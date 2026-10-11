Россияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмади

·2·Дунё
Россияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмади

Россиянинг Иркутск вилоятида ўлатга қарши илмий-тадқиқот марказида ишлаган ходиманинг пневмониядан вафот этиши ортидан хавотирлар юзага келди. Бироқ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ҳодиса билан боғлиқ касалликнинг давом этаётган тарқалишига далил аниқланмаганини билдирди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Маълумотларга кўра, 2 октябрь куни 28 ёшли лаборатория ходими Дарья Шипилова номаълум сабабларга кўра пневмониядан вафот этган. Шундан сўнг Россия расмийлари у билан алоқада бўлган қарийб 200 кишини карантинга олган.

ЖССТ маълум қилишича, марҳума ва у билан алоқада бўлган шахслардан олинган таҳлиллар текширилган хавфли патогенлар бўйича манфий натижа берган. Шунингдек, алоқада бўлганларда касаллик аломатлари ва шу ҳодиса билан боғлиқ бошқа оғир пневмония ҳолатлари аниқланмаган.

Ташкилотнинг таъкидлашича, асосий ноаниқлик марҳуманинг ўлимига сабаб бўлган касаллик бўйича аниқ ташхис қўйилмаганидир. Россия расмийлари эса аёл зарур эмлашлардан ўтганини ва унинг организмида лабораториядаги фаолияти билан боғлиқ микроорганизмлар топилмаганини билдирган.

8 октябрь куни Россия марҳума билан алоқада бўлган шахсларни тиббий текшириш якунланганини маълум қилган. Ҳозирча ЖССТ Россияда ўлат тарқалаётганини тасдиқловчи далиллар йўқлигини қайд этмоқда.

Дарья ШипиловаЖаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиИркутск вилоятипневмония
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқдаРоссияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқда3 октябр 09:4181 ёшли балиқчи айиқ ҳужумида жонини сақлаб қолди81 ёшли балиқчи айиқ ҳужумида жонини сақлаб қолди7 октябр 21:12Дунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқдаДунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқда7 октябр 20:58«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13 сентябр 13:02Ўзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистикаЎзбекистон ортиқча вазн бўйича МДҲда 1-ўринга чиқди: Хавотирли статистика10 август 20:5290 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди