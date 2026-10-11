Россияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмади
Россиянинг Иркутск вилоятида ўлатга қарши илмий-тадқиқот марказида ишлаган ходиманинг пневмониядан вафот этиши ортидан хавотирлар юзага келди. Бироқ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ҳодиса билан боғлиқ касалликнинг давом этаётган тарқалишига далил аниқланмаганини билдирди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Маълумотларга кўра, 2 октябрь куни 28 ёшли лаборатория ходими Дарья Шипилова номаълум сабабларга кўра пневмониядан вафот этган. Шундан сўнг Россия расмийлари у билан алоқада бўлган қарийб 200 кишини карантинга олган.
ЖССТ маълум қилишича, марҳума ва у билан алоқада бўлган шахслардан олинган таҳлиллар текширилган хавфли патогенлар бўйича манфий натижа берган. Шунингдек, алоқада бўлганларда касаллик аломатлари ва шу ҳодиса билан боғлиқ бошқа оғир пневмония ҳолатлари аниқланмаган.
Ташкилотнинг таъкидлашича, асосий ноаниқлик марҳуманинг ўлимига сабаб бўлган касаллик бўйича аниқ ташхис қўйилмаганидир. Россия расмийлари эса аёл зарур эмлашлардан ўтганини ва унинг организмида лабораториядаги фаолияти билан боғлиқ микроорганизмлар топилмаганини билдирган.
8 октябрь куни Россия марҳума билан алоқада бўлган шахсларни тиббий текшириш якунланганини маълум қилган. Ҳозирча ЖССТ Россияда ўлат тарқалаётганини тасдиқловчи далиллар йўқлигини қайд этмоқда.
Изоҳлар 0
…