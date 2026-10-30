Ошқозонингиздаги “бомба”: Ҳар куни истеъмол қилинадиган энг хавфли 7 та маҳсулот

·2·Саломатлик
Ошқозонингиздаги “бомба”: Ҳар куни истеъмол қилинадиган энг хавфли 7 та маҳсулот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кундалик таомномадаги оқ нон, қайта ишланган гўшт, газланган ширин ичимликлар, фастфуд, маргарин, чипс ва сунъий қўшимчали ичимликлар инсон саломатлигига жиддий зарар етказувчи биологик таҳдид ҳисобланади.
  • Хусусан, колбаса ва сосискаларни мунтазам истеъмол қилиш ичак саратони хавфини камида 18 фоизга оширади, газли ичимликлар эса жигар ёғланиши ҳамда инсулин муаммоларини келтириб чиқаради.

Кундалик ҳаётимизда беихтиёр истеъмол қиладиган айрим таом ва егуликларимиз инсон организми учун ҳақиқий биологик таҳдидга айланиши мумкин. Тиббиёт мутахассислари ва диетологларнинг таъкидлашича, доимий равишда чарчоқ, ортиқча вазн, қандли диабет ҳамда юрак-қон томир муаммоларидан азият чекишнинг асл илдизи ошхонамиздаги кундалик таомномамизга бориб тақалади.

Организмни ич-ичидан заҳарлаб, жиддий касалликларни қўзғатувчи энг зарарли 7 та озиқ-овқат маҳсулоти таҳлили билан танишинг.

Танага секин зарба берувчи 7 та кундалик маҳсулот

Мунтазам равишда истеъмол қилинганда саломатликка жиддий зарар етказувчи маҳсулотлар рўйхати:

  • 1. Оқ нон ва қайта ишланган ун маҳсулотлари: Олий навли тозаланган оқ ун витамин ва клетчаткадан маҳрум бўлиб, қонда глюкоза миқдорининг кескин сакрашига, инсулин чидамлилигига, тез вазн тўплашга ва қандли диабет хавфининг ортишига сабаб бўлади;

  • 2. Колбаса ва сосискалар (қайта ишланган гўшт): Консервантлар, нитритлар ва кимёвий қўшимчалар билан тўйинган қайта ишланган гўшт маҳсулотлари Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан канцероген сифатида баҳоланади. Тадқиқотларга кўра, уларни мунтазам истеъмол қилиш ичак саратони хавфини камида 18 фоизга оширади;

  • 3. Газланган ширин ичимликлар: Битта кичик идишдаги газли сув таркибида 7 дан 10 чой қошиққача шакар бўлади. Бу миқдордаги суюқ шакар жигарни ёғ босишига (гепатоз), инсулин портлашига ва метаболик синдромга тўғридан-тўғри йўл очади;

  • 4. Фастфуд (бургер, картошка фри, наггетслар): Трансёғлар, меъёрдан ортиқ ош тузи ва кимёвий таъм кучайтиргичларга тўла бўлган бундай таомлар томирларни холестерин билан қоплайди. Айниқса, наггетслар кўпинча сифатсиз қийма, тери ва суяк қолдиқларидан тайёрланиши сабабли озуқавий қийматга эга эмас;

  • 5. Маргарин ва сунъий спредлар: Таркибидаги гидрогенланган трансёғлар туфайли қон томирлари деворида пилакчалар ҳосил қилади, қонни қуюқлаштиради ва юрак-қон томир касалликлари ҳамда инфаркт (юрак хуружи) хавфини бир неча баробарга кучайтиради;

  • 6. Чипс ва сухариклар (хрустяшкалар): Картошка ва хамир маҳсулотларини юқори ҳароратдаги ёғда қовуриш вақтида заҳарли модда — акриламид ажралиб чиқади. У мунтазам тўпланиб бориб, онкологик касалликлар ривожланишига замин яратади;

  • 7. Сунъий қаймоқ ва қўшимчали тезкор ичимликлар: Таркибида глютамат натрий (MSG), сунъий қуруқ сут ва эритувчи кимёвий стабилизаторлар бўлган сунъий қаҳва ва чой ичимликлари ошқозон-ичак шиллиқ қаватини таъсирлантиради ҳамда жигарни ортиқча токсинлар билан юклайди.

Соғлом турмуш сари муҳим қадам

Кундалик нотўғри овқатланиш одатлари йиллар давомида сезилмасдан организмнинг иммун ва эндокрин тизимини ишдан чиқариши мумкин:

  • Рационни тозалаш: Қайта ишланган ярим тайёр маҳсулотлар ва ширин газли ичимликларни чеклаб, уларнинг ўрнини табиий мева-сабзавотлар, кўкатлар ва тоза сув билан тўлдириш зарур;

  • Оқ ун ўрнига бутун донли маҳсулотлар: Рационга тўлиқ дондан тайёрланган нон, сули ва ёрмаларни киритиш ошқозон-ичак фаолиятини сезиларли даражада яхшилайди;

  • Табиий ёғларга ўтиш: Маргарин ва трансёғлардан бутунлай воз кечиб, зайтун ёғи, сариёғ ҳамда ёнғоқлар истеъмолини йўлга қўйиш юрак саломатлигини муҳофаза қилишнинг энг тўғри йўлидир.

Овқатланиш тарзига ўз вақтида киритилган кичик бир ижобий ўзгариш узоқ йиллик саломатлик ва юқори ҳаётий қувватнинг мустаҳкам кафолати бўлиб хизмат қилади.

Соғлом овқатланишДиетологияЖаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиОзиқ-овқат хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорайган бананни ейиш мумкинми?Қорайган бананни ейиш мумкинми?26 октябр 15:13Ҳайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқландиҲайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқланди22 октябр 17:29Россияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмадиРоссияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмади11 октябр 13:47Дунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқдаДунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқда7 октябр 20:58«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13 сентябр 13:02Ўзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистикаЎзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистика10 август 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади