавгат туманида «Зеус» номли шер ҳужумига учраган Сулаймон Кирнинг хотираларини янгилади.
- Ўша мудҳиш воқеада қулоғи, юзи ва танасидан жароҳат олган эркак йиртқич ҳайвонни эмас, балки унинг қочиб кетишига йўл қўйган масъулларни айбдор деб билади.
Истанбулнинг Сариер туманида шер кўрингани ҳақидаги хабар Анталияда йиртқич ҳайвон ҳужумига учраган Сулаймон Кирнинг бошидан кечирганларини яна ёдга солди. 2025 йил июль ойида ҳайвонот боғидан қочган шер унга ҳужум қилган, эркак эса жон сақлаш учун йиртқич билан олишишга мажбур бўлган эди.
Воқеа 2025 йил 6 июль куни Манавгат туманида содир бўлган. «Зеус» номли шер хусусий ҳайвонот боғидаги қафасидан қочиб, яқин атрофдаги yerfıstığı даласида рафиқаси билан дам олаётган Сулаймон Кирга ташланган. Эркак шер билан олишиб, унинг бўйнидан ушлаган. Ҳужум оқибатида унинг қулоғи, юзи, танаси ва оёқлари турли даражада жароҳатланган. У шифохонага ётқизилиб, бир неча кун даволанган. Кейинчалик шер эса отиб ўлдирилган.
Шунга қарамай, Сулаймон Кир йиртқич ҳайвонга нисбатан нафрат сақламаган. У ўша воқеадан кейин берган интервьюсида: «Мен шерни кечираман. Лекин ёмон ниятли одамларни кечирмайман. Аслида, шернинг айби йўқ», — деган эди. Эркакнинг фикрича, ҳодиса учун ҳайвон эмас, унинг қочиб кетишига йўл қўйган масъуллар жавоб бериши керак.
Истанбулдаги сўнгги хабарлар ҳам Кирнинг эътиборидан четда қолмади. У Сариер туманида шер кўрингани ҳақидаги хабар ортидан фуқароларни эҳтиёткор бўлишга чақирди. Унинг таъкидлашича, бундай вазиятда дарҳол хавфсизлик ходимларига хабар бериш лозим.
Маълумот учун, Истанбулнинг Сариер туманидаги Ускумрукöй маҳалласида 22 ноябрь куни шер кўрингани ҳақида хабар келиб тушган. Қидирув ишларига жандармия, фавқулодда хизматлар ва ветеринария мутахассислари жалб этилган. Бироқ 23 ноябрь куни Истанбул губернаторлиги янги видеоёзувлар ўрганилгач, тасвирлардаги ҳайвон шер ёки бошқа йирик мушуксимонлар турига мансуб эмаслиги тахмин қилинганини маълум қилди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…