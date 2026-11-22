Иккинчи туғруқ биринчисидан осонроқ кечадими? Мутахассислар нима дейди?
Кўпчилик аёллар биринчи фарзандини дунёга келтиргандан кейин иккинчи туғруқ қандай кечиши билан қизиқади. Яхши хабар шуки, иккинчи ва ундан кейинги туғруқлар кўпинча биринчисига қараганда тезроқ кечади. Аммо бу ҳар доим ҳам оғриқ камроқ бўлади ёки туғруқ осон ўтади дегани эмас.
Нега иккинчи туғруқ тезроқ кечиши мумкин?
Биринчи туғруқда бачадон бўйни ва туғруқ йўллари илк бор чақалоқ туғилишига мослашади. Кейинги туғруқларда эса тана бу жараённи аввал бошдан кечирган бўлади. Шу сабабли бачадон бўйнининг очилиши ва чақалоқнинг туғилиш жараёни кўпинча тезроқ кечади.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, фаол туғруқнинг биринчи босқичи биринчи фарзандда одатда 12 соатдан, кейинги туғруқларда эса 10 соатдан ошмайди. Чақалоқнинг туғилишигача бўлган иккинчи босқич эса биринчи туғруқда одатда 3 соат, кейингиларида 2 соат ичида якунланади.
Оғриқ ҳам камроқ бўладими?
Бу саволга ҳамма аёл учун бир хил жавоб йўқ. Иккинчи туғруқ тезроқ кечиши мумкин, бироқ тўлғоқ оғриқлари барибир кучли бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Айрим аёллар иккинчи туғруқни енгилроқ ҳис қилса, бошқалар учун у ҳам анча қийин кечиши мумкин.
Қайси ҳолатларда иккинчи туғруқ ҳам қийин кечиши мумкин?
Боланинг вазни, бачадондаги жойлашуви, онанинг умумий саломатлиги, ҳомиладорликдаги асоратлар ва аввалги туғруқ қандай ўтгани муҳим аҳамиятга эга. Масалан, биринчи туғруқ кесарча кесиш орқали амалга оширилган бўлса, кейинги туғруқ усули алоҳида тиббий баҳолашни талаб қилади.
Иккинчи туғруқ кўпинча биринчисидан тезроқ кечади, аммо уни албатта осонроқ бўлади деб бўлмайди. Ҳар бир ҳомиладорлик ва туғруқ ўзига хос. Шу боис бўлажак онанинг ҳолати ва туғруқ режаси мутахассис билан биргаликда баҳоланиши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…