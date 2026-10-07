Дунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқда

·19·Дунё
Дунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқда

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти дунёда болалар ва ўсмирлар ўртасида семизлик тобора кенг тарқалаётганини маълум қилди. 2024 йилда 5–19 ёшдаги 170 миллиондан ортиқ болада семизлик қайд этилган.

Маълумотларга кўра, ушбу кўрсаткич 1990 йилдан бери қарийб тўрт баробарга ошган. Семизлик кузатилганларнинг 70 миллионга яқини 5–9 ёшли болалар ҳиссасига тўғри келади.

ЖССТ илк бор болаларда семизликни даволаш бўйича махсус йўриқнома ишлаб чиқди. Ташкилот муаммони ҳал этишда жисмоний фаолликни кўпайтириш, овқатланиш одатларини яхшилаш ва хулқ-атворга оид ёндашувларни ўзгартиришни тавсия қилмоқда.

Шу билан бирга, ЖССТ 9 ёшгача бўлган болаларда семизликни даволаш учун махсус дори воситалари, жарроҳлик амалиётлари ёки вазн камайтиришга мўлжалланган қурилмалардан фойдаланишни тавсия этмаяпти.

Ташкилотнинг таъкидлашича, муаммога фақат даволаш нуқтаи назаридан ёндашиш етарли эмас. Болалар учун соғлом овқатланиш ва жисмоний фаоллик имкониятларини кенгайтириш ҳам муҳим.

Аввалроқ Бутунжаҳон семизлик федерацияси 2040 йилга келиб дунёда 500 миллиондан ортиқ бола ортиқча вазн муаммосига дуч келиши мумкинлигини прогноз қилган эди. Улардан 227 миллион нафари семизлик билан боғлиқ муаммоларга эга бўлиши мумкин.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотисемизликБутунжаҳон семизлик федерацияси2024 йилда болаларда семизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13 сентябр 13:02Ўзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистикаЎзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистика10 август 20:5290 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:33Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?30 июл 15:24Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27 июл 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?